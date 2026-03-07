¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 8 de marzo?

Algunas filtraciones señalan sobre una posible baja en el equipo azul este fin de semana de competencia

Exatlón México vivirá un domingo más de eliminación. | @ExatlonMx

Exatlón México vive una semana más de competencia después de varios días de alta exigencia en los circuitos, donde rojos y azules han tenido que responder bajo presión en cada duelo. El reality entra ahora en otro Domingo de Eliminación, una instancia que vuelve a colocar a los dos equipos en un escenario de incertidumbre, tensión y máxima concentración por lo que está en juego en esta etapa de la temporada.

Con ese panorama, ambos conjuntos saldrán a dar su mayor esfuerzo para evitar una baja más en sus filas y sostenerse en la pelea rumbo a la recta decisiva. Cada enfrentamiento toma mayor peso conforme avanza la contienda, por lo que el margen de error se reduce y la obligación de competir al límite se vuelve la única ruta para seguir con vida en Exatlón México 2026.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

De acuerdo con versiones que han circulado en filtraciones previas y reportes de spoilers, todo apunta a que este domingo 8 de marzo de 2026 una integrante del equipo azul sería la próxima eliminada de la competencia.

Bajo ese escenario, Valery aparece como la principal señalada para salir del reality en el duelo de eliminación. Aunque en el equipo rojo Ela ha mostrado complicaciones en su rendimiento, los rumores que circulan hasta ahora colocan a una mujer del conjunto azul como la que se despediría de Exatlón México 2026.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

La temporada se ha desarrollado con un nivel de exigencia alto, entre competencias de desgaste, duelos de eliminación y salidas provocadas por lesiones o temas de salud. A lo largo del camino han dejado la contienda Samanta Rodríguez, Karen Núñez, Alex Sotelo, Aristeo Cázares, Andrea Álvarez, Antonio Flores, Paola Peña, Michell Tanori, Luis Avilés, Vanessa López, Mau Wow, Edna Carrillo, Heber Gallegos, Thayli Suárez, Josué Menéndez, Jair Cervantes, Melisa, Adrián Medrano, José Ochoa, Emilio Rodríguez, Natali Brito, Alejandro Aguilera y Ella Bucio.

Cada una de estas bajas ha modificado el panorama de la competencia y ha obligado a los equipos a reajustar sus estrategias conforme avanza la temporada. Entre eliminaciones en el circuito y salidas por condiciones físicas, el reality ha mantenido un ritmo cambiante que ha impactado de forma directa en la lucha por permanecer rumbo a la fase decisiva.

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, mientras que los domingos de eliminación arrancan a las 20:00 horas. El programa conserva su espacio estelar en la televisión para seguir de cerca cada duelo, las pruebas más exigentes y los momentos que pueden cambiar el rumbo de la competencia.

La audiencia puede seguir cada emisión por televisión y también mediante la aplicación móvil y el sitio oficial de TV Azteca, con opciones para verlo desde distintos dispositivos. Esto facilita que los seguidores del reality estén al tanto de cada capítulo, sin importar dónde se encuentren. Para quienes no puedan verlo en vivo, el episodio también suele estar disponible después en YouTube. A eso se suma la cobertura de Claro Sports, donde compartimos spoilers, adelantos y lo más destacado de cada programa para que no se te escape nada de Exatlón México 2026.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

El Equipo Rojo sigue en la pelea con Benyamin Saracho, César Villaluz, Humberto Noriega, Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Jazmín Hernández, Karol Rojas y Mario Osuna, un conjunto que ha logrado responder en pruebas de resistencia y mantener efectividad en los momentos de mayor presión dentro de los circuitos. Del otro lado, el Equipo Azul se mantiene en la competencia con Koke Guerrero, Doris del Moral, Evelyn Guijarro, Valery Carranza, Dana Castro, Katia Gallegos, Alexis Vargas, Ernesto Cázares y Adrián Leo. El grupo busca sostener su nivel en una temporada donde cada duelo y cada eliminación pesan en la ruta rumbo a la final.

