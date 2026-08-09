¿Qué pasa con el futuro de Brian Rodríguez?

Publicado por Redacción Claro Sports

Los recientes rumores sobre la posible salida de Brian Rodríguez del Club América hacia el Cruzeiro de Brasil se han desvanecido

Brian Rodríguez no quiere salir del América
Brian Rodríguez tiene claro su futuro con el club América | Imago7

Durante las últimas semanas han surgido rumores que sugieren la salido de Brian Rodríguez del Club América. La información que circulaba en medios indicaba que el jugador uruguayo sería traspasado al fútbol brasileño, específicamente a Cruzeiro. No obstante, dichos cotilleos se fueron apagando, y surgió información sobre que el representante de la estrella habría tenido que ver en la caída de las negociaciones entre ambos clubes. LEE LA NOTA COMPLETA

Te puede interesar:

¡Adiós a Coapa! FC Juárez anuncia a Rodrigo Dourado como refuerzo para el Apertura 2026

Liga MX

¡Adiós a Coapa! FC Juárez anuncia a Rodrigo Dourado como refuerzo para el Apertura 2026

Los nuevos refuerzos del América tendrán que esperar para debutar en Liga MX

Liga MX

Los nuevos refuerzos del América tendrán que esperar para debutar en Liga MX

Hace 25 años Cruz Azul lo fichó como refuerzo; hoy es el presidente que tiene detenido el pase de Campaz al América

Liga MX

Hace 25 años Cruz Azul lo fichó como refuerzo; hoy es el presidente que tiene detenido el pase de Campaz al América