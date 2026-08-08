¡Adiós a Coapa! FC Juárez anuncia a Rodrigo Dourado como refuerzo para el Apertura 2026

El club resolvió la trámite que tenía con la FIFA para poder fichar en el mercado de verano

Rodrigo Dourado deja al América y llega a FC Juárez | Imago7

Los Bravos de Juárez sumaron un nuevo elemento para el Apertura 2026 de la Liga MX con la incorporación del mediocampista brasileño Rodrigo Dourado, quien llega procedente del Club América en calidad de préstamo.

El brasileño ya se encontraba en Ciudad Juárez, pero no había sido presentado oficialmente debido a que los Bravos aparecían en la lista de FIFA con una restricción para registrar nuevos futbolistas, situación que posteriormente fue atendida por la institución fronteriza.

¿Por qué FC Juárez no iba a poder fichar?

FC Juárez apareció en la Lista de Prohibición de Registros de la FIFA, una medida que desde el 27 de julio de 2026 le impedía inscribir temporalmente nuevos jugadores. El club explicó que la situación se originó por una actualización de documentos relacionados con la sociedad ante un organismo independiente de FIFA y no, de acuerdo con su postura, por adeudos, disputas contractuales o incumplimientos en transferencias. Mientras permaneciera en ese listado, los Bravos podían negociar o anunciar incorporaciones, pero no completar su registro oficial.

La institución informó entonces que se encontraba realizando el procedimiento administrativo de acreditación y a la espera de que la actualización documental quedara reflejada en los sistemas correspondientes para continuar con normalidad los trámites relacionados con las altas de jugadores.

Dourado, de 32 años y originario de Pelotas, Brasil, se desempeña como mediocampista central y cuenta con una amplia trayectoria tanto en el fútbol brasileño como en la Liga MX. El futbolista realizó su formación en el Sport Club Internacional, equipo con el que debutó en la Primera División de Brasil en 2012. Con el conjunto de Porto Alegre disputó 308 partidos oficiales, en los que registró 20 goles y 11 asistencias.

Su llegada a la Liga MX se produjo en 2022, cuando se incorporó al Atlético de San Luis. Durante su paso por el conjunto potosino disputó 127 encuentros, marcó seis goles y aportó cuatro asistencias. Posteriormente, el mediocampista fue transferido al Club América, donde participó en 22 partidos oficiales, con un gol y una asistencia.

El nuevo futbolista de los Bravos también cuenta con experiencia internacional y un palmarés que incluye cinco Campeonatos Gauchos de Brasil, un Campeonato Sudamericano sub 17 y la medalla de oro obtenida con la selección de Brasil sub 23 en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, ha disputado encuentros de Copa Libertadores.

Con su incorporación, el conjunto fronterizo suma experiencia y presencia en el mediocampo, además de contar con una alternativa para cubrir la baja de Lucas Romero, quien quedó fuera por el resto del torneo debido a una lesión de ligamentos sufrida apenas en su primer partido con los fronterizos.

Dourado se incorpora a un FC Juárez que actualmente disputa la Leagues Cup, competencia en la que los Bravos han comenzado con dos triunfos en sus primeros dos encuentros y buscan mantener el buen momento.

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