Saprissa destraba el partido en el final y golea a Pérez Zeledón

Todo lo que dejó el partido entre Saprissa y Pérez Zeledón por la jornada 14 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Saprissa y una victoria importante en casa | X: @SaprissaOficial

Saprissa goleó 4-0 a Pérez Zeledón en el Estadio Ricardo Saprissa por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica, en un partido que se resolvió en los minutos finales tras una larga resistencia del equipo visitante. El resultado le permite al conjunto morado mantenerse en la pelea por el liderato.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por el dominio de Saprissa desde el inicio. El equipo generó múltiples situaciones de gol, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Bryan Segura, quien sostuvo el empate durante gran parte del partido. Pérez Zeledón, por su parte, apostó a un planteo defensivo, buscando resistir y aprovechar alguna oportunidad aislada.

Con el paso de los minutos, la falta de eficacia comenzó a generar frustración en el conjunto local, que no lograba traducir su superioridad en el marcador. A pesar de acumular remates y aproximaciones, el gol parecía no llegar, mientras el visitante se mantenía firme en su estrategia.

El partido cambió en el tramo final. Al minuto 85, Mariano Torres abrió el marcador con un remate que se desvió en el camino y descolocó al arquero. Ese gol rompió la resistencia de Pérez Zeledón y abrió el camino para los minutos finales.

Tres minutos más tarde, al 88’, Jefferson Brenes amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área. Ya en tiempo de reposición, Gerson Torres anotó el tercer tanto al 93’ y Rachid Chirino selló la goleada al 96’, en un cierre que reflejó la diferencia que hubo en el desarrollo.

Con este triunfo, Saprissa suma tres puntos importantes y continúa en la lucha por los primeros puestos del torneo, mientras que Pérez Zeledón no pudo sostener su planteo defensivo en el tramo final del encuentro.

⏰84' Gol de Mariano Torres y Saprissa abre el marcador en el epílogo. pic.twitter.com/Gv4yhtuA02 — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

⏰89' Gol de Jefferson Brenes y Saprissa sentencia el juego. pic.twitter.com/OnoWlLGjVh — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

⏰90+4' Gol de Gerson Torres y Saprissa ya golea a Pérez Zeledón. pic.twitter.com/VifP9QuOtO — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

⏰90+6' Gol de Rachid Chirino y Saprissa suma otro ante Pérez Zeledón. pic.twitter.com/AU1qGFBoxQ — FUTV (@FUTVCR) April 5, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Saprissa y Pérez Zeledón, uno de los encuentros destacados de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica! El duelo se disputa en el Estadio Ricardo Saprissa y marca la continuidad del campeonato tras el parate por la Fecha FIFA. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar en la recta final.

Saprissa afronta este compromiso tras vencer 3-1 a San Carlos en su última presentación por liga y luego de clasificar a la final del Torneo de Copa tras eliminar a Liberia. El equipo dirigido por Hernán Medford se mantiene en la parte alta de la tabla y buscará sostener su rendimiento. El antecedente más reciente ante Pérez Zeledón, un empate 3-3 en enero, refleja que no será un partido sencillo.

Pérez Zeledón, por su parte, llega con la urgencia de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla. El equipo ha tenido un torneo irregular, pero ya mostró que puede competir ante rivales de mayor peso, como en el empate ante Saprissa. En este contexto, intentará aprovechar sus oportunidades para sumar en condición de visitante.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Pérez Zeledón hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Pérez Zeledón está programado para el domingo 5 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Pérez Zeledón para la jornada 14, al momento

Ni Saprissa ni Pérez Zeledón cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Estás son las formaciones confirmadas por Hernán Medford y Roberth Arias.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Jefferson Brenes, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez : Hernán Medford Pérez Zeledón: Bryan Segura, Jefferson Rivera, Eduardo Pastrana, William Fernández, Luis Hernández, Kendall Porras, José Porras, Andrey Soto, Ethan Drummond, Máximo Pereira, Manuel Morán. DT: Roberth Arias.

Antecedentes del Saprissa vs Pérez Zeledón y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Pérez Zeledón:

29 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 3-3 Saprissa | Torneo Clausura

22 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Saprissa | Torneo Apertura

7 de de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-3 Saprissa | Torneo Clausura

16 de enero de 2025 | Saprissa 0-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

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