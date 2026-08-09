¿Qué pasa con el futuro de Brian Rodríguez?

Los recientes rumores sobre la posible salida de Brian Rodríguez del Club América hacia el Cruzeiro de Brasil se han desvanecido

Brian Rodríguez tiene claro su futuro con el club América | Imago7

Durante las últimas semanas han surgido rumores que sugieren la salido de Brian Rodríguez del Club América. La información que circulaba en medios indicaba que el jugador uruguayo sería traspasado al fútbol brasileño, específicamente a Cruzeiro. No obstante, dichos cotilleos se fueron apagando, y surgió información sobre que el representante de la estrella habría tenido que ver en la caída de las negociaciones entre ambos clubes. LEE LA NOTA COMPLETA

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