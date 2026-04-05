Kevin Serna celebra su regreso a la nómina titular en Fluminense

El extremo payanés viene destacándose y logró convencer a Luis Zubeldía de alinearlo entre los inicialistas.

Kevin Serna celebrando con Fluminense | REUTERS

Fluminense sigue en pie de lucha por ingresar al trono en la tabla del Brasileirao. Es un muy buen arranque de torneo para la escuadra dirigida por Luis Zubeldía, que además ya palpita el inicio de la Libertadores en su fase de grupos. Kevin Serna, en este caso, es el extremo colombiano que toma la bandera en las acciones ofensivas.

El payanés no había tenido muchas oportunidades de brillar. De hecho perdió el puesto luego de cumplir con la actuación en el Torneo Carioca, pero sin duda, volvió para quedarse. Asistió y fue el MVP en el triunfo 3-1 del ‘Flu’ contra Corinthians, dejando muy buenas sensaciones.

Kevin Serna, consciente de la fuerte competencia

Ahora bien, retomó la titular en el empate de visita por 1-1 frente al Coritiba. Antes de ese partido, justo Serna habló sobre cómo vive la competencia por hacerse a un lugar en el once. El cafetero lo toma como una invitación a no relajarse por nada del mundo.

“El equipo tiene buenos jugadores, es excelente. Sabemos que la competencia es dura para todos, pero eso ayuda al equipo a crecer, a no relajarse. Es muy importante mantener el nivel para lograr grandes cosas. Gracias a Dios pude aprovechar mi oportunidad, pero sé que hay otros chicos que también lo están haciendo muy bien”, manifestó en diálogo con Globo Esporte.

Kevin Serna/ AYSON BRAGA / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil via AFP.

La exigencia es muy alta para Fluminense. Con Serna, el técnico Zubeldía espera contar con la mejor versión del cafetero para tomar impulso en jornadas maratónicas. Por ejemplo, ya el debut ante La Guaira en Venezuela está a la vuelta de la esquina.

Dicho duelo será el martes 7de abril a las 5:00 p.m. (hora COL) en territorio venezolano. Después de su experiencia internacional, tendrá que recargar energías de cara al Flu-Fla, quizá el clásico más candente de Brasil, donde oficiará como local en el Maracaná. Ese compromiso está pactado para el sábado 11.

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