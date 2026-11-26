Tres minutos en Bélgica le bastaron a Luis Palma para cambiar el partido del Lech Poznan.

Luis Palma convirtió para Lech Poznan en Europa League | REUTERS/Nicolas Economou

El hondureño Luis Palma marcó este jueves su primer gol en la Europa League en la visita del Lech Poznan al Union Saint-Gilloise de Bélgica, por la quinta jornada de la fase de liga. El extremo ceibeño dio el pase para que Yannick Agnero abriera el marcador y, tres minutos después, aprovechó un mal despeje del portero Hervé Koffi para poner el 2-0 al minuto 18.

El Lech Poznan había marcado apenas dos goles en sus cuatro partidos anteriores: uno en el empate con el Sunderland y otro en la derrota frente al Benfica. En Bélgica igualó esa cifra en tres minutos, con el futbolista de La Ceiba involucrado en ambas jugadas y frente a un rival que llegaba invicto, con tres triunfos y un empate.

Así fue el gol de Luis Palma con el Lech Poznan

La primera intervención del catracho fue un pase a Yannick Agnero, que recibió sobre el costado izquierdo del área. Aunque tenía poco ángulo, el delantero sacó un zurdazo a la escuadra que dejó parado a Koffi. Tres minutos después, el guardameta volvió a encontrarse con Palma, esta vez con la pelota en sus propios pies.

Koffi intentó despejar cerca del borde del área, pero estrelló el balón en el hondureño. El rebote le quedó a Palma con la portería descubierta. El “Bicho” entró al área y definió de derecha, hacia el costado derecho del arco. Así consiguió el gol que le faltaba después de haber marcado en las otras dos grandes competiciones europeas de clubes.

¡TERRIBLE ERROR Y GOL DE PALMA!🤯



Lech Poznań aprovechó un error de Union Saint-Gilloise para clavar el segundo de la noche👏



El hondureño se hace presente en el marcador🙌 pic.twitter.com/Wnr3J9loSQ — Claro Sports (@ClaroSports) November 26, 2026

Luis Palma ya tiene goles en Champions, Europa League y Conference League

Con la camiseta del Celtic, Palma le marcó al Atlético de Madrid y al Feyenoord en la Champions League de 2023. Dos años después, ya con el Lech Poznan, también festejó en la Conference League: uno de sus tantos llegó en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Ahora, en 2026, el remate con arco vacío en Lovaina completó la cuenta del seleccionado nacional: ya anotó en las fases principales de los tres torneos y es el primer hondureño en lograrlo.

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