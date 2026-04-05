Punto que sirve poco: Mictlán y Comunicaciones igualaron en el estadio La Asunción

Todo lo que dejó el partido entre Mictlán y Comunicaciones por la jornada 18 del Torneo Clausura de Guatemala.

Igualdad en el Estadio La Asunción | Facebook: Comunicaciones

Mictlán y Comunicaciones igualaron 1-1 en el Estadio La Asunción por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El resultado dejó sensaciones divididas en ambos equipos, que buscaban sumar de a tres en un tramo decisivo del campeonato.

El conjunto visitante logró abrir el marcador en el inicio del partido. Al minuto 12, Dairon Reyes aprovechó una recuperación en campo rival y definió con precisión para poner en ventaja a Comunicaciones. A partir de ese momento, el equipo controló el ritmo durante buena parte del primer tiempo.

Mictlán intentó reaccionar antes del descanso, pero le costó generar situaciones claras. Comunicaciones mantuvo el orden defensivo y sostuvo la diferencia mínima, con intervenciones seguras de su arquero en momentos clave para evitar el empate.

En el segundo tiempo, el equipo local adelantó sus líneas y presionó con mayor intensidad. El esfuerzo tuvo su recompensa al minuto 67, cuando Kendel Herrarte conectó un remate dentro del área para igualar el marcador y devolverle la paridad al encuentro.

En el tramo final, ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con la victoria, pero no lograron concretarlas. Comunicaciones resistió los intentos de Mictlán, mientras que el local no pudo aprovechar el impulso tras el empate.

Con este resultado, ambos equipos suman un punto que mantiene abierta la pelea en la tabla acumulada. Tanto Mictlán como Comunicaciones deberán buscar mejores resultados en las próximas jornadas para asegurar sus objetivos en el cierre del torneo.

Resumen, Mictlán vs Comunicaciones: resultado y goles

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Mictlán y Comunicaciones, correspondiente a la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El duelo se disputa en el Estadio La Asunción y pone en juego puntos importantes en el cierre de la fase regular. En el antecedente más reciente, el 19 de febrero, Comunicaciones se quedó con la victoria por 2-1.

Mictlán afronta este compromiso tras caer 8-2 ante Antigua GFC en la última jornada. Más allá de ese resultado, el equipo ha sumado tres triunfos en sus últimos cinco encuentros y se mantiene con 24 puntos en la tabla. La irregularidad ha sido una constante, sobre todo en el aspecto defensivo, por lo que en casa intentará mejorar su rendimiento y volver a sumar.

Por su parte, Comunicaciones llega luego de vencer 1-0 a Mixco y se ubica en el segundo lugar con 28 unidades. El equipo dirigido por el “Fantasma” Figueroa busca mantenerse en la pelea por el título y sumar puntos clave en esta recta final. Con un funcionamiento más estable en las últimas fechas, intentará imponer condiciones y sostener su buen momento.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Comunicaciones hoy domingo 5 de abril de 2026?

El encuentro entre Mictlán y Comunicaciones está programado para el domingo 5 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Comunicaciones para la jornada 18, al momento

Ni Mictlán ni Comunicaciones tienen jugadores suspendidos para este duelo de la jornada 18 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las formaciones confirmadas de Gabriel Álvarez y Fantasma Figueroa.

Mictlán : John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges, William Ramírez, Osman Salguero, Brandon Rivas, Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte, William Fajardo, Sebastián Colón. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust, Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges, William Ramírez, Osman Salguero, Brandon Rivas, Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte, William Fajardo, Sebastián Colón. : Gabriel Álvarez. Comunicaciones: Fredy Pérez, Wilson Pineda, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González, Andy Contreras, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes, Omar Duarte, Andersson Ortiz. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes del Mictlán vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mictlány Comunicaciones:

19 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Mictlán | Torneo Clausura

28 de septiembre de 2025 | Mictlán 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

20 de julio de 2025 | Comunicaciones 2-0 Mictlán | Torneo Apertura

23 de abril de 2017 | Mictlán 0-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

18 de febrero de 2017 | Comunicaciones 4-0 Mictlán | Torneo Clausura

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