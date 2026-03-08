Bebeto, el eterno campeón del mundo

Jose Gama de Oliveira disputo tres Copas del Mundo y se coronó con Brasil en la cita de Estados Unidos 1994

De gran velocidad, gambeta y capacidad goleadora, así era Jose Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto.



La historia del pentacampeón Brasil, no se explicaría sin jugadores de la calidad de Bebeto, quien, junto a Romario, formó una de las duplas más temidas en la historia de los mundiales.



Bebeto disputó tres Copas del Mundo. La primera fue en Italia 1990, torneo que marcaría su debut en la máxima competencia del balompié internacional. Pero fue en la cita de Estados Unidos 1994 donde alcanzó su punto máximo, cuando se coronó campeón con la verdeamarela. La escuadra llegaba con la misión de romper un ayuno de 24 años pero además, con el sueño de brindar la cuarta estrella al piloto brasileño, de Fórmula 1, Ayrton Senna, quien había fallecido poco antes del torneo.

El punto de inflexión de Bebeto llegó ante la escuadra anfitriona, cuando se jugaban los octavos de final, Brasil se había quedado con un jugador menos por la expulsión de Leonardo y fue precisamente un gol de Bebeto, el que metió a la canarinha en la siguiente fase del torneo.

El romance de Bebeto con el gol durante Estados Unidos 94, no se detuvo. Ya en los cuartos de final volvió a anotar ante el representativo de los Países Bajos, y por si esto fuera poco en el marcador, su mítico festejo con Romario y Mizinho se convirtió en un clásico de las Copas del Mundo, pues quién no recuerda a tres grandes de todos los tiempos simulando el arrullo de un niño, algo que hicieron en honor al hijo recién nacido de Bebeto.

“Le supliqué a Dios anotar un gol para dedicárselo a mi hijo. Recuerdo que Branco la lanzó para arriba. Romario estaba en fuera de juego. Me fijé en su último jugador -de Países Bajos- y pensé: «Yo estoy en posición reglamentaria». Fui con todo. Driblé a Ed (De Goey) y marqué. Fue un sueño.

La celebración también fue increíble, y totalmente espontánea. Me salió el gesto de mecer a un bebé. Miré a la derecha y Mazinho también lo estaba haciendo. Lo mismo con Romário a la izquierda. Fue un momento precioso. Era un gesto sencillo, pero le puse todo el amor del mundo. Durante mi carrera metí muchos goles, increíbles y que supusieron títulos, pero la gente solo se acuerda del que dediqué a Mattheus (mi hijo). Todo el mundo habla de esa celebración”, dijo Bebeto en una entrevista para el sitio oficial de la FIFA.

Y aunque en Francia 1998, Brasil no pudo refrendar el título, Bebeto continuó siendo un jugador clave para le verdeamarella, marcando goles a Marruecos, Noruega y Dinamarca.



Al final, su palmarés lo respalda: campeón del Mundo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ganador de la Copa América de 1989.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Sin duda, Bebeto es un referente indiscutible de nuestro conteo Claro Sports de los 100 mejores, cuando faltan 95 días para que se lleve a cabo el Mundial 2026 que organizan en conjunto, México, Canadá y Estados Unidos.

