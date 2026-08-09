Jugando Claro, en vivo: el post de la segunda jornada de la Leagues Cup | Sábado 8 de agosto

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La Leagues Cup vuelve a concentrar la atención con una jornada en la que varios equipos de la Liga MX afrontan partidos determinantes ante representantes de la MLS. En Jugando Claro analizamos el panorama de Chivas, que se mide ante FC Dallas con la necesidad de conseguir un resultado que fortalezca sus aspiraciones dentro del torneo.

También ponemos la mirada en el duelo entre Inter Miami y Monterrey, un enfrentamiento que vuelve a cruzar a un club mexicano con uno de los equipos que más atención genera en la MLS. Rayados tendrá el reto de conseguir un resultado positivo ante el conjunto estadounidense.

Además, Toluca se enfrenta a LAFC y Atlante hace lo propio ante Real Salt Lake, en una jornada con varios cruces entre equipos de la Liga MX y la MLS que pueden comenzar a definir el rumbo de los clubes dentro de la Leagues Cup. La presión aumenta para los equipos mexicanos y cada resultado puede ser determinante en sus aspiraciones de avanzar. Todo esto y más en Jugando Claro.

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