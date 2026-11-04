La Hormiga González vuelve a ser titular con Olympiacos en la Europa League

El delantero mexicano aparecerá desde el inicio ante Rennes y disputará su segunda titularidad continental con el club griego

Hormiga González anota ante el Sparta Praga | REUTERS/Louiza Vradi

Armando ‘La Hormiga’ González vuelve al once titular del Olympiacos para el partido ante Rennes, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El encuentro se disputa hoy miércoles 4 de noviembre a las 9:30 horas, tiempo del centro de México, en el Roazhon Park de Rennes, Francia, con el mexicano como delantero centro y portando el dorsal 34. Podrás seguir las acciones en vivo por Claro Sports Premium.

La presencia de González desde el inicio representa su segunda titularidad en la actual Europa League. La primera ocurrió en la jornada 1 frente al Jagiellonia, partido que Olympiacos ganó 2-1 y en el que el atacante mexicano consiguió una anotación. Para las fechas 2 y 3, contra Marsella y Sparta Praga, entró desde la banca mientras Roman Yaremchuk ocupó el puesto de centro delantero titular.

La Hormiga viene de ser decisivo en Europa League. Frente al Sparta Praga, el mexicano ingresó de cambio, disputó 28 minutos y marcó el gol de la victoria en casa. Son dos anotaciones en tres apariciones y 113 minutos.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ρεν! / Our line-up for today’s match against Stade Rennais! 🔴⚪️#OlympiacosFC #SRFCOLY #UEL pic.twitter.com/k5RylmdTzq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 4, 2026

Tomando en cuenta todas las competencias, el duelo ante Rennes será la sexta titularidad de La Hormiga desde su llegada a Grecia. El mexicano suma dos apariciones desde el arranque en Europa League, dos en la Superliga de Grecia y otras dos en la Copa de Grecia, en una temporada en la que ha ido alternando entre el once inicial y los ingresos durante los partidos.

González, de 23 años, llegó al Olympiacos en agosto pasado y firmó contrato hasta el verano de 2031. Su aparición ante Rennes abre la puerta para responder una vez más a la confianza del técnico Imanol Alguacil, quien decidió colocarlo nuevamente como referencia ofensiva en una competencia en la que ya produjo un gol.

Olympiacos llegará al encuentro con paso perfecto en la Europa League, después de ganar sus primeros tres partidos. El conjunto griego suma nueve puntos y ocupa el quinto lugar de la clasificación general, además de formar parte del grupo de cinco equipos que todavía mantienen registro perfecto en el torneo.