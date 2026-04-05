Lucas Ocampos rechaza a la prensa de Monterrey tras gesto polémico en el Gigante de Acero

El argentino reaccionó con un corte de manga tras la derrota ante San Luis y se retiró sin dar explicaciones en medio de críticas y presión

Lucas Ocampos no quiso aclarar o ofrecer alguna disculpa después de su polémica reacción hacia la afición de Monterrey tras la derrota 2-1 ante el Atlético de San Luis en el Gigante de Acero y esquivó a los medios de comunicación después de la práctica de Rayados en las instalaciones de El Barrial.

El argentino junto con sus compañeros se reunieron en el centro de la cancha tras la séptima derrota del Monterrey después de 13 jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX, la reacción del público fue con abucheos tras la mala actuación del equipo, por lo que el jugador argentino reaccionó con un corte de manga, lo que no pasó desapercibido por los regiomontanos.

Ocampos fue el único jugador que no aceptó la respuesta negativa de los aficionados, el resto de la plantilla de Rayados del Monterrey respondió con aplausos o con la mirada hacia el césped, mientras que el argentino realizó el corte de manga y aceleró su paso al vestuario del equipo albiazul.

El extremo albiceleste ha tenido un semestre irregular con el cuadro regiomontano. De ser uno de los elementos importantes del equipo pasó a ser un suplente debido a su baja de juego y molestias musculares. Después de 13 jornadas disputadas del Clausura 2026 de la Liga MX apenas ha sido titular en tres ocasiones y acumula 340 minutos de acción, a la ofensiva no ha marcado diferencia.

Rayados vive uno de sus peores torneos en los últimos 10 años en la Liga MX, después de 13 partidos han sumado 14 puntos de 39 posibles, han sufrido siete derrotas, rescatado dos empates y celebrado cuatro victorias, números que han provocado críticas y malestar entre la afición regiomontana, quienes a pesar de todo no han dejado de asistir a los partidos celebrados en el Gigante de Acero.

Si Monterrey quiere acceder al milagro de la clasificación necesita ganar los 12 puntos que le restan en los partidos frente a: los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, Tuzos del Pachuca y Puebla en el Gigante de Acero, además de cerrar con el triunfo en Torreón, Coahuila ante el sotanero Santos Laguna.

Además de la obligación de tener un cierre perfecto en la temporada regular del Clausura 2026, La Pandilla necesita esperar resultados de al menos cuatro equipos que están a la caza del octavo lugar de la clasificación general para poder llegar a la Liguilla.

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