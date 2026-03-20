Achuapa vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Achuapa Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Achuapa y Mictlán se enfrentan este fin de semana en un duelo determinante por la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que tiene tintes de final por la permanencia. Ambos equipos llegan comprometidos en la tabla acumulada y saben que sumar de a tres puede marcar un antes y un después en la lucha por evitar el descenso. Se viene un partido clave para el fútbol nacional.

Achuapa tiene 15 puntos y se ubica en el décimo lugar, producto de cuatro triunfos, tres empates y siete derrotas. El equipo no tuvo el inicio esperado bajo la dirección de Álvaro García, ya que cayó 1-0 ante Mixco como visitante y extendió una racha negativa que ya suma cinco derrotas consecutivas. Además, si se agregan dos empates previos, no gana desde hace nueve jornadas, lo que lo llevó a complicarse seriamente en la tabla acumulada, donde es último con 40 puntos, por debajo de rivales directos como Marquense (41), Guastatoya (41), Mictlán (42) y Malacateco (43).

Por su parte, Mictlán suma 18 puntos y se ubica en el noveno lugar, con un balance de cinco triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez venía de un torneo irregular, pero logró levantar en las últimas semanas: tras caer 3-1 ante Guastatoya como visitante, reaccionó con una victoria clave por 1-0 ante Malacateco como local, otro rival directo en la lucha por la permanencia. Con tres triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, llega en mejor forma y con la ilusión de dar otro paso importante en esta pelea directa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Achuapa vs Mictlán de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa y Mictlán está programado para el sábado 21 de marzo a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Winston Pineda. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Mictlán hoy

Achuapa no podrá contar con Dayron Suazo, expulsado en el partido ante Mixco, mientras que Mictlán no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Álvaro García y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa: Ederson Cabezas; Carlos Santos, Mathius Gaitán, Carlos Castrillo, Yeison Carabalí; Randall Corado, Larsson Rosales, Jomal Williams, Alexis Matta; Carlos Mejía y Erick Sánchez. DT: Álvaro García.

Mictlán: John Faust; William Ramírez, Renny Folleco, Richard Monges; Miguel Ángel Lemus, William Fajardo, Osman Salguero, Kendel Herrarte, Juan Carlos Escobar; Julio César Escobar y Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos tres encuentros que disputaron Achuapa y Mictlán:

1 de febrero de 2026 | Mictlán 0-1 Achuapa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Achuapa 1-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Mictlán 1-0 Achuapa | Torneo Apertura 2025

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