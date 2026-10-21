Celtic vs Celta: la historia detrás de dos clubes unidos por un mismo nombre

El Celtic de Glasgow y el Celta de Vigo se reencuentran en la Europa League unidos por una palabra que representa siglos de historia e identidad

Ambos equipos buscan su primera victoria del torneo | Claro Sports

Este jueves 22 de octubre, el Celtic de Glasgow recibirá al Celta de Vigo en la tercera jornada de la UEFA Europa League. El cuadro celeste y su afición recorrerán 1,600 kilómetros en busca de sus primeros puntos en el certamen, frente a un equipo con el que comparte raíces similares, tradiciones y el mismo nombre.

El equipo escocés y el gallego no tienen un origen institucional común, ni una conexión directa en sus orígenes. Sin embargo, ambos eligieron sus nombres para representar la identidad de sus respectivas comunidades, recurriendo a una herencia cultural que conecta a Escocia, Irlanda y Galicia.

¿Cómo nacieron Celtic de Glasgow y Celta de Vigo?

La historia del Celtic FC comenzó el 6 de noviembre de 1887, cuando el religioso irlandés Andrew Kerins, conocido como el hermano Walfrid, participó en la fundación de un nuevo equipo en el barrio de Calton, al este de Glasgow. En aquella época, la ciudad escocesa albergaba una importante comunidad de inmigrantes irlandeses que habían llegado buscando oportunidades laborales y escapando de la pobreza de su país.

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Walfrid, miembro de la congregación marista, quería utilizar el fútbol para recaudar fondos para alimentar a niños y familias necesitadas. El club nació como un proyecto comunitario y benéfico, buscando la integración de los inmigrantes irlandeses en la sociedad escocesa, sin renunciar a sus raíces.

El fundador escogió el nombre Celtic, una palabra con valor histórico tanto para irlandeses como para escoceses, deseando construir un puente entre ambas comunidades.

La historia del RC Celta de Vigo comenzó 36 años después, el 23 de agosto de 1923. En aquel momento, la ciudad contaba con dos equipos importantes, el Real Vigo Sporting y el Real Fortuna, cuya rivalidad dividía los recursos y el talento de la ciudad. El periodista Manuel de Castro, conocido como Handicap, y el abogado Juan Baliño Ledo impulsaron su fusión para construir un club capaz de competir con los principales representantes del fútbol español.

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La nueva institución aspiraba a representar no solamente a Vigo, sino a toda Galicia. Durante el proceso fundacional se consideraron nombres como Club Galicia, Real Atlético, Real Club Olímpico y Breogán. Finalmente, se eligió Real Club Celta de Vigo.

El origen de los pueblos celtas, la conexión entre ambos clubes

Para entender la coincidencia entre ambos clubes hay que remontarse más de 2,000 años. La palabra celta procede de los términos griegos Keltoi y latinos Celtae, utilizados en para describir a distintos pueblos de Europa occidental y central. Los celtas no eran un país ni un pueblo gobernado por un mismo rey, sino un conjunto de comunidades que compartían determinados elementos culturales.

Durante la Edad del Hierro, estas poblaciones estuvieron presentes en regiones que hoy pertenecen a Francia, Alemania, Austria, Suiza y España, antes de desplazarse a las islas británicas. Los pueblos de habla celta desarrollaron tradiciones artísticas, conocimientos metalúrgicos y formas de organización propias, aunque no todos compartían las mismas costumbres.

Uno de los vínculos más importantes entre estas comunidades fue el idioma. El irlandés y el gaélico escocés pertenecen a la misma rama lingüística celta y conservan una relación histórica directa.

En Galicia ocurrió algo distinto. Los antiguos pueblos del noroeste de la península ibérica dejaron nombres de lugares, divinidades y otros testimonios relacionados con las lenguas celtas, pero la romanización transformó profundamente la región. El gallego actual procede del latín y pertenece a las lenguas romances.

Para el Celtic de Glasgow, la palabra representaba un vínculo vivo entre las tradiciones irlandesas y escocesas. Para el Celta de Vigo, simboliza las raíces antiguas de Galicia, reivindicadas por los movimientos culturales gallegos de los siglos XIX y XX. Ambos encontraron en la identidad celta una forma de expresar quiénes eran y de dónde venían.

Galicia y Escocia: una conexión que va más allá del fútbol

Los paisajes verdes y lluviosos, la tradición marinera, la gaita y construcciones antiguas forman parte de la imagen de las dos regiones. Sin embargo, una de las historias más interesantes que relacionan Galicia con las islas no procede de la mitología irlandesa.

El Lebor Gabála Érenn, conocido como el Libro de las Invasiones de Irlanda, es una recopilación medieval que relata los orígenes legendarios de la isla. Entre sus personajes aparece Breogán, un gobernante que habría levantado una enorme torre en Brigantia, un territorio situado en el noroeste de la península ibérica.

Según el relato, desde aquella torre, Íth, descendiente de Breogán, divisó una tierra al otro lado del mar. Esa tierra era Irlanda. Íth emprendió una expedición hacia la isla, donde fue asesinado por los gobernantes locales. En venganza, los descendientes de Breogán, encabezados por los hijos de Míl, navegaron desde Brigantia hasta Irlanda y conquistaron la isla.

La leyenda tuvo una enorme importancia en la construcción de la identidad gallega. Durante el siglo XIX, historiadores como Manuel Murguía y el poeta Eduardo Pondal recuperaron estas historias para reivindicar el pasado celta de Galicia.

Breogán fue uno de los nombres considerados para el Celta durante su fundación en 1923.

Celtic y Celta, una historia compartida en Europa

Antes del encuentro de este jueves, Celtic y Celta solamente se han enfrentado en dos partidos oficiales, correspondientes a la tercera ronda de la Copa de la UEFA 2002/2003.

El primer encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2002 en Celtic Park. El equipo dirigido por Martin O’Neill logró una victoria por 1-0 gracias a un cabezazo de Henrik Larsson al minuto 52.

La vuelta, disputada el 12 de diciembre en Vigo, comenzó con el empate local. Jesuli abrió el marcador al minuto 23 y regresó la igualdad al marcador, pero John Hartson respondió al 37′ con un tanto que cambió por completo el panorama. Benni McCarthy devolvió la ventaja al Celta al minuto 54, estableciendo el 2-1 definitivo.

El Celtic avanzó gracias al gol de visitante. El tanto de Hartson resultó decisivo y permitió que los escoceses siguieran en competición europea después de Navidad por primera vez en 23 años.

Aquel Celtic alcanzó la final del torneo disputada en Sevilla. Su recorrido terminó con una derrota por 3-2 en la prórroga frente al Porto de José Mourinho. El Celta, por su parte, disputó la Champions League la temporada siguiente, alcanzando los octavos de final en su debut en el torneo.

Los tres futbolistas que han vestido ambas camisetas

Jorge Cadete (1996-1998)

El delantero portugués brilló en el Celtic durante la temporada 1996-97, cuando anotó 30 goles de liga en 37 encuentros. En 1997 se marchó directamente al Celta de Vigo, donde disputó la campaña 1997-98.

John Guidetti (2014-2018)

El atacante sueco jugó cedido en Celtic durante la temporada 2014-15, procedente del Manchester City. Después se incorporó al Celta, donde permaneció hasta 2018 y participó en la histórica Europa League 2016-17, cuando los gallegos alcanzaron las semifinales frente al Manchester United.

Carl Starfelt (2021-actualidad)

El defensa sueco es la conexión más reciente entre ambas instituciones. Llegó al Celtic en 2021 y ganó cinco títulos antes de fichar por el Celta en agosto de 2023. Actualmente sigue en el conjunto vigués, aunque una lesión muscular apunta a dejarlo fuera del reencuentro con su antiguo equipo.

Celtic vs Celta: dos equipos necesitados de puntos en la Europa League 2026-27

El encuentro del jueves 22 de octubre tendrá lugar en Celtic Park y llega en un momento complicado para ambos conjuntos. Después de las primeras dos jornadas de la Europa League, Celtic y Celta siguen sin sumar puntos.

El Celtic inició su participación con una derrota por 1-3 en casa ante el Ferencvaros y posteriormente cayó por 4-1 en su visita al Benfica. Los escoceses acumulan siete goles recibidos en apenas dos encuentros y necesitan mejorar su rendimiento defensivo si desean

Los gallegos tampoco han conseguido sumar. En la primera jornada cayeron 1-0 como visitante frente al Omonia de Chipre, mientras que en la segunda sufrieron una derrota por 1-2 ante la Juventus en Balaídos. El equipo dirigido por Claudio Giráldez se adelantó con un gol de Hugo Álvarez, pero Nick Woltemade igualó el marcador y Randal Kolo Muani concretó la remontada italiana en el tiempo añadido.