AZ Alkmaar golea al Ararat-Armenia y suma su segundo triunfo consecutivo en Europa League; Mateo Chávez sin minutos

AZ Alkmaar goleó 4-0 al Ararat-Armenia y sumó su segundo triunfo consecutivo en Europa League, con doblete de Weslley Patati. El mexicano Mateo Chávez no tuvo minutos

Los neerlandeses suman seis puntos en tres jornadas | KAREN MINASYAN / AFP

El AZ Alkmaar consiguió su segunda victoria consecutiva en la Europa League 2026-27 después de golear 4-0 al Ararat-Armenia, en partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El conjunto neerlandés impuso condiciones en su visita a Ereván gracias a un doblete de Weslley Patati y las anotaciones de Valdemar Byskov y Mexx Meerdink. El mexicano Mateo Chávez permaneció en el banquillo y no tuvo minutos en el encuentro.

La victoria permitió al conjunto dirigido por Leeroy Echteld llegar a seis puntos y dejar atrás el tropiezo sufrido ante Sunderland en su presentación continental. Después de superar al Hapoel Beer Sheva en la segunda jornada, AZ confirmó su recuperación con una actuación ofensiva que tuvo a Patati como protagonista, al participar directamente en tres de los cuatro goles.

AZ Alkmaar toma el control y construye su ventaja antes del descanso

El encuentro comenzó con un Ararat-Armenia dispuesto a aprovechar su condición de local en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan. Durante los primeros diez minutos, el conjunto armenio tomó la iniciativa y buscó generar peligro por los costados, aunque la defensa neerlandesa logró contener las aproximaciones. La primera respuesta del AZ llegó al minuto 12, cuando Lewis Schouten conectó un cabezazo que terminó desviado.

Con el paso de los minutos, los visitantes consiguieron equilibrar las acciones y comenzaron a encontrar espacios cerca del área rival. La oportunidad para abrir el marcador apareció al minuto 20, después de una infracción sobre Seiya Maikuma en los límites del área. Valdemar Byskov tomó el balón y ejecutó un tiro libre que superó la barrera para vencer al guardameta João Bravim al 21′.

El gol representó la primera anotación del mediocampista danés con el AZ Alkmaar, equipo al que llegó procedente del Midtjylland durante el mercado de verano. La ventaja permitió a los neerlandeses jugar con mayor tranquilidad y mantener la posesión ante un rival que comenzó a perder presencia ofensiva.

La superioridad se reflejó nuevamente en el marcador al minuto 27. Wesley Hoedt inició una jugada con un cambio de orientación que encontró a Maikuma, quien cedió el balón a Weslley Patati. El brasileño se acomodó hacia su perfil izquierdo y sacó un disparo colocado al segundo poste para establecer el 0-2, apenas seis minutos después de la primera anotación.

Con dos goles de ventaja, AZ mantuvo el control y estuvo cerca de ampliar la diferencia al minuto 35. Bendegúz Kovács habilitó a Byskov dentro del área, pero el danés no consiguió definir y mandó su remate por encima del travesaño. Los visitantes generaron otras aproximaciones antes del descanso, aunque el marcador permaneció 0-2 al término de los primeros 45 minutos.

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Patati firma su doblete y Meerdink completa la goleada del AZ

Para el inicio del complemento, Leeroy Echteld decidió refrescar su ataque con el ingreso de Ro-Zangelo Daal en sustitución de Ayoub Oufkir. AZ conservó la iniciativa y al minuto 51 estuvo cerca de conseguir su tercera anotación, cuando el capitán Peer Koopmeiners probó con un disparo que fue detenido por el guardameta local.

Ararat-Armenia encontró una oportunidad para descontar al minuto 63, después de un disparo de larga distancia que complicó a Jari De Busser. El portero belga no consiguió controlar el remate, pero el balón terminó por estrellarse en el poste, evitando que los locales recortaran la diferencia. Fue una de las aproximaciones más peligrosas del equipo armenio durante el segundo tiempo.

Tras superar ese momento, AZ recuperó el control y realizó nuevas modificaciones, con los ingresos de Denso Kasius y Mexx Meerdink. Los cambios mantuvieron la presencia ofensiva de los visitantes, que aprovecharon los espacios concedidos por Ararat-Armenia en su intento por regresar al encuentro.

La tercera anotación llegó al minuto 76, cuando Ro-Zangelo Daal habilitó a Weslley Patati. El brasileño definió con un toque por encima del guardameta y, aunque los defensores intentaron evitar el tanto, el balón terminó dentro de la portería. Con el 0-3, AZ dejó prácticamente resuelto el compromiso.

La goleada se completó apenas tres minutos después. Patati volvió a aparecer, esta vez como asistente, al enviar un centro que Mexx Meerdink conectó de cabeza para establecer el 0-4 definitivo. El delantero neerlandés había ingresado al minuto 66 y necesitó poco más de diez minutos para hacerse presente en el marcador.

En el cierre del partido, Echteld aprovechó la ventaja para dar entrada a Rion Ichihara y Hessel de Wit. Mateo Chávez no fue considerado entre las modificaciones y terminó el encuentro sin actividad, mientras su equipo consumaba una victoria que le permite alcanzar seis unidades después de tres jornadas de la fase de liga.

AZ Alkmaar buscará prolongar su racha positiva el próximo 5 de noviembre, cuando reciba a la Juventus, en un compromiso que representará una prueba importante para sus aspiraciones europeas. Por su parte, Ararat-Armenia sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa sin sumar puntos en la competición.