Clasificación Etapa 1 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026: ¿Quién se llevó el triunfo hoy 26 de noviembre?
En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles de la primera fracción de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
Comienza la emoción de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026. Esta primera fracción del certamen colombiano se llevará a cabo en la modalidad de contrarreloj individual en un recorrido de 8 kilómetros. La salida será desde la Calle 11 con carrera quinta de San Gil, Santander, hasta el aeropuerto de dicha ciudad. Desde las ocho de la mañana, las y los ciclistas comenzaron a tener su silbato de salida.
Clasificación y posiciones de la etapa 1 en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
Prejuvenil Damas
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Sofía Alfonso
|MIX Nariño – Caldas
|25:20
|2.
|Diana Pulido
|Bogotá FUN Esteban Chaves
|0:52
|3.
|Sara Arias
|Bogotá FUN Esteban Chaves
|1:17
|4.
|Stefanía Pulido
|Santander Orgullo
|1:18
|5.
|Nathaly Verdugo
|Liciclism Boyacá
|1:38
Prejuvenil varones
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Edwin Gómez
|Boyacá Minera el Morro
|21:10
|2.
|Johan Bacca
|Liga NDS Indenorte GOBNDS
|0:13
|3.
|Edwar Ramírez
|Liga de Cundinamarca
|0:27
|4.
|Juan Aponte
|Boyacá Es Para Vivirla
|0:29
|5.
|Carlos Esterlin
|Bogotá Esteban Chaves
|0:32
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Clasificación general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, al momento
Prejuvenil Damas
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Sofía Alfonso
|MIX Nariño – Caldas
|25:20
|2.
|Diana Pulido
|Bogotá FUN Esteban Chaves
|0:52
|3.
|Sara Arias
|Bogotá FUN Esteban Chaves
|1:17
|4.
|Stefanía Pulido
|Santander Orgullo
|1:18
|5.
|Nathaly Verdugo
|Liciclism Boyacá
|1:38
Prejuvenil varones
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Edwin Gómez
|Boyacá Minera el Morro
|21:10
|2.
|Johan Bacca
|Liga NDS Indenorte GOBNDS
|0:13
|3.
|Edwar Ramírez
|Liga de Cundinamarca
|0:27
|4.
|Juan Aponte
|Boyacá Es Para Vivirla
|0:29
|5.
|Carlos Esterlin
|Bogotá Esteban Chaves
|0:32
¿Quién transmite en vivo la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y dónde mirar por TV y online?
No hay un canal oficial que transmita el campeonato colombiano. No obstante, las redes sociales de la Federación de Ciclismo Colombiano publica los reportes de cada una de las jornadas. Así mismo, en Claro Sports podrán informarse de todos los detalles de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.
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Horario, ruta de la Etapa 2 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026
La segunda etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre a partir de las nueve de la mañana, horario colombiano. El recorrido será de 51 kilómetros, partirá desde la vía central – iglesia de Macanillo y tendrá su meta en el Parque de Paramo. Se estima que la acción termine a las dos de la tarde aproximadamente.
Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 1 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, hoy
Damas juveniles
LICIBOG Bogotá LMC – A
381. Zara Sofia Lamprea
382. Alix Nicoll Sanabria
383. Ana Kamila Castro
384. María Alejandra León
385. Isabella Ortiz
TEAM SISTECRÉDITO
386. Estefanía Castillo
387. Luciana Medina
388. Sara Trujillo
389 Steffany Fernández
390. Valeria Vargas
BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
391. Niko Fernán Fajardo
392. Laura Vale Maldonado
393. Julieth Tali Córdoba
394. Valeria Jul Sandoval
AVINAL ALCALDÍA EL CARMEN DE VIBORAL
395. Daniela Quintero
396. María José Sánchez
397. Ana María Cifuentes
398. Salome Alcaraz
399. Salome Vargas
400. Salome López
TEAM BACX
401. Sharith Amézquita
402. María Camila Pérez
403. Karlen Yelena Medina
404. Ainara Gicela Serrano
LIGA DE CUNDINAMARCA
405. Lineth Valentina García
406. Valentina Bobadilla
407. Nathalia Galindo
408. Michelle Clavijo
LICIBOG LMC BOGOTÁ – B
409. María Fernanda Gómez
410. Zahara Marian Alfaro
411. Laura Juli Manosalva
412. Shara Nicola Quiroga
MIX ANTIOQUIA RISARALDA
413. Salome Rodríguez
414. Juana Valentina Rivera
415. Emelith Rodríguez
416. Laura Valentina Mejía
417. Danna Contreras
418. Mariana Flórez
MIXTO VALLE – SANTANDER
419. Ana Sofía Suárez
420. Sheylin Gómez
421. Danna Alejandra Arias
422. María Juliana López
423. Sharoll Nicol Vargas
424. María Gabriela Álvarez
MIXTO HUILA – NARIÑO
425. Valentina Izquierdo
427. Ana Gabriela Liz
428. Catalina Pereira
429. Karol Nahely Erazo
430. Gabriela Trejo
MIX BOYACÁ – NORTE DE SANTANDER – QUINDÍO – CASANARE
431. Luciana Madele Pérez
432. Lianeth Alejandra Rico
433. Kateryn Orozco
434. Mariana Jiménez
435. Laura Marcela López
436. Danna Nicol Páez
Damas prejuveniles
LICIBOG LMC
301. Valerie Jaimes
302. Karen Julieth Escobar
303. María José Pérez
304. Gabriela Valero
305. Sara Sofía Castro
306. Sara Sofía Carvajal
LICICLISMO BOYACÁ TECNISEG
307. Nathaly Sofía Verdugo
308. Paula Andrea Rojas
309. María Fernanda Díaz
310. Mahia Salome Silva
ANT AVINAL EL CARMEN DE VIBORAL
311. Paulina Saldarriaga
312. Sara Cristina Ramírez
313. Ana Sofía Tobón
314. María Camila Páez
315. Ana Sofía Pérez
316. Guadalupe Bedoya
SANTANDER ORGULLO COMUNERO
318. Stefania Pulido
319. Mia Isabel Gutiérrez
320. Camila Alejandra Arenas
LICICLISMO VALLE DEL CAUCA
321. Lousiana Valencia
322. Isabel Pinilla
323. Isabel Sofía Bonilla
324. María José Peña
325. Salome Ruiz
BOGOTÁ FUNDACIÓN ESTEBAN CHAVES
326. Elizabeth Contreras
327. Diana Sofía Pulido
328. Sara Alejandra Arias
329. Amelie Sofía Rosero
330. María José Pinto
331. Karen Yulieth Celis
LICICLISMO CUNDINAMARCA A
332. Emily Jhuliana Talero
333. Nicole Sofía Pachón
334. Allison Ximena Pachón
335. Danna Sofía Cetina
LIGA DE CICLISMO CASANARE
336. Laudy Sánchez
337. Marisabella Martínez
338. Marly Lorena Vargas
339. Inley Yelitza López
NORTE DE SANTANDER INDENORTE GOBERNACIÓN NDS
340. Loren Sofía Gómez
341. Anny Fiore Cifuentes
342. Sara Ospino
343. Isabella De Los Ruiz
LIGA CICLISMO DE CÓRDOBA
344. Karen Liceth Obando
345. Wendy Valeria Giraldo
346. María Camila Cardona
347. Sara Pérez
348. Valeria Hernández
LICICLISMO CUNDINAMARCA B
349. Laura Sofía Sosa
350. María Camila González
351. Valery Salomé Melo
352. María Paz Torres
MIX ANTIOQUIA CEDEP-RISARALDA
353. Isabel Real
354. Kasey Fe Ballesteros
355. María Paula Granada
359. Valentina Osorio
360. Isabella Ríos
MIX NARIÑO – CALDAS
356. Mariana Muñoz
357. Sofía Alfonso
358. María Camila Bolaños
361. Laura Manuela Mena
362. Dania Julieth Viveros
MIX BOYACÁ – QUINDÍO
363. Asly Yuliana Ávila
364. Carmen Cecilia Bonilla
365. María Fernanda Zaldúa
366. Salome Borja
Deportistas de Intercolegiados – Damas
371. Paula Andrea Mogollón – Casanare
372. Isabella Chaux – Meta
373. Karol Brisban Zúñiga – Putumayo
374. Mariana Aguirre – Tolima
375. María Camila Guerrero – Vaupés
Hombres prejuveniles
BOGOTÁ ESTEBAN CHAVES
1. Julián Andrés Velasco
2. Jerónimo Vega
3. Julián Castrillón
4. Martín Andrés Cadena
5. Carlos David Esterlín
6. Johell Nicolás Soler
ANTIOQUIA AVINAL EL CARMEN DE VIBORAL
7. Michael Orozco
8. Esteban Betancur
9. Maximiliano Vásquez
10. Matías Cardona
11. Guillermo Marín
12. Nicolás Ospina
BOYACÁ ES PARA VIVIRLA
13. Juan Camilo Aponte
14. Johan Andrey Ramírez
15. Juan Pablo Bustamante
16. Andrés Mauricio Toca
17. Sebastián Gómez
18. Manuel Esteban Fuentes
LIGA CUNDINAMARCA – A
19. Edwar Harbey Ramírez
20. Andrey Felipe Mozo
21. Brandon Santiago Suta
22. Emanuel Medrano
23. Samuel Esteban Delgado
24. Breinner Aguilera
LICIBOY FUNGERO UMBITA
25. Julián Casteblanco
26. Juan José Espinosa
27. Yefer Steven Bohórquez
28. Ronal Andrés Quincho
29. Juan José Pérez
30. Giovanny Alexander Mora
NARIÑO SISTEMAS PALACIOS
31. Darwin Felipe Pantoja
32. Harold Steven Guerrero
33. Camilo Alejandro Taimal
34. Juan David Burbano
35. Santiago Felipe Guama
164. David Santiago Sánchez
SANTANDER ORGULLO COMUNERO
36. Thomas Felipe Porras
37. Julián Franco Barrera
38. Eduardo Meneses
39. Santiago Casteblanco
40. Fabián Carreño
41. Oscar Andrés Castañeda
ANTIOQUIA SISTECRÉDITO
42. Emmanuel Cano
43. Jerónimo Ortega.
44. Juan José Marín
45. Julián Cañaveral
46. Nicolás Santiago Ramírez
BOGOTÁ LICIBOG
47. Hamilton Ocampo
48. Miguel Ángel Vásquez
49. Jerónimo Granados
50. Daniel Carvajal
51. Juan José Ramos
52. Juan David Rincón
LICICLISMO BOYACÁ
53. Estic Fernando Reiran
54. Nicolás Díaz
55. Andrés Mauricio Barrera
56. Cadel Evans Fuya
57. Nicolás Malaver
58. Daniel Esteban Barrera
ANTIOQUIA THRESHOLD MILO SAFER
59. Jimmy Alejandra Vanegas
60. Luis Miguel Quiros
61. Emmanuel Rodríguez
62. Juan Pablo Taborda
63. Santiago Amaya
LIGA DE CICLISMO DE CALDAS
64. Juan Miguel Ladino
65. Edier Steven Valencia
66. Brahian Andrés Cruz
67. Juan Pablo Zapata
68. Jerónimo Ramírez
69. Juan Manuel Orozco
LIGA NORTE DE SANTANDER INDENORTE GOBERNACIÓN
70. Johan Sebastián Bacca
71. Benjamín Mendoza
72. Thoma David Mendoza
73. Juan Pablo Aparicio
74. Cristián León
75. Cristián Benavides
RISARALDA CASTA CAMPEONES
76. Santiago Escobar
77. Kevin Andrés Bohórquez
78. Nicolás Rodas
79. Thomas Franco
80. Juan Esteban Torres
81. Fabián Andrés Piamba
LICIBOG CAPITAL BIKE
82. Nicolás Matías Rincón
83. Juan Camilo Erazo
84. Juan Sebastián Molina
85. Miguel Ángel Giraldo
86. Erik Jobani Niño
87. José Ángel Vargas
LIGA DEL QUINDÍO
88. Santiago Pescador
89. Daniel Alejandro Osorio
90. David Nicolás Villegas
91. Kevin Andrés Berrio
92. Miller Andrey Mora
93. Ricardo Marín
ANTIOQUIA CEDEP
94. Juan José Múnera
95. Miguel Paredes
96. Alex Santiago Cardona
97. Juan David Giraldo
98. Santiago Montoya
99. Tomás Rodríguez
LIGA DE CASANARE
100. Nicolás Andrés Castro
101. Cristián Herrera
102. Carlos Andrés Piñeros
103. Juan Diego Sánchez
104. Cristián Camilo Gómez
105. Nicolás Alarcón
LICICLISMO HUILA
106. Faydder Julia Bermeo
107. Emmanuel Díaz
108. Jorge Santiago Delgado
109. Santiago Izquierdo
110. Santiago Guerrero
111. Santiago Méndez
ANTIOQUIA POTENCIA
112. Juan Esteban Marín
113. Sebastián Montiel
114. Simón Trujillo
115. Santiago Restrepo
116. Edwin Zuluaga
117. Anderson Hincapié
LICICLISMO SANTANDER
118. Nicolás David Ramírez
119. Iván Darío Landazabal
120. Joel Felipe Almeyda
121. Sebastián Fernández
122. Juan Felipe León
LIGA CICLISMO DEL TOLIMA
123. David Santiago Valencia
124. Franyei Santiago Camelo
125. Yefri Alejandro Cardona
126. Andrés Santiago Alarcón
127. Andrés David Gutiérrez
128. Daniel Quevedo
LIGA DE NARIÑO
129. Andrés Santiago Molina
130. Yamith Santiago Aux
131. Martín Danilo Moreno
132. Ahustín Camilo Rendón
133. Alex David Portillo
134. Andrés Camilo Guama
LIGA DE CUNDINAMARCA – B
135. Kevin Norvey Pinzón
136. Daniel Steven Abril
137. Jaime Andrés Corredor
138. Luis Alfredo Bohórquez
139. Juan Sastoque
140. Dilan Mateo Daza
LICICLISMO VALLE DEL CAUCA
141. Juan Felipe Peláez
142. José Miguel Cardona
143. Juan Esteban Espejo
144. Samuel Cardona
145. José Gabriel Molina
146. Nicolás Peña
BOYACÁ MINERA EL MORRO
147. Edwin Fernando Gómez
148. Duván Felipe Montañez
150. Yeison Andrés García
151. Dairo Fabián Pérez
152. Samuel Felipe Meza
LIGA DE CICLISMO DEL META
153. Matías Olaya
154. Juan Pablo Torres
155. Juan José Tunjano
156. Kevin Adrián Garzón
158. Jorge Eliecer Sanabria
MIXTO SUCRE CÓRDOBA
159. Juan José Fontalvo
160. Jesús Adrián Herrera
161. Juan Manuel Ríos
162. José Miguel García
163. Jerónimo Henao
Deportistas de Intercolegiados – Hombres
441. Antony Leandro Barón – Arauca
442. Brayan Estiven Ríos – Cauca
443. Juan Steven Tintinago – Cauca
444. Juan Pablo Sepúlveda – Cesar
445. Jesús Antonio Navarro – Córdoba
446. Jonathan Yanes – Córdoba
447. Duván Castañeda – Guaviare
448. Juan David Contreras – Putumayo
449. Jerónimo Parra – Vaupés