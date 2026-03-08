La octava maravilla: Ángel Barajas agiganta su leyenda mundial

El colombiano ganó la medalla de bronce en la barra fija de la Copa Mundo de Gimnasia Artística por apartaros en Bakú, Azerbaiyán.

Ángel Barajas sigue agigantando su historia mundialista. En un deporte donde Colombia no había estado presente con tanta frecuencia a nivel nacional, internacional y mundial. El cucuteño de 19 años sigue poniendo la bandera amarilla, azul y roja en los más alto del deporte mundial.

Hace un par de días, el colombiano se había consagrado campeón mundial de las barras paralelas en la Copa Mundo de Gimnasia Artística. Un puntaje de 14.6, el ‘cafetero’ se quedó con el puesto más alto del podio mundial. Vale la pena recordar que, Ángel Barajas ya venía de hacer una brillante actuación en los Juegos Olímpicos París 2024.

Ese resultado significó el primer título mundial del colombiano que hasta hace un año cumplió la mayoría de edad. No obstante, ya ostentaba en su palmarés la módica suma de siete medallas en copas mundiales de gimnasia artística. Un número no menor para un deportista que apenas hace sus primeros años en el profesionalismo.

Ángel Barajas, bronce en la barra fija de la Copa Mundo

Este domingo 8 de marzo se llevó a cabo la prueba final de la barra fija en la Copa Mundo de Gimnasia Artística que se celebra en Bakú, Azerbaiyán. Ángel Barajas realizó una rutina con dificultad de 6.4 y ejecución de 8.000 para un puntaje total de 14.400 que le dio el tercer lugar del podio.

El colombiano fue solamente superado por el taiwanés Tang Chia-Hung y el kazajo Milad Karimi. Esta presea significa la octava medalla del nacido en Cúcuta en cuanto a campeonatos mundiales se refiere. Barajas, se ha convertido en el joven futuro del deporte colombiano en la gimnasia artística.

Tres medallas de bronce en 2024, dos segundos lugares en 2025, uno más en el presente año y la medalla de oro conseguida en la edición 2026, son las ocho celebraciones mundiales de Ángel Barajas. Ahora bien, del 12 al 15 de marzo, Antalya, Turquía será la sede de la tercera parada de la Copa Mundial.

