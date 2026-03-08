Cuba manda y Colombia queda sin opciones en el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo insular mostró superioridad ante un combinado cafetero que volvió a cometer errores infantiles constantes.

Giovanny Urshela y Ómar Hernández. – Al Bello, Getty Images vía AFP.

Las opciones de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol se acabaron este lunes a manos de Cuba. El conjunto centroamericano mostró mejores formas a los largo del partido y se quedó con la victoria con un marcador de 7-4.

Denny Larrondo arrancó como lanzador del equipo isleño, permitiendo la base por bolas de Michael Arroyo. El gran prospecto cafetero se lució robando dos más para llegar a tercera y enfilándose para abrir el marcador. Por su parte, Luis Patiño asumió el primer turno de lanzamientos colombianos, golpeó a Yoán Moncada en la espalda y sirvió los home runs de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena significaron cuatro carreras para Cuba.

Estaba cantado el cambio de pitcher y David Lorduy recibió el voto de confianza para cerrar una primera entrada que ya ponía el panorama cuesta arriba con ese 4-1. Ese brazo sirvió para mantener el marcador inmóvil hasta el cuarto episodio, cuando Émerson Martinez hizo presencia en el montículo para los sudamericanos.

Giovanny Urshela apareció con la vuelta al diamante para descontar en la sexta entrada. El tema fue que Tito Polo cometió un error de esos infantiles a los que se acostumbró el equipo cafetero y permitió que el cuadro insular llegara al 5-2 cuando Ezequiel Zabaleta ya estaba lanzando. Por ahí derecho entraron dos anotaciones más.

En la séptima, las bases se llenaron para Colombia y Donovan Solano completó recorrido gracias a una base por golpe sobre Polo. Cuba ordenó cambio de pitcher y Luis Romero entraba con la tarea de frenar un grand slam que, si se concretaba, ponía a ganar a los cafeteros. Sacó adelante ese cometido y mantuvo a la isla en ventaja por tres carreras para un triunfo que elimina a Colombia, a pesar de que le falta jugar frente a Panamá este lunes.

