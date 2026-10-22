México remonta ante Chile y toma el control de su destino en el Mundial sub 17

El Tri venció 3-1 a Chile con dos asistencias de Bianka Arredondo y depende de sí mismo para avanzar a octavos de final

México sumó sus primeros puntos del torneo | @Miseleccionfem

La selección mexicana consiguió su primera victoria en el Mundial femenil sub 17 al remontar 3-1 a Chile en la segunda jornada del Grupo F. Después de caer ante España en su presentación, el conjunto tricolor reaccionó con una actuación en la que aprovechó los espacios por las bandas para superar a la defensa sudamericana, con Bianka Arredondo como una de las grandes protagonistas.

Chile tomó ventaja apenas al minuto 13 con una buena acción por el centro. Catalina Muñoz recibió un pase filtrado que rompió a la zaga mexicana, eliminó a la última defensora con un recorte y definió en el mano a mano para establecer el 1-0 y complicar el panorama azteca.

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La respuesta mexicana llegó al minuto 34. Fernanda Monroy cambió el juego hacia Bianka Arredondo, quien apareció con libertad por izquierda y envió una diagonal que superó a la guardameta chilena. Mia Urbano atacó el espacio y únicamente tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para firmar el 1-1 antes del descanso.

Arredondo volvió a ser determinante al minuto 64. La futbolista de Pachuca recibió completamente sola después de un largo cambio de orientación, avanzó por su carril, recortó y levantó un centro diagonal hacia la llegada de Citlali Reyes. La mexicana conectó de primera intención con la parte externa del pie y colocó el balón en el segundo poste para completar la remontada con un golazo.

¡GOLAZO DE MÉXICO! ¡REYES LA PRENDIÓ DE PRIMERA! ¡ESTÁN REMONTANDO! pic.twitter.com/cQHWdwD84L — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2026

El dominio de las carrileras mexicanas terminó siendo una de las claves del encuentro. Chile dejó demasiado espacio a los costados de su línea de tres y México lo explotó de manera constante.

Cuando Chile buscaba adelantarse para encontrar el empate, el Tri liquidó el partido al minuto 83 con una transición rápida. Nicole Jiménez se anticipó a una defensora en una pelota dividida cerca del punto penal, punteó el balón para ganar la posición y definió de zurda a la base del primer poste para sentenciar el 3-1.

GOOOOOOL DE MÉXICO ¡ESTÁ SELLANDO LA VICTORIA!



¡Nicoleeeee pone el tercero! pic.twitter.com/zKtuYIEyIj — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 22, 2026

El resultado permite a México recuperarse de la derrota 2-0 sufrida ante España en la primera jornada y llegar a tres puntos, en la segunda posición del Grupo F. Chile se queda con la unidad que había obtenido en su empate 1-1 frente a Australia, mientras que las ibéricas vencieron 3-1 a las australianas para mantener la cima del sector.

El equipo de Miguel Gamero, cerrará la fase de grupos ante Australia este domingo 25 de octubre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México. El Tri está en control de su clasificación: una victoria o un empate le permitirán terminar en la segunda posición del grupo, además de que el formato también concede el pase a cuatro de las mejores selecciones ubicadas en tercer lugar.