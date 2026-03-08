Violencia en Escocia: Aficionados invaden la cancha tras el triunfo del Celtic ante Rangers

Seguidores de ambos equipos se metieron al terreno de juego para protagonizar una pelea en el Ibrox Stadium, tras los cuartos de final de copa

Aficionados invaden el campo en el Rangers vs Celtic. | Action Images via REUTERS

El clásico escocés entre Rangers y Celtic terminó con escenas de caos en el Ibrox Stadium tras el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Escocia. Luego de un intenso encuentro que se definió en tanda de penaltis, el Celtic del mexicano Julián Araujo avanzó a semifinales con un triunfo de 4-2 desde los once pasos tras empatar sin goles durante los 120 minutos de juego.

El ambiente se desbordó inmediatamente después del pitazo final. Aficionados del Celtic saltaron al terreno de juego para celebrar la clasificación de su equipo, lo que provocó una reacción inmediata de los seguidores del Rangers, quienes también invadieron la cancha desde las gradas del Ibrox Stadium.

La situación escaló rápidamente cuando grupos de ambas aficiones (algunos del Rangers encapuchados) comenzaron a confrontarse sobre el césped. Durante el enfrentamiento se lanzaron objetos y bengalas, mientras varios seguidores intentaban acercarse para iniciar peleas entre rivales.

Ante la tensión, elementos de seguridad y agentes de la policía tuvieron que intervenir para separar a los aficionados. Las autoridades formaron barreras humanas dentro del campo para evitar un choque directo entre los grupos, mientras intentaban despejar el terreno de juego.

Las cosas se salieron de control en la Copa de Escocia. | Action Images via REUTERS

Los disturbios opacaron un partido que ya estaba marcado por la intensidad característica del Old Firm, una de las rivalidades más fuertes del fútbol europeo. El Celtic logró su clasificación tras convertir todos sus penaltis, mientras que el Rangers falló dos disparos decisivos en la tanda.

Tras los incidentes, autoridades del fútbol escocés condenaron lo ocurrido y anunciaron que se investigarán los disturbios registrados dentro del estadio, que podrían derivar en sanciones o medidas de seguridad más estrictas para futuros enfrentamientos entre ambos clubes.

Las imágenes de la invasión y los enfrentamientos circularon rápidamente en redes sociales, reavivando el debate sobre la seguridad en los partidos del clásico de Glasgow, un duelo que históricamente ha estado marcado por una rivalidad intensa dentro y fuera de la cancha.

TE PUEDE INTERESAR: