Sunderland perdona y el Lech Poznan de Luis Palma le arrebata dos puntos

El equipo local evitó la tercera victoria consecutiva de su rival.

Lech Poznan y Sunderland no se sacaron ventajas | REUTERS/Kacper Pempel

Lech Poznan y Sunderland empataron 1-1 en la tercera jornada de la UEFA Europa League 2026-27, en un partido marcado por las ocasiones desperdiciadas y las intervenciones de los porteros. Tymur Tutierov adelantó a los ingleses apenas al minuto dos, pero Leo Bengtsson apareció en el complemento para rescatar la igualdad. el hondureño Luis Palma ingresó desde el banquillo y participó en la búsqueda del segundo gol local.

El Sunderland encontró muy pronto la manera de romper el marcador. Nilson Angulo envió un centro al área y Tutierov conectó de cabeza para establecer el 1-0, con un remate hacia el costado derecho de la portería. La ventaja llegó antes de que el encuentro terminara de acomodarse y obligó al conjunto polaco a perseguir el empate prácticamente desde el comienzo.

Lejos de quedarse sin respuesta, el Lech exigió a Robin Roefs en los minutos siguientes. El guardameta visitante intervino ante un zurdazo de Patrik Wålemark y un cabezazo cercano de Antoni Kozubal, ambos al minuto tres. Después, Pablo Rodríguez y Daniel Håkans tuvieron oportunidades dentro del área, aunque sus remates se marcharon desviados y mantuvieron intacta la ventaja inglesa.

El Sunderland también encontró espacios para ampliar la diferencia y convirtió a Mateusz Lis en una figura necesaria para los locales. El portero respondió ante Habib Diarra y Granit Xhaka, mientras que Malick Fofana estrelló un disparo en el poste derecho al minuto 21. Fue una de las oportunidades más claras de una primera mitad en la que el segundo gol visitante estuvo al alcance.

Lis volvió a aparecer frente a los intentos de Dayann Méthalie y Fofana, y ayudó a que el Lech siguiera dentro del partido pese a las llegadas de su rival. Cerca del descanso, Nordi Mukiele recibió una asistencia de Angulo y disparó apenas desviado. El Sunderland se fue al vestuario con el 0-1, una diferencia mínima para la cantidad de ocasiones que había generado.

El complemento mantuvo el intercambio de ataques. Fofana y Diarra probaron sin encontrar portería, mientras que Wålemark desperdició una oportunidad para los polacos tras un pase de Pablo Rodríguez. Lis sostuvo nuevamente al Lech con intervenciones ante Angulo, al 57, y Mukiele, al 59: el conjunto inglés seguía llegando, pero no encontraba el remate que le permitiera ampliar su ventaja.

Luis Palma y Bengtsson entran para cambiar el partido

El hondureño Luis Palma entró al minuto 62 en lugar de Daniel Håkans, al mismo tiempo que Bengtsson reemplazó a Pablo Rodríguez. El Sunderland también renovó piezas con los ingresos de Chris Rigg, Enzo Le Fée, Noah Sadiki y Trai Hume. Bengtsson tuvo un primer intento que se fue alto, mientras que Le Fée respondió con un disparo que terminó en las manos de Lis.

La insistencia local encontró premio al minuto 70, en una acción nacida desde un tiro de esquina. Después de un cabezazo bloqueado de Mateusz Skrzypczak, Bengtsson resolvió con la derecha dentro del área y colocó el balón abajo, junto al palo izquierdo, para el 1-1. El futbolista que había ingresado ocho minutos antes devolvió el equilibrio al marcador y castigó las ocasiones desaprovechadas por el Sunderland.

El empate impulsó otra ráfaga ofensiva del Lech. Roefs evitó la remontada con intervenciones ante Wålemark y Michal Gurgul al minuto 72, en una secuencia que puso a prueba sus reflejos cerca de la portería. Palma también tuvo su oportunidad al 74: recibió de Kozubal y remató de derecha desde fuera del área, pero el arquero visitante controló el disparo.

El Sunderland buscó recuperar la ventaja con Fofana, un zurdazo de Rigg que pasó cerca del larguero y otro intento de Méthalie que salió junto al poste izquierdo. Sin embargo, el 1-1 terminó premiando la reacción del Lech y castigando la falta de contundencia visitante. Los ingleses dejaron escapar un partido que habían encaminado desde el comienzo, aunque también necesitaron a Roefs para evitar que la respuesta polaca terminara en remontada.

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