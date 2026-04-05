Tren divide el pelotón en el Tour de Flandes; Pogacar y Evenepoel cruzan las vías y se levanta proceso judicial

Un tren en Lede partió la carrera, obligó a neutralizar y permitió a la fuga ampliar su ventaja en el Monumento

La polémica división del pelotón en el Tour de Flandes | Eurosport

El Tour de Flandes 2026 se partió en dos por un cruce ferroviario. A más de 200 kilómetros de meta, en la localidad belga de Lede, el pelotón llegó agrupado cuando las barreras comenzaron a descender en pleno paso del grupo. Una parte logró cruzar antes del cierre, mientras el resto quedó detenido por el paso de un tren de pasajeros, generando una separación inmediata y obligando a la intervención de la organización.

Alrededor de 30 corredores quedaron en el grupo delantero tras el cruce, entre ellos Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, quienes rodaban en persecución de la escapada del día. Detrás, un bloque del pelotón, con nombres como Mathieu van der Poel, se vio obligado a detenerse por completo hasta que se levantaron las barreras. La diferencia alteró la estructura de carrera en un punto temprano del recorrido.

En el momento de la división, los comisarios actuaron desde los vehículos de carrera y ordenaron al grupo delantero reducir la velocidad para evitar evitar que el incidente definiera diferencias irreversibles. Durante cerca de cuatro kilómetros, los corredores que habían cruzado esperaron la reorganización del pelotón, permitiendo que los rezagados retomaran contacto una vez reabierto el paso ferroviario.

Sin embargo, la fuga, compuesta por 13 ciclistas, no se vio afectada por el incidente y mantuvo su progresión sin interrupciones. Antes del cruce, su ventaja rondaba los 3 minutos y 30 segundos; tras la detención parcial del pelotón, la diferencia se amplió hasta aproximadamente 5 minutos y 30 segundos. Este aumento obligó a los equipos favoritos, especialmente UAE Team Emirates y Visma, a incrementar el ritmo en la persecución una vez reanudada la marcha.

Medio pelotón se queda parado por un paso a nivel, la otra mitad sigue adelante…



y el coche de carrera abronca a los que no han parado en las barreras, entre ellos Pogacar, que con el reglamento en la mano podría ser descalificado.



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¿Debieron descalificar a Pogacar y Evenepoel?

La reunificación del grupo principal se completó sin sanciones inmediatas y con todos los favoritos nuevamente integrados antes de los sectores decisivos. La carrera continuó bajo condiciones normales, aunque con una fuga consolidada y con ventaja ampliada producto del incidente. A unos 180 kilómetros de meta, la diferencia ya había comenzado a reducirse hacia los cinco minutos, con los equipos estructurando la persecución.

No obstante, el episodio activó una discusión sobre el reglamento de la Union Cycliste Internationale en este tipo de situaciones. Los artículos 2.3.034 y 2.03.035 del Reglamento del Deporte Ciclista establece que cualquier corredor debe detenerse ante una señal roja en un cruce ferroviario. Cruzar con las barreras activadas puede derivar en descalificación, además de multas entre 200 y 5 mil francos suizos, y pérdida de puntos. La aplicación depende de determinar si el paso se realizó antes o después de la activación total de la señal.

En la Paris-Roubaix 2015, una situación similar no derivó en sanciones debido a la dificultad para identificar a todos los implicados. En contraste, en la edición de 2006 de la misma carrera, Peter Van Petegem, Vladimir Gusev y Leif Hoste fueron descalificados tras ignorar la señalización ferroviaria. Estas diferencias han llevado a ajustes en el reglamento, especialmente en la interpretación de incidentes colectivos.

Hasta el momento, no se han anunciado sanciones contra los corredores que cruzaron en Flandes 2026, como Pogacar y Evenepoel. La empresa ferroviaria belga Infrabel reaccionó tras el incidente y recordó que en este tipo de cruces la prioridad absoluta es la seguridad. La compañía explicó que existe coordinación previa con los organizadores para gestionar el tráfico ferroviario durante la carrera, y lamentó que los ciclistas “ignoraran la señalización”.

“Para una gran carrera como el Tour de Flandes, se organizan reuniones con antelación con la policía, la dirección de carrera y Infrabel”, explicó el portavoz Frédéric Petit. “Los cruces ferroviarios se cartografían y, según el recorrido y los horarios, puede decidirse retener momentáneamente el tráfico ferroviario. Pero en este caso no se nos hizo esa solicitud. La regla es simple: cruce cerrado = detenerse. Lo que ocurra con los corredores que ignoran la señal no es de nuestra competencia”.

También hizo referencia a un accidente reciente en el que una joven de 14 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un tren en un cruce cerrado en Kapellen: “Cuando se conoce ese caso y se ve a un millón y medio de belgas presenciando cómo corredores ignoran un cruce cerrado, es muy lamentable. Lamentamos que haya ocurrido, especialmente porque existían acuerdos claros”.

¿Habrá consecuencias judiciales?

El diario belga Nieuwsblad informó que el incidente en el Tour de Flandes 2026 podría derivar en consecuencias judiciales. Según el medio, la fiscalía de Flandes Oriental confirmó que se identificarán a los corredores implicados en el cruce con luz roja y se levantará un acta formal.

Según la legislación belga, cruzar una luz roja en un paso ferroviario es una infracción de cuarto grado, lo que implica la posibilidad de comparecer ante un tribunal de policía. En este contexto, nombres como Remco Evenepoel y Tadej Pogacar, junto a otros integrantes del grupo que cruzó, quedan sujetos a una eventual revisión judicial independiente de las decisiones de los comisarios de la carrera.

El esloveno abordó la polémica después de asegurar su 12° Monumento, justificando la decisión de cruzar las vias. “De repente, tres tipos saltaron a la mitad de la carretera y nos dijeron que paráramos. ¿Pero cómo se puede parar en un segundo? Deberían haberlo hecho antes, no a 10 metros de la barrera”.

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