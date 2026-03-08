Fulham vs Southampton en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de los octavos de final

¡Bienvenidos a la fiesta de la FA Cup!

Buenos días damas y caballeros. Nos levantamos temprano para disfrutar de las delicias del torneo de fútbol más antiguo del mundo. La FA Cup está en marcha, y el Fulham de Raúl Jiménez se enfrentará al Southampton, dentro de los octavos de final.

Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City ya tiene su lugar asegurado tras dar cuenta del Wolverhampton, Mansfield Town, Wrexham y Newcastle, respectivamente., por lo que habrá que esperar a ver si los Cottages se suman a la fiesta este domingo o el Southampton arruinan a los locales.

No te pierdas las acciones del duelo entre el Fulham y el Southampton en la FA Cup, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.