Noche negra en Europa League: apuñalan a aficionado del Celta de Vigo tras el partido ante el Lyon

El Celta de Vigo venció al Olympique Lyon en los octavos de final de la Europa League, después de un 1-3 global que se concretó en territorio francés

Un aficionado del Celta de Vigo tuvo que ser trasladado a un hospital en Lyon tras ser apuñalado en las inmediaciones del Groupama Stadium, una vez concluido el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League de este jueves 19 de marzo pasado. De acuerdo con reportes de la prensa local, la agresión habría ocurrido en el contexto de una presunta pelea entre aficionados de ambos equipos, lo que encendió las alarmas sobre la seguridad en los alrededores del recinto.

El triunfo del conjunto celeste, que selló su pase a los cuartos de final con goles de Javi Rueda y Ferran Jutglà, quedó completamente opacado por los incidentes registrados tras el encuentro. Lo que debía ser una noche de celebración terminó marcado por la violencia, luego de que se reportaran altercados en las inmediaciones del estadio que albergó uno de los duelos más atractivos de esta fase del torneo.

De acuerdo con algunas versiones difundidas por la prensa francesa, un grupo de aficionados gallegos protagonizó incidentes de violencia con seguidores locales, en un contexto que ya venía marcado por tensiones previas. Según estos reportes, antes del encuentro se habían registrado diversos encontronazos entre ambos grupos en la plaza Gabriel-Pér, lo que habría incrementado la hostilidad y derivado en los hechos posteriores.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el presunto momento de la agresión: en las imágenes se observa a un aficionado del Celta de Vigo, vestido de negro, siendo rodeado por un grupo de individuos supuestamente vinculados al Lyon, quienes lo golpean y patean antes de propinarle una apuñalada en un costado. Tras el ataque, los presuntos agresores abandonan el lugar y dejan al hombre tendido en el suelo. El clip se ha difundido ampliamente en plataformas digitales, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la policía local sobre el videoclip.

El comunicado del Celta de Vigo

Las autoridades habían catalogado el partido de los octavos de final de la Europa League como de alto riesgo, debido a los incidentes registrados en el encuentro de ida, lo que ya anticipaba un clima de tensión entre ambas aficiones. Tras darse a conocer la situación de su seguidor, el Celta de Vigo emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente los actos de violencia ocurridos, reiterando su rechazo a este tipo de comportamientos en el fútbol.

“En primer lugar, el lanzamiento de bengalas en la zona acotada para la afición celeste en el Groupama Stadium de Lyon. Este hecho, y es necesario, insistir en ello, no representa en absoluto al Celta, a su afición y a los valores que encarnan ambos. Por ello, el club, además de condenar y lamentar este lanzamiento de bengalas, hará todo lo que este en su mano para identificar a los causantes y tomará las medidas necesarias para que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse”, señala el texto. “La entidad celeste se ha puesto en contacto con las autoridades francesas y con el Olympique de Lyon para solicitar las imágenes e identificar a los aficionados que lanzaron las bengalas. Como ya se hizo hace unos días en circunstancias opuestas, el club condena y lamenta profundamente la brutal agresión que sufrieron diversos aficionados célticos en las calles de Lyon una vez finalizado el partido. Por fortuna, todos ellos pudieron regresar ya a Vigo. El Celta confía en que la autoridades locales actúen sin demora para identificar a los culpables”.

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