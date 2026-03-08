Deportivo Cali tiene un marzo que asusta

El cuadro Azucarero tiene por delante dos partidos directos por la permanencia en la primera división de Colombia.

Yani Quintero, en un partido de Deportivo Cali. – Vizzor Image.

Con la gran inversión que hizo durante el reciente mercado de fichajes, nadie imaginaba que Deportivo Cali iba a tener una época tan complicada como la que está viviendo. La caída en casa ante Once Caldas ha derivado en la decisión de Alberto Gamero de no continuar en la dirección técnica y el panorama con respecto al descenso ha vuelto a ser preocupante.

El cuadro Azucarero, que no está participando en competencias continentales, estaba llamado a ser uno de los equipos con mayor protagonismo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Sin embargo, los resultados han obligado a un volantazo radical en cuanto a los objetivos propuestos y la necesidad mayor lo lleva a pensar ahora en salvar a cualquier costo la categoría.

En ese sentido, el mes de marzo que está iniciando se ve como un momento tan delicado que llega a asustar al más optimista de los aficionados. El cuadro vallecaucano va a tener unos partidos trascendentales que son la oportunidad para calmar un poco el estrés o podrían ser la confirmación de un desastre institucional que lo dirige hacia el abismo de la segunda división.

Mientras se espera por la confirmación del estratega que va a asumir el reto de salvar la pepeletas, esta semana transcurre con la mira puesta en Cúcuta Deportivo. La visita al Motilón del próximo sábado se antoja como una lucha directa por la permanencia, pues ya se sabe que cada punto de este rival exigen tres por parte del Cali para no quedar por detrás en el promedio.

Después, el miércoles 18, estará recibiendo a Santa Fe. El Cardenal no ha tenido el mejor de los arranques en el campeonato y necesita aprovechar los partidos que tiene antes de iniciar su andar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Posteriormente, el 22, tendrá otro encuentro directo por el descenso con su visita a Alianza, conjunto que va por delante en ese aspecto.

El mes competititivo finalizará, si es que no hay cambios en la programación, con el duelo en suelo vallecaucano frente a Deportivo Pereira el 28 de marzo. Ahí ya se estará hablando del final de la jornada 14, con lo que quedarán únicamente cinco duelos más para acabar la campaña que suma para la permanencia en la máxima categoría.

Tabla del descenso en Colombia

Posición Equipo Partidos jugados Puntos Promedio 20 Cúcuta Deportivo 9 6 0,66 19 Boyacá Chicó 87 73 0,83 18 Deportivo Cali 88 95 1,07 17 Alianza 87 95 1,09 16 Jaguares 9 10 1,11

Te puede interesar