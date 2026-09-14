Oasis confirma gira mundial 2027: fechas, sedes y cómo comprar boletos

El fenómeno de Oasis continúa alrededor del mundo debido a que miles de personas quieren aprovechar a ver la reunión de los hermanos Gallagher

Todos los detalles de la gira internacional de Oasis | Reuters

La reconciliación entre Noel y Liam Gallagher abrió la puerta a una nueva etapa para Oasis, una de las bandas esenciales del britpop, y con ella llegó una noticia que millones de seguidores esperaban desde hace meses: más conciertos. El regreso de los hermanos Gallagher volvió a poner a la agrupación de Mánchester en el centro de la conversación musical, mientras sus fans de distintas partes del mundo buscan una oportunidad para ver en directo a una banda que marcó a toda una generación.

Oasis encendió nuevamente la expectativa con el anuncio de sus fechas para 2027, pero conseguir una entrada no será tan sencillo como esperar el inicio de una venta convencional. Los organizadores establecieron un registro previo para los interesados, por lo que no habrá una venta general abierta para todo el público. La medida añade un filtro a la carrera por los boletos, que desde el anuncio del calendario ya despierta una enorme demanda entre quienes quieren vivir en primera persona el regreso de los Gallagher a los escenarios.

¿En qué ciudades dará conciertos Oasis con su gira Live 27? Fechas y sedes

Oasis confirmó las fechas y ciudades de su gira para 2027, con una ruta que llevará a la banda por distintas sedes del Reino Unido, Europa y Estados Unidos. El anuncio llega con el característico tono irreverente que acompaña a la agrupación desde sus primeros años, al presentar el regreso como una nueva oportunidad para disfrutar de su legado musical. “¡Empiecen las celebraciones!”, señala el mensaje publicado en redes sociales, que además promete un espectáculo a la altura de la historia de la banda y califica a Oasis como “la fuerza cultural pop más dañina en la historia reciente de Gran Bretaña”.

21, 23, 25, 28 y 29 de mayo: Glasgow, Escocia — Celtic Park

4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio: Mánchester, Inglaterra — Etihad Stadium

2 y 3 de julio: Múnich, Alemania — Allianz Arena

10 y 11 de julio: Barcelona, España — Estadi Olímpic

16 y 17 de julio: Ámsterdam, Países Bajos — Johan Cruyff Arena

23 y 24 de julio: París, Francia — Stade de France

29 y 30 de julio: Roma, Italia — Stadio Olímpico

10, 13 y 14 de agosto: Boston, Estados Unidos — Gillette Stadium

20, 21 y 24 de agosto: Las Vegas, Estados Unidos — Allegiant Stadium

4 y 5 de septiembre: Slane, Irlanda — Slane Castle

11, 12, 18 y 19 de septiembre: Stevenage, Inglaterra — Knebworth House

¿Cómo comprar boletos para los conciertos de Oasis Live 27? Registro en la plataforma, paso a paso

Una de las encomidas de Oasis parece estar encaminada en darle prioridad a los boletos para sus espectáculos a fans reales, un objetivo que enmarcará la venta para los shows que darán durante 2027. La banda de los hermanos Gallagher publicó que el proceso de compra tendrá un registro previo a través de oasis.hq.fan/registration, página donde los interesados deberán ingresar sus datos.

La plataforma enviará un código, aunque el registro no es garantía de que todos los interesados vayan a obtener el número con el que podrán comprar alguno de los boletos para algunos de los shows de la gira internacional. Dicho registro inició el 14 de septiembre durante las primeras horas y culminará a las 9:00 horas del jueves 17 de septiembre.

¿Cuándo será la venta de boletos para los conciertos de Oasis Live 27? Fechas y horarios

La venta de boletos para los shows de Oasis anunciados hasta el momento tendrá un proceso escalonado de tres días: 25, 26 y 27 de septiembre, de acuerdo con la información de los organizadores. La propia página oficial de la banda británica pide a los fans mantenerse atentos al correo electrónico y revisar con cuidado el código de acceso, ya que los horarios de venta variarán según la ciudad. La recomendación resulta clave para quienes buscan asegurar un lugar en el esperado regreso de una de las bandas más influyentes del britpop.

El proceso se realizará a través de Ticketmaster, que habilitará una fila virtual 30 minutos antes del inicio de cada venta. Sin embargo, el acceso no será abierto para todo el público: los interesados deberán completar previamente su registro para participar en el proceso. Por ello, tener el registro listo, revisar el correo y confirmar el código de acceso serán pasos fundamentales antes de entrar a la fila virtual y buscar uno de los boletos para los conciertos de Oasis.

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