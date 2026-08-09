Chivas arranca la temporada con un triunfo en cinco partidos y fracasa en Leagues Cup

Guadalajara suma un triunfo en cinco partidos de la 2026-27 y apenas tres en sus últimos 14, además de estar al borde de su cuarta eliminación seguida en Leagues Cup

Chivas inició la temporada 2026-27 con una tendencia que comienza a generar preocupación. El Guadalajara solamente ha ganado uno de sus primeros cinco partidos oficiales, una producción que contrasta con algunos lapsos de buen fútbol que ha mostrado el equipo de Gabriel Milito. El problema vuelve a aparecer en la zona donde se definen los encuentros: la contundencia. La derrota por 1-0 frente al FC Dallas terminó por agravar el panorama al provocar una inminente eliminación temprana en la Leagues Cup.

Una victoria en cinco partidos y una racha que viene desde el Clausura

El nuevo curso comenzó con una derrota de 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron. Después apareció la única victoria hasta ahora, un 1-0 sobre FC Juárez gracias a un gol de Roberto Alvarado en los minutos finales. El tercer compromiso terminó 1-1 ante Puebla y posteriormente llegó la Leagues Cup, donde Guadalajara igualó 1-1 frente a LAFC antes de caer 5-4 en penales y después perdió 1-0 contra Dallas. El balance es de una victoria, dos empates y dos derrotas en tiempo reglamentario durante los primeros cinco encuentros.

La fotografía se vuelve todavía más complicada cuando se amplía el periodo analizado. De sus últimos siete partidos oficiales, Chivas ganó solamente uno; de los últimos 11 consiguió dos triunfos y de los últimos 14 apenas registra tres victorias. El recuento incluye la parte final del Clausura 2026, la Liguilla, el arranque del Apertura y la actual Leagues Cup. Es decir, no se trata únicamente de un mal inicio de campeonato, sino de una tendencia que se arrastra desde abril.

Los tres triunfos dentro de esos últimos 14 compromisos fueron el 5-0 sobre Puebla en la jornada 15 del Clausura, el 2-0 contra Tigres en la vuelta de los cuartos de final y el reciente 1-0 frente a Juárez. En medio aparecieron empates ante Pumas, Necaxa, Tijuana, Cruz Azul, Puebla y LAFC, además de derrotas frente a Tigres, Cruz Azul, Toluca y Dallas. La estadística deja en evidencia lo mucho que le ha costado al Guadalajara transformar partidos competidos en victorias.

El matiz está en las sensaciones. Chivas no ha sido un equipo completamente superado en varios de esos encuentros. Ante Puebla, por ejemplo, tuvo 65.3 por ciento de posesión y generó más aproximaciones que su rival, pero únicamente rescató el empate. Frente al FC Dallas, Guadalajara volvió a asumir el protagonismo durante amplios periodos, aunque otra vez careció de precisión para convertir sus llegadas. La derrota llegó con el tanto de Logan Farrington en la segunda mitad.

Hay otro dato que ilustra la dependencia ofensiva durante este comienzo de temporada. Roberto Alvarado ha marcado los tres goles de Chivas en sus primeros cinco partidos oficiales: convirtió el tanto del triunfo frente a Juárez, empató ante Puebla y volvió a aparecer contra LAFC. Ante Toluca y Dallas, el Guadalajara se quedó en cero. La producción colectiva ha permitido llegar al área rival, pero todavía no encuentra suficientes futbolistas capaces de cerrar las jugadas.

La situación deja a Milito con poco margen para continuar desperdiciando oportunidades. Chivas todavía debe cerrar su participación en Leagues Cup ante Seattle Sounders, pero lo hará prácticamente sin posibilidades de avanzar, antes de retomar el Apertura 2026, donde su siguiente compromiso de Liga MX está programado como visitante ante Santos Laguna. El calendario rojiblanco había contemplado precisamente la pausa del torneo local durante la competición binacional.

Otro fracaso en Leagues Cup: al borde de cuatro eliminaciones prematuras consecutivas

El golpe contra Dallas también amplió una deuda que ya comienza a ser histórica para el Guadalajara. Chivas está muy cerca de quedar eliminado en la primera etapa de la Leagues Cup en las cuatro ediciones disputadas desde la transformación del torneo en 2023. Nunca ha conseguido instalarse en la ronda de eliminación directa y, en 2026, está a punto de despedirse antes de completar sus tres partidos.

En 2023, el Guadalajara comenzó perdiendo 3-1 ante FC Cincinnati y posteriormente cayó 1-0 frente a Sporting Kansas City, dos resultados que provocaron su eliminación en fase de grupos. En 2024 tampoco pudo ganar en tiempo reglamentario: empató sus compromisos ante San Jose Earthquakes y LA Galaxy, perdió las respectivas tandas de penales y terminó en el último lugar de su sector con dos puntos.

La edición de 2025 tampoco cambió la historia. Chivas debutó con derrota 1-0 frente a New York Red Bulls y después empató 2-2 contra Charlotte FC, aunque consiguió imponerse en la tanda de penales para llevarse el punto adicional. Su triunfo 2-1 sobre Cincinnati llegó en la última jornada, cuando el equipo ya estaba eliminado y no tenía posibilidades de alcanzar la siguiente ronda. Fue su primera victoria en tiempo reglamentario dentro de la competición, pero únicamente sirvió para cerrar el torneo.

En 2026, Guadalajara volvió a quedarse corto. El empate 1-1 contra LAFC dejó solamente un punto después de perder la definición desde los once pasos, y la derrota 1-0 frente a Dallas terminó con prácticamente cualquier posibilidad de clasificación antes del último enfrentamiento contra Seattle Sounders. Cuatro ediciones consecutivas, y salvo milagro, cuatro eliminaciones en la primera instancia y ninguna aparición de Chivas en las rondas de eliminación directa.

El problema para Chivas es que el nuevo tropiezo internacional no aparece de manera aislada. La eliminación coincide con una racha de apenas tres triunfos en 14 encuentros oficiales y un inicio de temporada con una victoria en cinco presentaciones. El funcionamiento ofrece momentos que permiten pensar que el equipo puede competir, pero mientras no convierta ese dominio en goles y victorias, las sensaciones positivas seguirán perdiendo peso frente a los resultados. El próximo reto de Milito será conseguir que el fútbol que genera el Guadalajara finalmente tenga reflejo en el marcador.

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