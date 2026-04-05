Semifinales FA Cup 2026: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

El torneo de clubes más antiguo del mundo está en su fase decisiva; descubre aquí el armado de las semifinales y el camino hacia el duelo por el título

Así quedaron las semifinales de la FA Cup. | Claro Sports.

La FA Cup ya tiene a sus cuatro invitados a las semifinales de la edición 2025-26. Este domingo el Leeds selló su boleto al superar al West Ham desde el punto penalti, en un partido en el que los Hammers se encontraban 0-2 abajo pero que lograron igualar con goles al 90+3 y al 90+7. Pese a la sorpresiva reacción, los dirigidos por Nuno Espírito Santo quedaron fuera tras los fallos de Jarrod Bowen y Pablo.

Un día antes, en el St Mary’s Stadium, el Southampton se impuso 2-1 al Arsenal, consiguiendo una importante victoria que les permitió avanzar a la siguiente fase. A pesar de la fuerte competencia que presentó el equipo de Mikel Arteta, los locales lograron mantener la ventaja y siguen con vida en su sueño de levantar el trofeo en esta edición del torneo.

El Chelsea también hizo su parte, demostrando su calidad al derrotar de forma aplastante 7-0 al Port Vale (de tercera división) en Stamford Bridge. El equipo de Londres mostró una gran superioridad desde el inicio del encuentro, dejando claro que su objetivo es conquistar la FA Cup. Esta victoria no solo les da el pase a las semifinales, sino que refuerza su determinación para ganar un trofeo esta temporada.

Mientras tanto, el Manchester City continuó con su dominio en la competencia, firmando una goleada de 4-0 ante el Liverpool en el Etihad Stadium. Con este resultado, los citizens se clasificaron a las semifinales por octava temporada consecutiva, logrando un récord histórico que demuestra la consistencia del equipo de Pep Guardiola en el torneo.

Así se juegan las semifinales de la FA Cup 2026: partidos y llaves, al momento

Los partidos y las llaves de las semifinales de la FA Cup 2025-2026 se dieron a conocer después de un sorteo que se llevó a cabo hoy domingo 5 de abril, aproximadamente 15 minutos después del pitazo final del West Ham vs Leeds. Las llaves quedaron de la siguiente forma:

Chelsea vs Leeds United

Manchester City vs Southampton

¿Cuándo se juegan los partidos de semifinal de la FA Cup 2026?

Las semifinales de la FA Cup 2025/26 se disputarán en Wembley el sábado 25 y domingo 26 de abril del año en curso, en lo que promete ser una edición memorable del torneo. La fecha de cada serie, así como el horario, se darán a conocer en los próximos días.

¿Quién transmite en vivo la FA Cup 2026 y dónde ver por TV y online en México?

Puedes seguir la FA Cup de la temporada 2025-2026 a través de la plataforma HBO MAX, que tiene los derechos de transmisión de este torneo para México, permitiendo a los aficionados disfrutar de la acción en vivo tanto por televisión como en línea.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la FA Cup y quién avanza a la siguiente ronda?

Desde la temporada 2024/2025, la FA Cup ya no contempla partidos de replay tras el acuerdo firmado entre la FA y la Premier League. Esto significa que si el partido termina en empate durante los 90 minutos reglamentarios, se procederá a una prórroga. En caso de seguir igualados, se definirá al ganador mediante una tanda de penales.

Te puede interesar