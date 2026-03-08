Fulham vs Southampton en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de los octavos de final
Disfruta de las mejores acciones del cotejo en el tradicional MINUTO A MINUTO en Claro Sports
Alineaciones del Fulham vs Southampton para los octavos de final, al momento
Estos son los elementos que usarían los técnicos Marco Silva y Tonda Eckert en busca de la victoria y el pase a los cuartos de final de la FA Cup.
Fulham:
Portería: Bernd Leno
Defensa: Castagne, Andersen, Bassey, Robinson
Mediocampo: Reed, Cairney, Iwobi, Smith Rowe, Oscar Bobb
Delantero: Raúl Jiménez
Southampton
Portería: Daniel Peretz
Defensa: Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning
Mediocampo: Downes, Shea Charles, Joe Aribo
Delantero: Armstrong, Cameron Archer, Samuel Edozie
¿A qué hora inicia el Fulham vs Southampton hoy 8 de marzo de 2026?
El encuentro, a celebrarse en el Craven Cottage arrancará en punto de las 06:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver el Fulham vs Southampton en vivo? Canales de TV y streaming online
El partido entre Fulham y el Southampton lo podrás seguir por la señal de FOX. Además, podrás seguir todas las acciones del partido en nuestro tradicional MINUTO A MINUTO por Claro Sports.
¡Bienvenidos a la fiesta de la FA Cup!
Buenos días damas y caballeros. Nos levantamos temprano para disfrutar de las delicias del torneo de fútbol más antiguo del mundo. La FA Cup está en marcha, y el Fulham de Raúl Jiménez se enfrentará al Southampton, dentro de los octavos de final.
Liverpool, Arsenal, Chelsea y Manchester City ya tiene su lugar asegurado tras dar cuenta del Wolverhampton, Mansfield Town, Wrexham y Newcastle, respectivamente., por lo que habrá que esperar a ver si los Cottages se suman a la fiesta este domingo o el Southampton arruinan a los locales.
No te pierdas las acciones del duelo entre el Fulham y el Southampton en la FA Cup, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.