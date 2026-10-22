¿Luis Ángel Malagón vuelve a la Selección Mexicana? Rafa Márquez lo sigue de cerca

Claro Sports pudo saber que Rafa Márquez y su cuerpo técnico están siguiendo los encuentros del arquero azulcrema, por lo que podría ser considerado para los compromisos de noviembre

Malagón busca un lugar en el esquema de Rafa Márquez | Claro Sports

Luis Ángel Malagón podría estar cerca de recibir una nueva oportunidad con la Selección Mexicana. Después de superar una lesión que lo mantuvo siete meses fuera de las canchas y recuperar la titularidad con el América, el guardameta comienza a tomar ritmo de competencia. Claro Sports pudo saber que Rafael Márquez y su cuerpo técnico están siguiendo los encuentros del arquero azulcrema y atentos a su desempeño, una situación que abre la posibilidad de que poder ser considerado para los compromisos de noviembre.

El regreso de Malagón podría incrementar la competencia en la portería de México, particularmente con Raúl ‘Tala’ Rangel, quien tomó protagonismo durante su ausencia. La próxima oportunidad para el guardameta americanista sería la Concacaf Nations League, donde la Selección Mexicana enfrentará a Jamaica en los cuartos de final. El partido de ida será el 14 de noviembre en Kingston, mientras que la vuelta se disputará el 17 en el Gigante de Acero, en la primera eliminatoria oficial de la era de Rafael Márquez, luego de sus cuatro compromisos amistosos.

Malagón recupera la titularidad del América tras siete meses de ausencia

Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo el 10 de marzo de 2026, durante el partido de la Concacaf Champions Cup entre América y Philadelphia Union. El guardameta fue intervenido quirúrgicamente el 12 de marzo y comenzó un proceso de rehabilitación que terminó por dejarlo fuera del Mundial 2026, donde Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo fueron los tres porteros convocados por Javier Aguirre.

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Su recuperación tuvo diferentes etapas antes de volver al primer equipo. El 16 de agosto reapareció con la categoría sub 21 del América, donde disputó 45 minutos ante Atlético de San Luis sin recibir anotaciones. Posteriormente, el 1 de octubre volvió a jugar con el conjunto mayor durante un amistoso ante Cruz Azul, como parte de su preparación para regresar a la competencia oficial.

El 10 de octubre, después de 214 días de ausencia en partidos oficiales del primer equipo, Malagón recuperó la titularidad ante Monterrey, en el empate 1-1 correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026. Guillermo Almada decidió devolverle la portería a pesar del trabajo que realizó Rodolfo Cota durante su ausencia. El entrenador uruguayo reconoció que Cota respaldó la decisión y mostró disposición para mantener la competencia interna.

Desde entonces, Malagón ha disputado tres partidos de Liga MX, con un balance de dos victorias, un empate y seis goles recibidos. El arquero comenzó con el 1-1 frente a Monterrey, continuó con la victoria de 5-3 sobre León y sumó un nuevo triunfo en la goleada de 5-2 ante Atlas. Aunque todavía no consigue mantener su portería en cero, ha recuperado continuidad y minutos de competencia, factores que podrían ayudarlo a volver a los planes de la selección mexicana.

Malagón con el América | Imago7

De figura con Javier Aguirre a una nueva oportunidad con Rafael Márquez

Antes de sufrir la lesión, Malagón era una de las principales opciones de Javier Aguirre para defender la portería de México. El guardameta había disputado encuentros amistosos y competencias oficiales, además de alternar la titularidad con otros arqueros. Su participación resultó importante en los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro de 2025, donde fue uno de los futbolistas con mayor continuidad.

El americanista fue elegido mejor portero de la Nations League 2025, competición en la que México conquistó el campeonato después de superar a Panamá en la final. Meses después, también recibió el reconocimiento al mejor guardameta de la Copa Oro, torneo en el que fue titular durante los seis partidos de la Selección Mexicana y consiguió cuatro porterías en cero. Esos antecedentes respaldan su trayectoria internacional y podrían representar un argumento para volver a competir por un lugar.

Sin embargo, el panorama de la portería cambió durante su ausencia. Raúl Rangel ganó terreno con Javier Aguirre, disputó el Mundial 2026 y permaneció entre los convocados para el inicio del nuevo proceso de Rafael Márquez. El entrenador también decidió observar otras alternativas durante su primera Fecha FIFA, cuando convocó a Óscar García y Álex Padilla para repartir minutos en los compromisos de preparación.

Los primeros cuatro partidos de Rafael Márquez dejaron un balance de dos empates, dos derrotas, siete goles recibidos y ninguna victoria. México igualó 1-1 frente a Colombia y Perú, perdió 3-0 ante Estados Unidos y cerró con una derrota de 2-0 contra Chile. Durante esta concentración, que comenzó en septiembre y concluyó en octubre, el cuerpo técnico utilizó a tres guardametas diferentes, una muestra de las alternativas que busca evaluar antes de sus primeros compromisos oficiales.

El ‘Tala’ Rangel fue titular contra Colombia y Estados Unidos, partidos en los que recibió cuatro goles. Su actuación ante el conjunto estadounidense estuvo marcada por dos equivocaciones que terminaron en anotaciones: primero dejó un rebote que Julian Hall aprovechó para marcar y posteriormente perdió el balón fuera de su área, situación que permitió a Cavan Sullivan convertir desde larga distancia. Tras la derrota, Márquez reconoció los errores individuales, aunque también respaldó al rojiblanco: “Con Tala hay plena confianza en lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar”, declaró el seleccionador.

Por su parte, Óscar García defendió la portería en el empate 1-1 contra Perú, mientras que Álex Padilla recibió dos goles en la derrota frente a Chile. De esta manera, los tres guardametas utilizados por Márquez terminaron la concentración con anotaciones en contra. No obstante, los siete tantos recibidos también estuvieron relacionados con errores defensivos y situaciones colectivas, por lo que el rendimiento de los arqueros no puede evaluarse únicamente a partir de esa estadística.

La competencia entre Malagón y Rangel también encuentra argumentos en el Apertura 2026, donde América y Chivas ocupan los primeros dos lugares de la tabla general después de la jornada 13. Las Águilas son líderes con 27 puntos y el Rebaño aparece segundo con 23, posiciones que reflejan la regularidad de ambos equipos durante el campeonato.

En los últimos tres compromisos de Liga MX, Rangel solamente ha recibido dos goles, uno en el empate 1-1 ante Atlas y otro en la igualdad 1-1 frente a Tigres, además de mantener su portería en cero durante la victoria 1-0 sobre Necaxa. En ese mismo periodo, Malagón ha permitido seis anotaciones con América, aunque los contextos defensivos de ambos clubes son distintos. El posible regreso del americanista a la selección mexicana aumentaría las alternativas de Rafael Márquez y abriría una nueva competencia bajo los tres postes, sin que por ahora exista una decisión sobre su convocatoria o sobre quién será el titular frente a Jamaica.