La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganará la prueba de líder lunes hoy 27 de junio?

Inicia la primera semana de la Casa de los Famosos y ya comenzaron a circular rumores en torno a las primeras pruebas que enfrentarán los participantes

Gema Garoa tomó ventaja en el reality | X:@LaCasaFamososMx

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México arrancó con intensidad desde su primera emisión. Además de presentar a los 18 participantes que buscarán conquistar el premio de 4 millones de pesos, el reality dejó al primer nominado de la competencia y mostró los primeros avances de lo que será la esperada Prueba de Líder, una de las dinámicas más importantes para definir el rumbo de la semana dentro de la casa.

Aunque todavía no existe información oficial sobre quién se quedará con el liderazgo este lunes 27 de julio, Gema Garoa ya tomó ventaja sobre sus compañeros. La actriz aseguró su lugar en la etapa decisiva de la prueba tras avanzar de manera directa, mientras que los 17 habitantes restantes tendrán que competir por el boleto que les permita alcanzarla y mantenerse en la pelea por el primer liderazgo de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora es la prueba de líder de hoy lunes 27 de julio en La Casa de los Famosos 2026?

Antes de la transmisión estelar, La Casa de los Famosos México vivirá una intensa jornada de competencia este lunes 27 de julio. Desde la mañana y durante la tarde, los habitantes participarán en las eliminatorias previas, pruebas que solo podrán seguirse en tiempo real a través de las cámaras 24/7 de ViX Premium. Más tarde, a las 21:30 horas, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff encabezarán la pregala por ViX+, donde presentarán un resumen de los desafíos del día y prepararán al público para el momento más esperado de la noche.

La primera Gala Diaria arrancará a las 22:00 horas, tiempo del Centro de México, con la conducción de Odalys Ramírez y Diego de Erice por Canal 5, además de su transmisión en ViX. En esta emisión se definirá al primer líder de la semana, quien obtendrá importantes beneficios dentro de la competencia. Al concluir el programa, la cobertura continuará a las 23:00 horas con la postgala en ViX+, espacio dedicado al análisis de los resultados, la llegada del líder a la suite y las primeras reacciones de los habitantes tras una noche clave en el reality.

¿Quiénes ya están nominados en La Casa de los Famosos México 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México apenas abrió sus puertas y ya dejó a su primer nominado. Durante el programa de estreno, la producción sorprendió a los habitantes y al público con una dinámica inesperada que colocó a Aldo Rendón en la cuerda floja desde el primer día de competencia, un giro que tomó por sorpresa a los seguidores más fieles del reality.

La decisión quedó en manos de Arantza Ruiz, quien obtuvo el poder de nominar a un compañero tras responder el Teléfono Rojo. La actriz eligió a Aldo Rendón, quien reaccionó con una serie de insultos en su contra. El enfrentamiento trascendió la transmisión y desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios debatieron tanto la actitud del participante como la estrategia de la producción para iniciar la temporada con un momento de mucha tensión. Por ahora, Cynthia Klitbo es la única que tiene su lugar asegurado debido a que recibió una protección total para esta primera semana mediante otra de las dinámicas de estreno

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver en vivo las galas, nominaciones y pruebas?

La espera terminó y La Casa de los Famosos México 4 comenzó oficialmente el pasado domingo 26 de julio con la presentación de todos los participantes que competirán por el premio de 4 millones de pesos. Desde el primer día, las alianzas, las estrategias y los primeros roces no tardaron en aparecer, lo que anticipa una temporada llena de polémica, emociones y momentos que darán mucho de qué hablar.

Los seguidores del reality podrán disfrutar de las Galas de Eliminación cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 transmitirá las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX ofrecerá acceso al contenido exclusivo y a las cámaras en vivo disponibles las 24 horas. En Claro Sports encontrarás la cobertura completa con las noticias más importantes, los rumores y el seguimiento puntual de todo lo que ocurra dentro de la casa.

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