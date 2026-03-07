Wrexham vs Chelsea en vivo la FA Cup 2026: resultado y goles de la quinta ronda
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Racecourse Ground
Alineaciones del Wrexham vs Chelsea para la quinta ronda, al momento
Todo está listo para el partido de este sábado, ya con las alineaciones confirmadas:
WREXHAM: Okonkwo, Cleworth, Hyam, Doyle, Vyner, Dobson, O’Brien, Thomason, Rathbone, Longman y Sam Smith.
CHELSEA: Robert Sanchez, Hatto, Sarr, Adarabioyo, Acheampong, Benoît Badiashile, Lavia, Garnacho, Santos, Neto y Delap.
¿Dónde ver el Wrexham vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online
Wrexham se encuentra ante la gran oportunidad de enfrentar y tratar de eliminar al Chelsea en a FA Cup, cuando este día se vean las caras en la quinta ronda de la competencia. El enfrentamiento lo podrás seguir a través de la señal de FOX one, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
¿A qué hora inicia el Wrexham vs Chelsea hoy 7 de marzo de 2026?
El duelo entre Wrexham y Chelsea escuchará su silbatazo inicial en punto de las 11:45 horas de la Ciudad de México. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un partido oficial fue en febrero de 1982, en la entonces segunda división.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Sean ustedes bienvenidos a un fin de semana lleno de fútbol, en esta ocasión con el partido entre Wrexham y Chelsea, correspondiente a la quinta ronda de la FA Cup, desde la cancha del Racecourse Ground.
Los Blues llegan como amplios favoritos para ganar esta eliminatoria ante un equipo de la Championship. Sin embargo, deberán hacer valer los pronósticos en la cancha, pues los Red Dragons están dispuestos a dar la sorpresa para avanzar a la siguiente ronda. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete estar sensacional.