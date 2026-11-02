Rennes vs Olympiacos en vivo, Europa League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 4 de la fase de liga

El equipo de La Hormiga González visita Francia con la misión de mantenerse en la parte alta de la clasificación

Rennes vs Olympiacos, horario y dónde ver a La Hormiga González. | Claro Sports.

Duelo con sabor a partido de eliminación directa. El Olympiacos de Armando ‘La Hormiga’ González visita al Rennes de Francia en la cuarta jornada de la fase de liga de Europa League en su temporada 2026-2027, donde el mexicano buscará acumular más minutos y transformarlos en goles para el elenco helénico.

El cuadro de El Pireo lleva paso perfecto en la competencia ya que ostenta tres triunfos en igual número de partidos con cuatro goles a favor (dos de ellos de La Hormiga) y uno en contra. Esto lo ubica en la quinta posición de la tabla general, solo superado por diferencia de goles por cuatro equipos.

En el caso del Rennes, el conjunto de la Ligue 1 se ubica en el puesto 13 con cinco unidades producto de una victoria, dos empates y una derrota (cuatro goles a favor y tres en contra). Esto los ubica en puestos de clasificación rumbo al playoff (recordemos que los ocho primeros avanzan directo a la siguiente fase, del lugar 9 al 24 avanzan a la reclasificación en busca de un boleto para las rondas de eliminación directa y del 25 al 36 son eliminados).

MÁS INFORMACIÓN: Hormiga González admite que prefiere el reto del Olympiacos antes que la comodidad del fútbol mexicano

Esta es una nueva oportunidad para el delantero mexicano quien se quedó en la banca en el último partido del Olympiacos dentro de la Liga de Grecia pensando, seguramente, en que tuviera actividad en este duelo.

Horario y dónde ver en vivo Rennes vs Olympiacos en la jornada de la Europa League 2026

El partido entre Rennes y Olympiacos iniciará en punto de las 9:30 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver a través de Claro Sports Premium. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 9:30 horas

9:30 horas Colombia: 10:30 horas

10:30 horas Argentina: 12:30 horas

12:30 horas Estados Unidos (ET): 11:30 horas.

11:30 horas. Estados Unidos (PT): 8:30 horas.

Cabe destacar que en Claro Sports tendremos un previo a partir de las 9:00 del mismo miércoles 4 de noviembre en el que te llevaremos de la mano rumbo a este partido y toda la jornada europea.

Alineaciones probables del Rennes vs Olympiacos para el partido de Europa League 2026

De acuerdo con sus últimos partidos en Francia y Grecia, respectivamente, estos serían los futbolistas elegidos de manera probable para enfrentarse en el Roazhon Park, antes conocido como Stade de la Route de Lorient.

Rennes: Brice Samba (P); Anthony Rouault, Charlie Cresswell, Abdelhamid Ait Boudlal; Mahamadou Nagida, Mahdi Camara, Valentin Rongier, Adrien Thomasson, Bryan Reynolds, Moussa Altamari y Boulaye Día.

Olympiacos: Stefan Ortega (P); Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Onyemaechi Bruno; Remo Freuler, Santiago Hezze, Gelson Martins, Chiquinho, Jota Silva y Hormiga González

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Rennes vs Olympiacos y cuánto paga?

De acuerdo con el sitio especializado caliente.mx, el Rennes tiene un momio de +128, el empate uno de +255 y el Olympiacos uno de +198. Así que, si apuestas mil pesos ganarías:

Rennes: $2,280.

Empate: $3,550.

Olympiacos: $2,980

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