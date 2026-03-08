Newcastle vs Barcelona en vivo: horario y dónde ver la ida de los octavos de final de la Champions League 2026

‘Las Urracas’ buscarán sacar ventaja en St. James Park, algo que no será nada fácil ya que el conjunto español también irá por la victoria

Newcastle vs Barcelona, ¿cuándo es el partido? | Claro Sports

El Newcastle recibe al Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League 2026. El partido se disputará este martes 10 de marzo, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en transmisión a través de Max México y en el minuto a minuto de Claro Sports. El encuentro marca el inicio de una serie eliminatoria en la que ambos clubes buscan avanzar a los cuartos de final del torneo europeo.

El Newcastle llega a esta instancia tras superar los playoffs de la Champions League con autoridad. El conjunto inglés eliminó al Qarabag con marcador global de 9-3, resultado que le permitió instalarse en los octavos de final después de finalizar la fase de liga en el lugar 12 con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, el Barcelona avanzó directamente a los octavos de final tras terminar la fase de liga en la quinta posición con 16 puntos, luego de sumar cinco victorias, un empate y una derrota. El conjunto catalán llega a esta eliminatoria con resultados positivos también en LaLiga. El equipo blaugrana disputará este encuentro tras derrotar al Athletic Club en LaLiga, resultado que le permitió mantener el ritmo competitivo antes del duelo en Inglaterra. Con una plantilla que combina juventud y experiencia, el Barcelona buscará tomar ventaja en la serie antes del partido de vuelta.

Horario y dónde ver Newcastle vs Barcelona en la ida de los octavos de final de la Champions League 2026

El partido entre Newcastle y Barcelona, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League 2026, se jugará el martes 10 de marzo. El encuentro comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión estará disponible a través de la plataforma Max México, mientras que online se podrá seguir en vivo en el minuto a minuto de Claro Sports.

Octavos de final Champions League 2026: Alineaciones probables del Newcastle vs Barcelona

Estas serían las posibles alineaciones para el partido:

Newcastle: Aaron Ramsdale; Trippier, Sven Botman, Malick Thiaw, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joe Willock; Harvey Barnes, Nick Woltemade, Anthony Elanga y William Osula.

Barcelona: García; Gerard Martin, Garcia, Cubarsi, Cancelo; Olmo, Marc Bernal, Marc Casado; Marcus Rashford, Torres y Lamine Yamal.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Newcastle vs Barcelona y cuánto paga?

Para este partido de ida de los octavos de final de la Champions League, las casas de apuestas colocan al Barcelona como ligero favorito para llevarse la victoria. Estos son los momios del partido:

Newcastle +176

Empate +280

Barcelona +120

Las cuotas reflejan un duelo equilibrado entre ambos equipos, aunque el conjunto catalán parte con una ligera ventaja según las proyecciones de las casas de apuestas. La eliminatoria se definirá en dos partidos, por lo que el resultado de la ida será clave para las aspiraciones de ambos clubes en la Champions League.

