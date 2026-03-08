Fulham vs Southampton en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de los octavos de final

Raúl Jiménez y el Fulham buscan seguir con vida en el torneo

Alineaciones del Fulham vs Southampton para los octavos de final, al momento

Estos son los elementos que usarían los técnicos Marco Silva y Tonda Eckert en busca de la victoria y el pase a los cuartos de final de la FA Cup.

Fulham:

Portería: Bernd Leno

Defensa: Castagne, Andersen, Bassey, Robinson

Mediocampo: Reed, Cairney, Iwobi, Smith Rowe, Oscar Bobb

Delantero: Raúl Jiménez

Southampton

Portería: Daniel Peretz

Defensa: Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning

Mediocampo: Downes, Shea Charles, Joe Aribo

Delantero: Armstrong, Cameron Archer, Samuel Edozie

¿A qué hora inicia el Fulham vs Southampton hoy 8 de marzo de 2026?

El encuentro, a celebrarse en el Craven Cottage arrancará en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el Fulham vs Southampton en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Fulham y el Southampton lo podrás seguir por la señal de FOX. Además, podrás seguir todas las acciones del partido en nuestro tradicional MINUTO A MINUTO por Claro Sports.

¡Bienvenidos a la fiesta de la FA Cup!

Buenos días damas y caballeros. Nos levantamos temprano para disfrutar de las delicias del torneo de fútbol más antiguo del mundo. La FA Cup está en marcha, y el Fulham de Raúl Jiménez se enfrentará al Southampton, dentro de los octavos de final.

Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City ya tiene su lugar asegurado tras dar cuenta del Wolverhampton, Mansfield Town, Wrexham y Newcastle, respectivamente., por lo que habrá que esperar a ver si los Cottages se suman a la fiesta este domingo o el Southampton arruinan a los locales.

No te pierdas las acciones del duelo entre el Fulham y el Southampton en la FA Cup, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

