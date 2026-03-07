Wrexham vs Chelsea en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de la quinta ronda

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Sean ustedes bienvenidos a un fin de semana lleno de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Wrexham y Chelsea, correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup, desde la cancha del Racecourse Ground.

Los Blues llegan como amplios favoritos para ganar esta eliminatoria ante un equipo de la Championship. Sin embargo, deberán hacer valer los pronósticos en la cancha, pues los Red Dragons están dispuestos a dar la sorpresa para avanzar a la siguiente ronda. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar sensacional.