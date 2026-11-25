El delantero mexicano suma siete goles con el Olympiacos y llega al duelo frente al Milan en la Europa League tras marcar en dos jornadas consecutivas de la liga griega

Armando ‘Hormiga’ González comienza a dejar huella en el fútbol europeo. A unos meses de su llegada al Olympiacos, el delantero mexicano ha encontrado la manera de responder con goles a las oportunidades que recibe de Imanol Alguacil, quien, en entrevista exclusiva para Claro Sports, habló sobre la evolución del atacante, sus cualidades y lo que espera de él durante su primera temporada en Grecia.

La conversación tuvo lugar en la previa del partido ante el Milan, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Europa League, que se disputará este jueves 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis. El compromiso llega en un momento en el que el exdelantero de Chivas acumula siete goles con el conjunto griego, los dos más recientes frente al PAOK y al Iraklis.

Desde septiembre, cuando el Olympiacos se preparaba para su debut en la competición europea ante el Jagiellonia Bialystok, Alguacil había hablado con Claro Sports sobre los aspectos que el mexicano necesitaba desarrollar en su juego. Más de dos meses después de aquella conversación, el estratega español reconoce los avances del futbolista, aunque considera que su proceso de formación todavía está lejos de concluir.

“Está dando pasos que creo que son importantes, tanto en liga como en Europa. Todos los minutos que tiene los aprovecha al máximo. Entrenando, lo mismo. En ese sentido no hay ninguna queja de la Hormiga, todo lo contrario: es un chavo espectacular, un profesional espectacular. Pero hay que tener paciencia porque, evidentemente, es un chiquito, como lo dicen allí, y todavía tiene mucho, mucho, mucho margen de mejora”, aseguró.

Imanol Alguacil destaca la mentalidad de la Hormiga González

Más allá de su producción goleadora, González ha protagonizado momentos que reflejan su involucramiento con el equipo. Uno de ellos ocurrió durante la victoria por 6-2 frente al Iraklis, cuando el mexicano corrió hacia la zona de cambios tras recibir el llamado de su entrenador y, prácticamente de inmediato, marcó de cabeza en su primer contacto con el balón para sellar el triunfo del Olympiacos.

“Es la actitud que quiere un entrenador de todos sus jugadores. Evidentemente, no todos son así. Eso se lleva dentro y el Hormiga está claro que lo lleva muy dentro. Él sabe que tiene que limar todos los pequeños detalles y está enchufadísimo, esté en el campo o esté fuera. Por eso os dije que desde el primer día que lo conoces te das cuenta enseguida. Cuando un jugador abre los ojos, escucha todo lo que le puedes decir, de eso un entrenador se da cuenta enseguida”, explicó Alguacil.

El reto para el delantero mexicano no solo pasa por mantener su cuota goleadora, sino también por abrirse camino en una plantilla en la que comparte posición con futbolistas como Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji. Para Alguacil, contar con distintas alternativas en el ataque representa una oportunidad para impulsar el desarrollo individual de sus jugadores.

“Lo bueno es que es una competencia sana. En todas las posiciones, no solo en la del punta, sino en todas las posiciones, la competencia es sana. Creo que es la mejor noticia para un entrenador: que si sale Hormiga lo haga bien; que cuando salga Román, que también. Cuando ha tenido sus minutos, lo ha hecho Marius. Es lo que queremos todos. Al final eso también al jugador le hace crecer, y eso es positivo”, señaló.

El estratega español tampoco pierde de vista que la adaptación de González al fútbol europeo requiere tiempo. Su objetivo, por encima de los resultados inmediatos, es que el atacante mexicano termine su primera campaña en Grecia con más herramientas de las que tenía cuando llegó procedente del Guadalajara.

“Creo que tiene muchísimo potencial. Es un chico que vive cien por ciento por el fútbol. Vamos a ver si somos capaces, entre todos, de hacerlo… Que crezca y que sea mucho mejor al acabar la temporada”, sentenció.

¿Cómo llega el Olympiacos al partido ante el Milan en la Europa League?

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil se mantiene en la pelea en los tres frentes que disputa durante la temporada 2026-2027. En la Superliga de Grecia ocupa la segunda posición con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y una derrota, a cuatro unidades del líder Panathinaikos. En tanto, en la Copa de Grecia marcha en el primer lugar con nueve puntos, tras ganar sus tres compromisos.

En la UEFA Europa League, el Olympiacos se ubica en la sexta posición con 10 unidades, luego de tres triunfos y un empate, por lo que se encuentra en zona de clasificación directa a los octavos de final. Su próximo rival, el Milan, ocupa el sitio 28 con apenas tres puntos y necesita sumar para acercarse a los puestos que otorgan acceso a los play-offs.

El encuentro ante el conjunto italiano abrirá una serie de compromisos para los rojiblancos, que posteriormente visitarán al Aris en la Superliga y recibirán al Panathinaikos en la Copa de Grecia. Un calendario que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de Alguacil y que representa para la Hormiga González una oportunidad de seguir ganando protagonismo en su primera temporada en el fútbol europeo.