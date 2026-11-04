¡Invictos en Europa League! La Hormiga González y Olympiacos empatan sin goles ante Rennes

El delantero mexicano disputó 59 minutos en el Roazhon Park; el equipo griego llegó a 10 puntos y conserva su paso sin derrotas en la Europa League.

Olympiacos mantuvo su invicto en la Europa League 2026-27 después de empatar 0-0 frente al Rennes, en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga, disputado este miércoles 4 de noviembre en el Roazhon Park de Francia. El conjunto griego tuvo oportunidades para llevarse los tres puntos, pero no logró superar al portero Brice Samba y terminó por repartir unidades con el cuadro francés.

Armando ‘La Hormiga’ González fue titular con Olympiacos y disputó 59 minutos, antes de abandonar el terreno de juego por decisión del entrenador Imanol Alguacil. El delantero mexicano participó en las acciones ofensivas de su equipo, aunque no consiguió aumentar su cuenta de dos anotaciones en la competencia europea. Roman Yaremchuk ingresó en su lugar durante el segundo tiempo.

Con este resultado, Olympiacos llegó a 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, mientras que Rennes alcanzó las seis unidades. El conjunto del Pireo conservó su condición de invicto después de cuatro jornadas, aunque vio interrumpida su racha de triunfos en un encuentro que tuvo intervenciones de ambos guardametas, remates a los postes y una anotación anulada por fuera de juego.

MÁS INFORMACIÓN: La Hormiga González vuelve a ser titular con Olympiacos en la Europa League

La Hormiga González tuvo oportunidades, pero se fue sin marcar

El delantero mexicano contó con una oportunidad de abrir el marcador apenas al minuto 2, cuando recibió un centro desde el sector izquierdo del campo. Sin embargo, el servicio quedó retrasado y González tuvo que improvisar un remate que terminó por encima de la portería. Al minuto 9, Gustavo Puerta estuvo cerca de adelantar al Olympiacos con un disparo que se estrelló en el poste del arco defendido por Brice Samba.

Rennes respondió con oportunidades de Anthony Rouault y Charlie Cresswell, quienes obligaron a intervenir al guardameta Stefan Ortega. Al minuto 30, Mousa Al-Taamari también estuvo cerca de marcar, pero su disparo golpeó uno de los postes. La acción que estuvo más cerca de modificar el resultado ocurrió al 44′, cuando Bruno Onyemaechi introdujo el balón en su propia portería; sin embargo, el árbitro anuló la anotación por un fuera de juego previo.

González terminó el primer tiempo con un disparo, una ocasión de gol desperdiciada y 0.15 goles esperados (xG). También registró 12 contactos con el balón, seis pases acertados de nueve intentados y un pase clave. Para la segunda mitad, el mexicano tuvo participación en una jugada con Leon Bailey, pero no pudo conectar un centro del futbolista jamaicano antes de su sustitución al minuto 59.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos el Rennes vs Olympiacos

Stefan Ortega y Brice Samba evitan la derrota de sus equipos

Tras la salida de González, Olympiacos encontró oportunidades de gol a través de Gelson Martins y Roman Yaremchuk. Al minuto 68, Martins conectó un cabezazo tras un centro de Kostas Fortounis, pero Samba realizó una atajada para mantener su portería sin anotaciones. Dos minutos después, Yaremchuk remató de cabeza dentro del área, aunque el balón pasó por encima del travesaño.

Rennes también buscó la victoria durante el segundo tiempo. Al minuto 75, los franceses reclamaron un penalti por una caída de Mousa Al-Taamari dentro del área tras disputar el balón con Panagiotis Retsos, pero el árbitro consideró que no existió infracción. En la recta final, ambos porteros volvieron a intervenir: Samba detuvo un disparo de Gelson Martins al minuto 90 y Ortega respondió con una atajada ante Valentin Rongier al 90+1′.

El empate dejó a Olympiacos con 10 de 12 puntos posibles en sus primeros cuatro compromisos de la Europa League, después de sus victorias ante Jagiellonia, Olympique de Marsella y Sparta Praga. Por su parte, Rennes alcanzó seis unidades y también conserva su invicto en la fase de liga. Ambos clubes continuarán su participación en el torneo continental con cuatro jornadas pendientes para definir su posición en la clasificación.