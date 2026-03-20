¿Efecto Cristiano Ronaldo? La reventa para el México vs Portugal se desploma

Luego de la locura por adquirir boletos para este partido en el Estadio Azteca, la reventa colapsó, boletos que re vendía en cien mil pesos ya se encuentran en nueve mil

Una de las grandes sorpresas para los aficionados al fútbol mexicano es la ausencia de Cristiano Ronaldo en la convocatoria de Portugal para el esperado partido amistoso ante México en la última Fecha FIFA antes del Mundial 2026. El encuentro, programado para el sábado 28 de marzo de 2026 en la reinauguración del Estadio Azteca, estaba en la mira de muchos seguidores por la posibilidad de ver al astro portugués en acción. Sin embargo, tras su lesión de tobillo sufrida el 28 de febrero en un partido con Al Nassr, Ronaldo no fue incluido en la convocatoria, lo que ha tenido un impacto directo en el mercado de boletos.

Antes de la confirmación de su ausencia, los boletos para este histórico encuentro se vendían a precios desorbitados en las plataformas de reventa, algunos superando los 100,000 pesos. La alta demanda debido a la expectativa de ver a CR7 jugó un papel crucial en la especulación del precio de las entradas. Sin embargo, una vez anunciada su ausencia, los precios comenzaron a disminuir notablemente, y fue hasta el viernes 20 de marzo cuando se desplomaron por completo. Lo que inicialmente costaba miles de pesos, ahora se puede encontrar por apenas 9,000 pesos, una reducción drástica que ha sorprendido tanto a los aficionados como a los revendedores.

Antes y después de los precios del México vs Portugal | Capturas: viagogo

La noticia de la lesión de Ronaldo fue inicialmente vista como una preocupación menor, ya que los informes médicos indicaron que la lesión le mantendría fuera de tres a cuatro semanas, lo que lo dejó fuera del partido en el Azteca. Sin embargo, la confirmación de su ausencia de la convocatoria oficial de Portugal para este duelo crucial fue el detonante.

Desde que se agotaron los boletos en la venta general, que comenzó el 13 de diciembre de 2025, la plataforma de ventas Fanki enfrentó varios contratiempos técnicos, lo que dejó a muchos aficionados sin poder acceder al sistema. Las quejas sobre fallas en la fila virtual y los largos tiempos de espera fueron generalizadas, causando frustración entre quienes intentaban asegurar un lugar para este evento histórico. A pesar de estos problemas, los boletos se agotaron en tiempo récord, y la demanda sin precedentes hizo que el mercado secundario de boletos comenzara a ofrecer entradas a precios elevados.

Con la ausencia de Ronaldo, los precios de la reventa empezaron a ajustarse, y algunos boletos, que antes llegaban a más de 145,000 pesos, ahora están disponibles a precios mucho más accesibles para los aficionados. Esto representa una oportunidad para aquellos que no pudieron conseguir sus entradas en la preventa o durante el proceso de ventas inicial. A pesar de que los precios han bajado, la noticia de la baja de Ronaldo ha generado diferentes sensaciones, especialmente entre aquellos que esperaban su presencia para hacer de este partido un evento aún más memorable.

Cristiano Ronaldo no jugará en el Estadio Azteca | Imago7/Reuters

En cuanto a la organización del evento, el Estadio Azteca será testigo de una del regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca, antes del Mundial 2026, tras la remodelación. La baja de Ronaldo no empaña la magnitud del encuentro, que sigue siendo un atractivo para los seguidores del fútbol mexicano.

A medida que el día del partido se acerca, será interesante ver cómo continúan las fluctuaciones de los precios y si los aficionados logran asegurar su lugar para ver el regreso de México al Estadio Azteca.

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