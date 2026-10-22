Sturm Graz sorprende al Marsella y lo deja sin respuestas en la Europa League

El Olympique de Marsella cayó ante Sturm Graz en la competencia euroea. El equipo francés buscó el empate hasta el final, pero no logró marcar.

Duelo entre Sturm Graz vs Marsella ERWIN SCHERIAU / APA / AFP.

El Sturm Graz consiguió una importante victoria por 1-0 frente al Olympique de Marsella en la UEFA Europa League, en un partido que tuvo emociones desde los primeros minutos y en el que el conjunto francés no logró encontrar la fórmula para remontar el marcador. El equipo austriaco aprovechó una de sus oportunidades en la primera parte y resistió los intentos de su rival durante el resto del compromiso para quedarse con los tres puntos.

El encuentro comenzó con un Marsella que intentó tomar la iniciativa mediante remates de Neal Maupay y Geoffrey Kondogbia, aunque sin encontrar la precisión necesaria para abrir el marcador. El Sturm Graz respondió con aproximaciones al área rival y, después de varios minutos de juego disputado, encontró la ventaja que terminaría siendo definitiva.

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Oumar Diakité abrió el marcador para el Sturm Graz

Al minuto 13 llegó el único gol del partido. Oumar Diakité recibió una asistencia de Luca Weinhandl y sacó un remate de derecha desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería defendida por el Olympique de Marsella. La anotación le permitió al conjunto austriaco tomar el control del resultado y obligó a los visitantes a buscar alternativas para reaccionar.

Después del gol, el Marsella intentó acercarse al empate, pero se encontró con dificultades para transformar sus llegadas en oportunidades claras. Al minuto 32, el Sturm Graz estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de Jon Gorenc Stankovic que fue rechazado, seguido de otro intento de Paul-Friedrich Koller que terminó detenido por el guardameta. Más adelante, Simon Seidl estrelló un disparo en el larguero al minuto 38, mientras que el equipo francés respondió con un remate de Keyliane Abdallah contra el poste derecho al 40.

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Marsella buscó el empate, pero no encontró el gol

En el cierre de la primera parte, el Olympique de Marsella tuvo nuevas aproximaciones, entre ellas un cabezazo de Nayef Aguerd tras un tiro de esquina, aunque el balón se marchó por encima de la portería. El Sturm Graz se fue al descanso con la ventaja mínima y la sensación de haber aprovechado mejor sus oportunidades durante los primeros 45 minutos.

Para la segunda mitad, el Marsella realizó modificaciones con el ingreso de Igor Paixão e Himad Abdelli, mientras que el Sturm Graz también movió su banquillo con la entrada de Belmin Beganovic. Los cambios buscaron darle mayor dinamismo al compromiso y aumentar las opciones ofensivas de ambos equipos. Sin embargo, el marcador se mantuvo sin modificaciones durante buena parte del segundo tiempo.

Al minuto 61, Beganovic tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja del conjunto austriaco, pero su remate fue detenido por el portero Jeffrey de Lange. El Marsella respondió con intentos de Igor Paixão desde fuera del área, aunque el brasileño no consiguió superar la resistencia defensiva del local. Con el paso de los minutos, el equipo francés aumentó la presión en busca de la igualdad, mientras el Sturm Graz intentaba aprovechar los espacios para generar peligro.

El Sturm Graz resistió hasta el final

En el tramo definitivo del partido, el Olympique de Marsella mantuvo la intención de rescatar al menos un empate. Igor Paixão volvió a intentarlo y Keyliane Abdallah también tuvo una oportunidad dentro del área, pero sus remates no encontraron el destino esperado. Por su parte, el Sturm Graz estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo de Belmin Beganovic al minuto 73 que pasó ligeramente desviado.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la insistencia del conjunto francés, que buscó el empate hasta el tiempo añadido. La ocasión más clara llegó al minuto 90+3, cuando Amine Gouiri remató con la derecha desde un ángulo complicado y envió el balón ligeramente desviado junto al palo derecho. Esa acción representó una de las últimas oportunidades del Marsella para evitar la derrota.

Finalmente, el árbitro señaló el final del encuentro con el triunfo 1-0 del Sturm Graz gracias al gol de Oumar Diakité en la primera parte. El equipo austriaco supo defender su ventaja ante los intentos del Olympique de Marsella, que pese a sus modificaciones y oportunidades durante el segundo tiempo no logró encontrar el camino hacia el gol.

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