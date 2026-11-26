Microciclos más largos y más amistosos.

El once titular contra Canadá (FFG)

Guatemala se prepara para un 2027 de importantes desafíos y Luis Fernando Tena ya planteó nuevas necesidades para el trabajo del seleccionado. Con la clasificación a la Copa Oro como objetivo inmediato y el próximo proceso mundialista en el horizonte, el entrenador busca ampliar los espacios de preparación. Las peticiones apuntan a disponer de más tiempo con los jugadores y aumentar la cantidad de encuentros amistosos.

De acuerdo con las informaciones que trascendieron desde la FFG, Tena se reunió con la dirigencia encabezada por Gerardo Paiz para transmitir sus prioridades. El mexicano pretende mantener la estructura de microciclos que acompañó el proceso durante este año, aunque considera necesario introducir cambios para afrontar las próximas competencias con una preparación más extensa.

El principal pedido está relacionado con la duración de esas concentraciones. El cuerpo técnico quiere que los microciclos sean más largos, de manera que permitan profundizar el trabajo y darles mayor continuidad a los entrenamientos. La intención es contar con más jornadas para desarrollar la propuesta colectiva, ajustar el funcionamiento y preparar los compromisos del calendario internacional.

La posibilidad, sin embargo, plantea una dificultad para los clubes de la Liga Nacional. Durante el último semestre hubo cuestionamientos por los períodos en los que debieron competir sin sus futbolistas convocados. Extender las concentraciones supondría nuevas exigencias para los equipos, especialmente cuando los entrenamientos de la selección coincidan con la actividad del campeonato local.

La coordinación entre la federación, el cuerpo técnico y los clubes volverá a ser fundamental para encontrar un equilibrio. Tena busca mejorar las condiciones de preparación de Guatemala, mientras que las instituciones necesitan disponer de sus planteles para entrenar y competir. Por eso, la aplicación de su propuesta requerirá acuerdos que permitan organizar con anticipación las cesiones.

Otra de las solicitudes del seleccionador es disputar más amistosos antes de la eliminatoria frente a República Dominicana, en la que Guatemala buscará su boleto a la fase de grupos de la Copa Oro 2027. Esos encuentros ofrecerían oportunidades para evaluar alternativas, probar asociaciones y llegar con mayor rodaje a una serie que marcará buena parte de los objetivos del año.

La intención de ampliar el calendario de preparación también se extiende más allá de ese cruce, independientemente de que se consiga la clasificación. El cuerpo técnico pretende sostener la actividad y contar con más ocasiones para observar al equipo en competencia. Los amistosos complementarían así el trabajo de los microciclos y permitirían comprobar en partidos lo desarrollado durante las concentraciones.

Tena mantiene contrato vigente y espera respaldo para concretar estas peticiones, que todavía deben traducirse en una planificación acordada. El desafío será transformar la necesidad de más entrenamientos y partidos en un programa viable para todas las partes. Guatemala busca llegar mejor preparada a 2027, aunque para hacerlo deberá resolver nuevamente cómo combinar las exigencias de la selección con las de sus clubes.

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