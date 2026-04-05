El gol de César Montes no es suficiente: Lokomotiv tropieza frente al Spartak de Moscú

El defensa mexicano abrió la cuenta a favor de su escuadra y consiguió su tercera anotación de la temporada

César Montes anota su tercer gol de la temporada | Imago7

César Montes volvió a ser pieza clave en el Lokomotiv de Moscú, aunque no logró evitar la derrota de su equipo en su visita al Spartak en la jornada 23 de la Liga Premier de Rusia. A pesar de que un gol del defensa mexicano abrió la cuenta en el Estadio Spartak, el conjunto local logró remontar a siete minutos del final para llevarse el triunfo 2-1 con un hombre más. Tercer descalabro para los de Montes en la temporada.

El gol del defensa de 29 años de edad llegó al minuto 23 gracias a la táctica fija. Un tiro de esquina desde la punta izquierda fue ejecutado por Aleksey Batrakov hacia el segundo poste, donde Montes apareció dejando atrás la marca de Alexander Djiku. El cabezazo del oriundo de Hermosillo terminó en las redes para poner el 0-1 parcial.

Tercer gol para Montes en la campaña, segundo de forma consecutiva tras el marcado en la goleada de 5-1 sobre el Akron Togliatti en la fecha 22. Además se hizo presente frente al propio Akron en la jornada 13, en el empate 1-1 de octubre pasado.

Ya en la segunda mitad los dirigidos por Juan Carlos Carcedo dieron vuelta al marcador. Primero fue Esequiel Barco al minuto 66 por la vía del penalti y después Pablo Solari al 83′ para poner cifras definitivas con un cabezazo en el área. Entre los goles locales Yevgeny Morozov (72′) vio la tarjeta roja por doble amonestación.

Con el resultado el Lokomotiv se queda en la tercera posición de la tabla general con 44 puntos, con 12 triunfos, ocho empates y tres derrotas. Por su parte el Spartak se mantiene en el sexto puesto con 41 unidades, con 12 victorias, cinco igualdades y seis descalabros.

La próxima fecha César Montes y su escuadra recibirán al FC Dynamo Majachkalá, lugar 12 de la clasificación. Por su parte el Spartak visitará al Rostov, ambos compromisos a disputarse el domingo 12 de abril. Previo a ello el equipo del pueblo chocará con el Zenit en la semifinal de la Copa de Rusia.

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