En Claro Sports se pueden informar sobre todos los detalles de la primera fracción de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.

Etapa 1 – Vuelta Del Futuro Sistecrédito 2026/ Fedeciclismo.

Comienza la emoción de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026. Esta primera fracción del certamen colombiano se llevará a cabo en la modalidad de contrarreloj individual en un recorrido de 8 kilómetros. La salida será desde la Calle 11 con carrera quinta de San Gil, Santander, hasta el aeropuerto de dicha ciudad. Desde las ocho de la mañana, las y los ciclistas comenzaron a tener su silbato de salida.

Clasificación y posiciones de la etapa 1 en la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

Prejuvenil Damas

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Sofía Alfonso MIX Nariño – Caldas 25:20 2. Diana Pulido Bogotá FUN Esteban Chaves 0:52 3. Sara Arias Bogotá FUN Esteban Chaves 1:17 4. Stefanía Pulido Santander Orgullo 1:18 5. Nathaly Verdugo Liciclism Boyacá 1:38

Prejuvenil varones

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Edwin Gómez Boyacá Minera el Morro 21:10 2. Johan Bacca Liga NDS Indenorte GOBNDS 0:13 3. Edwar Ramírez Liga de Cundinamarca 0:27 4. Juan Aponte Boyacá Es Para Vivirla 0:29 5. Carlos Esterlin Bogotá Esteban Chaves 0:32

Clasificación general de la Vuelta del Futuro Sistecrédito, al momento

Prejuvenil Damas

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Sofía Alfonso MIX Nariño – Caldas 25:20 2. Diana Pulido Bogotá FUN Esteban Chaves 0:52 3. Sara Arias Bogotá FUN Esteban Chaves 1:17 4. Stefanía Pulido Santander Orgullo 1:18 5. Nathaly Verdugo Liciclism Boyacá 1:38

Prejuvenil varones

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Edwin Gómez Boyacá Minera el Morro 21:10 2. Johan Bacca Liga NDS Indenorte GOBNDS 0:13 3. Edwar Ramírez Liga de Cundinamarca 0:27 4. Juan Aponte Boyacá Es Para Vivirla 0:29 5. Carlos Esterlin Bogotá Esteban Chaves 0:32

¿Quién transmite en vivo la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 y dónde mirar por TV y online?

No hay un canal oficial que transmita el campeonato colombiano. No obstante, las redes sociales de la Federación de Ciclismo Colombiano publica los reportes de cada una de las jornadas. Así mismo, en Claro Sports podrán informarse de todos los detalles de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026.

Horario, ruta de la Etapa 2 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026

La segunda etapa de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026 se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre a partir de las nueve de la mañana, horario colombiano. El recorrido será de 51 kilómetros, partirá desde la vía central – iglesia de Macanillo y tendrá su meta en el Parque de Paramo. Se estima que la acción termine a las dos de la tarde aproximadamente.

Lista de ciclistas para la salida de la Etapa 1 de la Vuelta del Futuro Sistecrédito 2026, hoy

Damas juveniles

LICIBOG Bogotá LMC – A

381. Zara Sofia Lamprea

382. Alix Nicoll Sanabria

383. Ana Kamila Castro

384. María Alejandra León

385. Isabella Ortiz

TEAM SISTECRÉDITO

386. Estefanía Castillo

387. Luciana Medina

388. Sara Trujillo

389 Steffany Fernández

390. Valeria Vargas

BOYACÁ ES PARA VIVIRLA

391. Niko Fernán Fajardo

392. Laura Vale Maldonado

393. Julieth Tali Córdoba

394. Valeria Jul Sandoval

AVINAL ALCALDÍA EL CARMEN DE VIBORAL

395. Daniela Quintero

396. María José Sánchez

397. Ana María Cifuentes

398. Salome Alcaraz

399. Salome Vargas

400. Salome López

TEAM BACX

401. Sharith Amézquita

402. María Camila Pérez

403. Karlen Yelena Medina

404. Ainara Gicela Serrano

LIGA DE CUNDINAMARCA

405. Lineth Valentina García

406. Valentina Bobadilla

407. Nathalia Galindo

408. Michelle Clavijo

LICIBOG LMC BOGOTÁ – B

409. María Fernanda Gómez

410. Zahara Marian Alfaro

411. Laura Juli Manosalva

412. Shara Nicola Quiroga

MIX ANTIOQUIA RISARALDA

413. Salome Rodríguez

414. Juana Valentina Rivera

415. Emelith Rodríguez

416. Laura Valentina Mejía

417. Danna Contreras

418. Mariana Flórez

MIXTO VALLE – SANTANDER

419. Ana Sofía Suárez

420. Sheylin Gómez

421. Danna Alejandra Arias

422. María Juliana López

423. Sharoll Nicol Vargas

424. María Gabriela Álvarez

MIXTO HUILA – NARIÑO

425. Valentina Izquierdo

427. Ana Gabriela Liz

428. Catalina Pereira

429. Karol Nahely Erazo

430. Gabriela Trejo

MIX BOYACÁ – NORTE DE SANTANDER – QUINDÍO – CASANARE

431. Luciana Madele Pérez

432. Lianeth Alejandra Rico

433. Kateryn Orozco

434. Mariana Jiménez

435. Laura Marcela López

436. Danna Nicol Páez

Damas prejuveniles

LICIBOG LMC

301. Valerie Jaimes

302. Karen Julieth Escobar

303. María José Pérez

304. Gabriela Valero

305. Sara Sofía Castro

306. Sara Sofía Carvajal

LICICLISMO BOYACÁ TECNISEG

307. Nathaly Sofía Verdugo

308. Paula Andrea Rojas

309. María Fernanda Díaz

310. Mahia Salome Silva

ANT AVINAL EL CARMEN DE VIBORAL

311. Paulina Saldarriaga

312. Sara Cristina Ramírez

313. Ana Sofía Tobón

314. María Camila Páez

315. Ana Sofía Pérez

316. Guadalupe Bedoya

SANTANDER ORGULLO COMUNERO

318. Stefania Pulido

319. Mia Isabel Gutiérrez

320. Camila Alejandra Arenas

LICICLISMO VALLE DEL CAUCA

321. Lousiana Valencia

322. Isabel Pinilla

323. Isabel Sofía Bonilla

324. María José Peña

325. Salome Ruiz

BOGOTÁ FUNDACIÓN ESTEBAN CHAVES

326. Elizabeth Contreras

327. Diana Sofía Pulido

328. Sara Alejandra Arias

329. Amelie Sofía Rosero

330. María José Pinto

331. Karen Yulieth Celis

LICICLISMO CUNDINAMARCA A

332. Emily Jhuliana Talero

333. Nicole Sofía Pachón

334. Allison Ximena Pachón

335. Danna Sofía Cetina

LIGA DE CICLISMO CASANARE

336. Laudy Sánchez

337. Marisabella Martínez

338. Marly Lorena Vargas

339. Inley Yelitza López

NORTE DE SANTANDER INDENORTE GOBERNACIÓN NDS

340. Loren Sofía Gómez

341. Anny Fiore Cifuentes

342. Sara Ospino

343. Isabella De Los Ruiz

LIGA CICLISMO DE CÓRDOBA

344. Karen Liceth Obando

345. Wendy Valeria Giraldo

346. María Camila Cardona

347. Sara Pérez

348. Valeria Hernández

LICICLISMO CUNDINAMARCA B

349. Laura Sofía Sosa

350. María Camila González

351. Valery Salomé Melo

352. María Paz Torres

MIX ANTIOQUIA CEDEP-RISARALDA

353. Isabel Real

354. Kasey Fe Ballesteros

355. María Paula Granada

359. Valentina Osorio

360. Isabella Ríos

MIX NARIÑO – CALDAS

356. Mariana Muñoz

357. Sofía Alfonso

358. María Camila Bolaños

361. Laura Manuela Mena

362. Dania Julieth Viveros

MIX BOYACÁ – QUINDÍO

363. Asly Yuliana Ávila

364. Carmen Cecilia Bonilla

365. María Fernanda Zaldúa

366. Salome Borja

Deportistas de Intercolegiados – Damas

371. Paula Andrea Mogollón – Casanare

372. Isabella Chaux – Meta

373. Karol Brisban Zúñiga – Putumayo

374. Mariana Aguirre – Tolima

375. María Camila Guerrero – Vaupés

Hombres prejuveniles

BOGOTÁ ESTEBAN CHAVES

1. Julián Andrés Velasco

2. Jerónimo Vega

3. Julián Castrillón

4. Martín Andrés Cadena

5. Carlos David Esterlín

6. Johell Nicolás Soler

ANTIOQUIA AVINAL EL CARMEN DE VIBORAL

7. Michael Orozco

8. Esteban Betancur

9. Maximiliano Vásquez

10. Matías Cardona

11. Guillermo Marín

12. Nicolás Ospina

BOYACÁ ES PARA VIVIRLA

13. Juan Camilo Aponte

14. Johan Andrey Ramírez

15. Juan Pablo Bustamante

16. Andrés Mauricio Toca

17. Sebastián Gómez

18. Manuel Esteban Fuentes

LIGA CUNDINAMARCA – A

19. Edwar Harbey Ramírez

20. Andrey Felipe Mozo

21. Brandon Santiago Suta

22. Emanuel Medrano

23. Samuel Esteban Delgado

24. Breinner Aguilera

LICIBOY FUNGERO UMBITA

25. Julián Casteblanco

26. Juan José Espinosa

27. Yefer Steven Bohórquez

28. Ronal Andrés Quincho

29. Juan José Pérez

30. Giovanny Alexander Mora

NARIÑO SISTEMAS PALACIOS

31. Darwin Felipe Pantoja

32. Harold Steven Guerrero

33. Camilo Alejandro Taimal

34. Juan David Burbano

35. Santiago Felipe Guama

164. David Santiago Sánchez

SANTANDER ORGULLO COMUNERO

36. Thomas Felipe Porras

37. Julián Franco Barrera

38. Eduardo Meneses

39. Santiago Casteblanco

40. Fabián Carreño

41. Oscar Andrés Castañeda

ANTIOQUIA SISTECRÉDITO

42. Emmanuel Cano

43. Jerónimo Ortega.

44. Juan José Marín

45. Julián Cañaveral

46. Nicolás Santiago Ramírez

BOGOTÁ LICIBOG

47. Hamilton Ocampo

48. Miguel Ángel Vásquez

49. Jerónimo Granados

50. Daniel Carvajal

51. Juan José Ramos

52. Juan David Rincón

LICICLISMO BOYACÁ

53. Estic Fernando Reiran

54. Nicolás Díaz

55. Andrés Mauricio Barrera

56. Cadel Evans Fuya

57. Nicolás Malaver

58. Daniel Esteban Barrera

ANTIOQUIA THRESHOLD MILO SAFER

59. Jimmy Alejandra Vanegas

60. Luis Miguel Quiros

61. Emmanuel Rodríguez

62. Juan Pablo Taborda

63. Santiago Amaya

LIGA DE CICLISMO DE CALDAS

64. Juan Miguel Ladino

65. Edier Steven Valencia

66. Brahian Andrés Cruz

67. Juan Pablo Zapata

68. Jerónimo Ramírez

69. Juan Manuel Orozco

LIGA NORTE DE SANTANDER INDENORTE GOBERNACIÓN

70. Johan Sebastián Bacca

71. Benjamín Mendoza

72. Thoma David Mendoza

73. Juan Pablo Aparicio

74. Cristián León

75. Cristián Benavides

RISARALDA CASTA CAMPEONES

76. Santiago Escobar

77. Kevin Andrés Bohórquez

78. Nicolás Rodas

79. Thomas Franco

80. Juan Esteban Torres

81. Fabián Andrés Piamba

LICIBOG CAPITAL BIKE

82. Nicolás Matías Rincón

83. Juan Camilo Erazo

84. Juan Sebastián Molina

85. Miguel Ángel Giraldo

86. Erik Jobani Niño

87. José Ángel Vargas

LIGA DEL QUINDÍO

88. Santiago Pescador

89. Daniel Alejandro Osorio

90. David Nicolás Villegas

91. Kevin Andrés Berrio

92. Miller Andrey Mora

93. Ricardo Marín

ANTIOQUIA CEDEP

94. Juan José Múnera

95. Miguel Paredes

96. Alex Santiago Cardona

97. Juan David Giraldo

98. Santiago Montoya

99. Tomás Rodríguez

LIGA DE CASANARE

100. Nicolás Andrés Castro

101. Cristián Herrera

102. Carlos Andrés Piñeros

103. Juan Diego Sánchez

104. Cristián Camilo Gómez

105. Nicolás Alarcón

LICICLISMO HUILA

106. Faydder Julia Bermeo

107. Emmanuel Díaz

108. Jorge Santiago Delgado

109. Santiago Izquierdo

110. Santiago Guerrero

111. Santiago Méndez

ANTIOQUIA POTENCIA

112. Juan Esteban Marín

113. Sebastián Montiel

114. Simón Trujillo

115. Santiago Restrepo

116. Edwin Zuluaga

117. Anderson Hincapié

LICICLISMO SANTANDER

118. Nicolás David Ramírez

119. Iván Darío Landazabal

120. Joel Felipe Almeyda

121. Sebastián Fernández

122. Juan Felipe León

LIGA CICLISMO DEL TOLIMA

123. David Santiago Valencia

124. Franyei Santiago Camelo

125. Yefri Alejandro Cardona

126. Andrés Santiago Alarcón

127. Andrés David Gutiérrez

128. Daniel Quevedo

LIGA DE NARIÑO

129. Andrés Santiago Molina

130. Yamith Santiago Aux

131. Martín Danilo Moreno

132. Ahustín Camilo Rendón

133. Alex David Portillo

134. Andrés Camilo Guama

LIGA DE CUNDINAMARCA – B

135. Kevin Norvey Pinzón

136. Daniel Steven Abril

137. Jaime Andrés Corredor

138. Luis Alfredo Bohórquez

139. Juan Sastoque

140. Dilan Mateo Daza

LICICLISMO VALLE DEL CAUCA

141. Juan Felipe Peláez

142. José Miguel Cardona

143. Juan Esteban Espejo

144. Samuel Cardona

145. José Gabriel Molina

146. Nicolás Peña

BOYACÁ MINERA EL MORRO

147. Edwin Fernando Gómez

148. Duván Felipe Montañez

150. Yeison Andrés García

151. Dairo Fabián Pérez

152. Samuel Felipe Meza

153. Matías Olaya

154. Juan Pablo Torres

155. Juan José Tunjano

156. Kevin Adrián Garzón

158. Jorge Eliecer Sanabria

MIXTO SUCRE CÓRDOBA

159. Juan José Fontalvo

160. Jesús Adrián Herrera

161. Juan Manuel Ríos

162. José Miguel García

163. Jerónimo Henao

Deportistas de Intercolegiados – Hombres

441. Antony Leandro Barón – Arauca

442. Brayan Estiven Ríos – Cauca

443. Juan Steven Tintinago – Cauca

444. Juan Pablo Sepúlveda – Cesar

445. Jesús Antonio Navarro – Córdoba

446. Jonathan Yanes – Córdoba

447. Duván Castañeda – Guaviare

448. Juan David Contreras – Putumayo

449. Jerónimo Parra – Vaupés

Te puede interesar: