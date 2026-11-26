El delantero mexicano analiza la derrota del Olympiacos, reconoce los aspectos que debe mejorar y agradece el respaldo de sus compatriotas en Grecia

Enfrentarse a un siete veces campeón de Europa representó para Armando ‘Hormiga’ González una oportunidad de medir su crecimiento desde su llegada al fútbol europeo. Aunque el Olympiacos perdió 2-4 ante el AC Milan, después de contar con una ventaja de dos goles, el delantero mexicano encontró motivos para confiar en su proceso de adaptación y en sus posibilidades de competir frente a los clubes de mayor trayectoria en el continente.

En entrevista exclusiva para Claro Sports, tras el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, el atacante compartió sus sensaciones luego de disputar 67 minutos como titular en el Estadio Georgios Karaiskakis. Más allá de la frustración por el resultado, el futbolista reconoció que este tipo de compromisos le permiten conocer sus capacidades y detectar aquellos aspectos que todavía necesita desarrollar.

“Creo que puedo competir al más alto nivel. No me voy satisfecho porque perdimos, es la verdad, pero a la vez creo que me voy sabiendo que, si sigo jugando, sigo mejorando, sigo creciendo, algún día voy a llegar a donde yo sé que voy a llegar”, expresó el delantero mexicano sobre el aprendizaje que le dejó enfrentar al conjunto italiano.

Hormiga González reconoce los aspectos que debe mejorar en Europa

El Olympiacos llegó al encuentro frente al Milan con un registro de tres victorias y un empate en la competición continental. Sin embargo, el conjunto dirigido por Imanol Alguacil dejó escapar una ventaja de 2-0 y perdió su condición de invicto. Para González, una de las claves de la remontada estuvo en la capacidad del rival para aprovechar los errores que cometió el equipo griego después del descanso.

“Hicimos unos 60, 65 minutos muy buenos. Al final, cuando metieron el primer gol, creo que perdimos un poco el impulso que traíamos, como estábamos jugando, y contra estos grandes equipos, si regalas algunas opciones, te terminan matando. Creo que los primeros 60 minutos hicimos un muy buen trabajo, íbamos ganando 2-0, pero quedan cosas por mejorar y seguir aprendiendo”, explicó.

En el plano individual, la Hormiga González participó en la acción que derivó en la segunda anotación del Olympiacos, obra de Jota Silva, aunque no consiguió marcar. El mexicano explicó que seguirá trabajando para incrementar su producción goleadora y detalló las indicaciones que recibe de Alguacil, centradas en la búsqueda de espacios, sus movimientos dentro del área y la asociación con sus compañeros en ataque.

“Obviamente quiero mi gol, quería mi gol, lo voy a seguir buscando en los siguientes partidos. Eso es día a día, es el trabajo, creo, lo que da los goles. Creo que hice algunas buenas opciones, algunas opciones que todavía puedes ir mejorando. […] Estoy contento de poder competir a este gran nivel porque me hace crecer como jugador”, manifestó.

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Poner en alto el nombre de México, la motivación de la Hormiga González

El proceso de González en el fútbol griego también está acompañado por el respaldo de la afición mexicana. Durante el encuentro frente al Milan, algunos compatriotas acudieron al estadio con una cartulina con el rostro del delantero, un gesto que no pasó inadvertido para el futbolista desde el calentamiento. “Muy feliz de que los mexicanos me quieran tanto. Yo solo trato de poner el nombre de México lo más alto posible, que creo que es una de mis motivaciones más grandes”, aseguró.

El atacante también recordó que donó una de sus camisetas para una fundación que apoya a niños, misma que terminó en manos de un pequeño aficionado del Olympiacos. Aunque no tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, celebró que el menor recibiera su jersey. Finalmente, agradeció el seguimiento que se realiza desde México a su trayectoria en Europa y reiteró el compromiso que asume cada vez que sale a la cancha: “Estoy muy contento de que den seguimiento, que estemos acá, que los mexicanos me puedan ver porque yo solo trato de enorgullecerlos”.