Arsenal vs Manchester City en vivo: horario y dónde ver la final de la Carabao Cup 2026

Arsenal y Manchester City disputan la final de la Carabao Cup 2026 el 22 de marzo en Wembley. El Arsenal llega como favorito, mientras el City busca redención tras la Champions

Partidos en vivo: Arsenal vs Manchester City | Claro Sports

Arsenal y Manchester City chocan este domingo 22 de marzo en Wembley por la final de la Carabao Cup 2026, un duelo que pone frente a frente a dos de los equipos más fuertes del fútbol inglés y que entrega el primer gran título doméstico de la temporada. La EFL confirmó que la final se juega en el estadio de Wembley y que el silbatazo inicial será a las 16:30 GMT, horario que corresponde a las 10:30 horas del centro de México.

El Arsenal llega con mejores sensaciones y con una inercia que ilusiona a su afición. El equipo de Mikel Arteta viene de vencer 2-0 al Everton en la Premier League y después selló su pase a cuartos de final de la Champions con un 2-0 sobre Bayer Leverkusen, luego del 1-1 en Alemania. En la Carabao Cup, los Gunners eliminaron al Chelsea en semifinales con un global de 4-2, por lo que aterrizan en la final con ritmo, confianza y varios resultados de peso en semanas recientes.

Manchester City, en cambio, arriba con más presión que calma. El cuadro de Pep Guardiola empató 1-1 con West Ham en su más reciente partido de liga y quedó golpeado por su eliminación en Champions ante Real Madrid, con derrotas de 3-0 en la ida y 2-1 en la vuelta. Aun así, el City mostró autoridad en la Copa de la Liga, donde dejó fuera al Newcastle con un 5-1 global, y además Pep ya confirmó que James Trafford será el portero titular para la final en Wembley.

También hay un componente anímico en la previa: Arsenal quiere romper una larga espera en esta competencia y el City busca agrandar su dominio reciente en el torneo. Los Gunners no levantan la League Cup desde 1993, mientras que el conjunto celeste persigue su noveno título en el certamen. Además, los antecedentes recientes entre ambos muestran una serie cada vez más pareja, con un Arsenal que ya sabe competirle a Guardiola sin complejos.

Horario y dónde ver Arsenal vs Manchester City la final de la Carabao Cup 2026?

El partido se juega el domingo 22 de marzo a las 10:30 horas, tiempo del centro de México. La sede será Wembley, en Londres, y la guía internacional de transmisión marca a Disney+ Premium como la opción para seguir el encuentro en territorio mexicano. Como suele ocurrir con estos eventos, conviene revisar la plataforma horas antes del inicio por cualquier ajuste de programación.

Alineaciones probables del Arsenal vs Manchester City

Arsenal : Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Havertz.

: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Havertz. Manchester City: Trafford; Nunes, Khusanov, Dias, Ait-Nouri; Bernardo, Rodri; Cherki, Semenyo, O’Reilly; Haaland.

Antecedentes y últimos resultados del Arsenal vs Manchester City

Los cinco enfrentamientos más recientes favorecen ligeramente al Arsenal en sensaciones, porque no ha perdido y además ya sabe cómo incomodar al City en partidos grandes. Los resultados que marcan la previa son estos:

21.09.25 Arsenal 1-1 Manchester City

02.02.25 Arsenal 5-1 Manchester City

22.09.24 Manchester City 2-2 Arsenal

31.03.24 Manchester City 0-0 Arsenal

08.10.23 Arsenal 1-0 Manchester City.

La tendencia habla de un cruce apretado, con pocos márgenes, mucho trabajo táctico y un detalle puntual capaz de decidir el trofeo.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Arsenal vs Manchester City y cuánto paga?

De acuerdo con los momios compartidos para caliente.mx, Arsenal parte como favorito con +132, el empate paga +220 y el triunfo de Manchester City aparece en +215. Esa lectura del mercado coincide con la actualidad de ambos clubes: el Arsenal llega más estable, con mejores resultados recientes y con una sensación colectiva de mayor solidez, mientras que el City aparece obligado a responder después del tropiezo europeo y del empate en liga. Por eso, el pronóstico previo coloca a los Gunners un paso adelante, aunque por la calidad de las plantillas y los antecedentes recientes, el escenario de un partido cerrado, con empate en tiempo regular, también luce muy viable.

Todo está servido para una final de alto nivel en Londres. Arsenal llega con una curva ascendente y con la oportunidad de confirmar que su temporada puede cerrarse con títulos; Manchester City, por su parte, tiene ante sí una cita que puede cambiar el tono de su recta final. Wembley pone el escenario, la Carabao Cup pone el premio y dos candidatos al poder en Inglaterra pondrán el fútbol.

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