¡Impactante lesión en Ecuador! Futbolista del Independiente del Valle sale con el tobillo roto tras fuerte entrada

El jugador Brian Negro se barrió sobre Jean Pierre Arroyo destrozándole el tobillo

El futbolista Jean Pierre Arroyo alarmó a todos en el fútbol ecuatoriano luego de sufrir una fuerte lesión durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. La acción ocurrió al minuto 61, cuando el marcador se encontraba empatado 1-1 y el mediocampista avanzaba con el balón hacia el área rival.

En la jugada, el defensor Brian Negro intentó detener el avance de Arroyo con una barrida que terminó en una acción muy fuerte. El impacto fue bastante fuerte. Si bien, fue de costado, el pie del defensa se ‘llevó por completo’ al mediocampista lo que provocó que el futbolista de Independiente del Valle cayera de inmediato al terreno de juego, lo que generó preocupación entre futbolistas de ambos equipos.

Los compañeros del mediocampista reclamaron de inmediato ante los gritos de dolor de Arroyo que yacía tendido en el pasto con una evidente fractura de tobillo. El silbante mostró la tarjeta roja directa a Brian Negro por la dura entrada.

Las repeticiones televisivas evidenciaron la gravedad del contacto. El pie izquierdo de Jean Pierre Arroyo se dobló de forma aparatosa a la altura de la tibia y el peroné, dejándole una fractura que, por el impactó, aumentó la tensión en la cancha.

Jordy Alcívar (Independiente) y Cristopher Angulo (Mushuc Runa) protagonizaron una discusión que terminó en un enfrentamiento entre ambos futbolistas.Tras revisar lo ocurrido en el VAR, el árbitro decidió expulsar a los dos jugadores involucrados en la confrontación, lo que elevó el número de tarjetas rojas en el encuentro.

Mientras el partido continuaba, Arroyo permaneció varios minutos en el rectángulo verde mientras recibía atención médica. Finalmente, fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia para realizar los estudios correspondientes.

En lo deportivo, Independiente del Valle se impuso 3-1 gracias a los goles de Emerson Pata y Matías Perelló con lo que se mantuvieron en la primera posición del Grupo A de la liga ecuatoriana.

