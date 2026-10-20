El técnico del AZ elogia a Mateo Chávez: “Tiene una muy buena mentalidad y siempre quiere ganar”

Leeroy Echteld destacó las cualidades del lateral mexicano y explicó que le dio descanso en la Europa League por la carga de partidos tras su participación con la Selección Mexicana

Mateo Chávez, una pieza importante en el AZ Alkmaar. | Imago 7

Mateo Chávez cuenta con el respaldo de su entrenador en el AZ Alkmaar. Leeroy Echteld elogió la mentalidad, el recorrido y la capacidad ofensiva del mexicano, además de explicar la decisión de darle descanso ante un calendario exigente.

Al ser cuestionado sobre el desarrollo del lateral, el técnico respondió de manera positiva y destacó la participación que habitualmente tiene dentro del equipo.

“Bien, va muy bien. Normalmente juega todos los minutos. Lo que pasa es que venía de la fecha FIFA (con la Selección Mexicana) y enseguida jugó contra el Feyenoord”, explicó Echteld en entrevista con Claro Sports, acerca de la suplencia ante el Hapoel Beer Sheva en la Europa League, la semana pasada.

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El estratega señaló que la carga de encuentros fue el motivo para dosificar la actividad de Chávez, con la intención de tenerlo disponible para el siguiente compromiso.

“Tenemos un calendario muy cargado, así que en este partido le dimos descanso para que pueda volver a jugar en el siguiente”, detalló Leeroy Echteld.

La mentalidad de Mateo Chávez, su principal fortaleza

Más allá de su participación, Echteld destacó la actitud competitiva del futbolista mexicano, quien cada vez se muestra más compenetrado con el equipo y su forma de juego. Para el entrenador del AZ, su deseo de ganar y la disposición para incorporarse al ataque son cualidades importantes en su juego.

“Creo que tiene una muy buena mentalidad y siempre quiere ganar. Cuando tiene la oportunidad de ir al frente, va al frente. Además, tiene un gran corazón”, expresó.

El director técnico también resaltó la capacidad de Mateo Chávez para recorrer la cancha y generar peligro cuando se suma a la ofensiva, una característica que amplía su aportación desde la lateral.

“Puede recorrer grandes distancias y, en la última zona de la cancha, puede ser letal”, aseguró.

Mateo Chávez lleva un año y tres en el AZ Alkmaar de los Países Bajos, tras ser fichado oficialmente el 1 de julio de 2025. Desde entonces, ha ido sumando minutos, con buenas actuaciones.