¡PSV, campeón de la Eredivisie! Los Granjeros aseguran el título a cinco jornadas del final

El PSV llegó a 71 puntos tras la jornada 29 y, con cinco fechas en disputa, los Granjeros son campeones virtuales de la Eredivisie

Aficionados del PSV celebran el título | Reuters y AFP: Rob Engelaar / ANP

El PSV Eindhoven vuelve a lo más alto del futbol neerlandés y lo hace con autoridad: es, sin discusión, el rey de Países Bajos. Los Granjeros se proclamaron campeones de la Eredivisie 2025-26 tras el tropiezo del Feyenoord, cuyo empate sin goles ante el Volendam terminó por allanar el camino hacia una coronación que, en realidad, llevaba semanas gestándose. Eindhoven celebra, y lo hace con la certeza de haber sido el equipo más sólido de la temporada, una situación que provocó la euforia de los aficionados que salieron a las calles a celebrar.

La ecuación fue simple pero contundente. Mientras el Feyenoord dejaba puntos en el momento más crítico, el PSV ya había hecho su tarea. Con 71 unidades en la tabla y una ventaja inalcanzable sobre sus perseguidores, el conjunto dirigido por Peter Bosz aseguró matemáticamente el título a falta de cinco jornadas, reflejando una superioridad que se mostró a lo largo de la temporada.

El punto de inflexión llegó días antes, en el triunfo de 4-3 ante el Utrecht que terminó por inclinar la balanza de manera definitiva este pasado sábado 4 de abril. Aquel partido no solo sumó tres puntos; consolidó la inercia ganadora de un equipo resistió algunos momentos adversos en medio de una lucha consigo mismo para volver a levantar el título. Los Granjeros tuvieron que esperar, era cuestión de tiempo, dependiente únicamente de un tropiezo ajeno que finalmente llegó con el empate del Feyenoord, el único equipo con aspiraciones de competirle en la tabla.

Uno de los principales factores estuvo en el banquillo: la mano de Peter Bosz. El técnico neerlandés logró reconstruir al PSV tras movimientos importantes en la plantilla, una situación que parecía complicada al inicio de la campaña.

Feyenoord y Ajax, llamados a pelear por la cima, se desdibujaron en tramos clave del campeonato. El PSV supo capitalizar cada error ajeno, ampliando una ventaja que terminó por ser definitiva. Fue una liga ganada de principio a fin. El equipo que está en la segunda posición aparece con 54, una distancia enorme en la tabla .

Con este campeonato, el número 27 en su historia, el PSV reafirma su lugar entre los gigantes del fútbol neerlandés y consolida una era dorada con su tercer título consecutivo. Ahora, el reto será trasladar este dominio al plano internacional, donde Eindhoven buscará que su corona local tenga eco en Europa.

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