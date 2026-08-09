Real Salt Lake golea al Atlante en un partido marcado por polémica y broncas

Real Salt Lake goleó 4-0 al Atlante en la Leagues Cup, en un duelo marcado por el VAR, la expulsión de Miguel Herrera y las broncas que encendieron el segundo tiempo

Los Potros de Hierros sufrieron en Utah | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Atlante sufrió una noche complicada en Utah. Los Potros de Hierro fueron goleados 4-0 por Real Salt Lake en la segunda jornada de la Leagues Cup 2026, en un encuentro que cambió radicalmente después del descanso y que también estuvo marcado por decisiones arbitrales, reclamos, tarjetas y la expulsión de Miguel Herrera. El conjunto mexicano tuvo momentos para meterse en el partido durante el primer tiempo, pero no logró aprovecharlos y terminó pagando caro sus errores ante un rival que encontró espacios y fue contundente en el complemento. El marcador final quedó sellado en los últimos minutos con la anotación de Pablo Ruiz.

Real Salt Lake comenzó a generar peligro desde los primeros minutos y consiguió adelantarse al 17, cuando Sergi Solans apareció dentro del área para rematar con la pierna derecha tras una asistencia de Diego Luna y establecer el 1-0. La anotación encendió también la tensión en el banquillo visitante. Poco después, Miguel Herrera fue expulsado después de reclamar una acción que consideró falta. Al técnico le reportaron un supuesto insulto y la árbitra Lizzet Amairany García le mostró la tarjeta roja alrededor del minuto 20. Antes de abandonar la zona técnica, Herrera encaró al cuarto árbitro Daniel Quintero Huitrón y discutió con él por la razón de la expulsión, episodio que prolongó la polémica durante varios minutos.

Pese al golpe que significó perder a su entrenador, Atlante encontró sus mejores minutos antes del descanso. Jairón Charcopa consiguió mandar el balón a las redes al 37′, pero la jugada fue revisada y el VAR anuló la anotación, por lo que Real Salt Lake mantuvo la ventaja. Los Potros volvieron a quedarse cerca al 42′, cuando Walter Portales conectó un disparo desde el costado derecho del área que terminó estrellándose en el poste. Jhojan Julio también probó fortuna poco después, mientras Edgar Jiménez buscó sorprender desde fuera del área. El cuadro mexicano se fue así al vestidor con apenas un gol de desventaja y con la sensación de que todavía podía disputar el resultado.

El panorama cambió por completo en el inicio del segundo tiempo. Zach Booth amplió la diferencia con un disparo de izquierda desde fuera del área, después de una asistencia de Diego Luna, y apenas unos minutos más tarde llegó otro golpe para los azulgranas. Al 54′, Lukas Engel aprovechó una jugada a balón parado y un servicio de Morgan Guilavogui para definir desde muy cerca y colocar el 3-0. Atlante intentó reaccionar con modificaciones y tuvo una secuencia de remates de Daniel González, Jhojan Julio, Eugenio Pizzuto y Rubén Coubert, pero Rafael Cabral y la defensa de Salt Lake evitaron que el conjunto mexicano recortara distancias. La goleada comenzó a tomar forma mientras la frustración aumentaba entre los jugadores visitantes.

Peleas y broncas marcaron el segundo tiempo

El cierre fue cada vez más áspero. Las faltas comenzaron a interrumpir constantemente el juego y al minuto 79′ Diego Luna y Edgar Jiménez recibieron tarjetas amarillas en medio de un tramo de alta tensión, con discusiones y cruces entre futbolistas de ambos equipos. Atlante siguió acumulando infracciones mientras buscaba competir hasta el final, pero el partido ya estaba condicionado por la diferencia en el marcador. Alexandros Katranis también fue amonestado en la recta final y los Potros no encontraron claridad para transformar su insistencia en goles. La expulsión previa de Herrera había dejado además una imagen fuerte de la noche, pues el estratega mexicano tuvo que abandonar el terreno tras un intercambio verbal con el equipo arbitral.

Real Salt Lake todavía encontró tiempo para ampliar la ventaja. Al minuto 90, Pablo Ruiz recibió dentro del área y sacó un remate de izquierda que terminó en el costado derecho de la portería para establecer el definitivo 4-0. El tanto cerró una segunda mitad en la que el equipo estadounidense convirtió tres veces y terminó castigando a unos Potros que habían competido durante buena parte del primer tiempo. Para Atlante, la derrota representó un freno después de haber iniciado la Leagues Cup con una victoria 1-0 sobre Vancouver Whitecaps, mientras Real Salt Lake consiguió el resultado que necesitaba para mantenerse en la pelea dentro de la primera fase. La goleada, sin embargo, quedó acompañada por la polémica arbitral, la expulsión de Miguel Herrera y los roces que terminaron endureciendo un encuentro que había comenzado mucho más equilibrado.

Real Salt Lake vs Atlante: resumen, goles y resultado final de la Leagues Cup 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Real Salt Lake vs Atlante, jornada 2 Leagues Cup 2026!

La Leagues Cup 2026 continúa este sábado 8 de agosto con el partido entre Real Salt Lake y Atlante, correspondiente a la segunda jornada de la Primera Fase. Los Potros llegan a Utah con confianza después de iniciar su participación con una victoria de 1-0 sobre Vancouver Whitecaps, resultado que les permitió sumar sus primeros tres puntos y mantenerse entre los equipos mexicanos que comenzaron con triunfo. Antes de ese encuentro también habían derrotado 3-2 a Cruz Azul en la Liga MX.

Real Salt Lake enfrenta un escenario diferente. El equipo de la MLS empató 1-1 contra Tigres en su debut, pero perdió 6-5 en la tanda de penales, por lo que únicamente obtuvo un punto. Pablo Ruiz marcó el tanto del empate ante los regiomontanos y ahora el conjunto de Utah intentará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria antes de cerrar la fase inicial contra FC Juárez.

El partido representa además el primer enfrentamiento oficial entre Real Salt Lake y Atlante. El conjunto estadounidense presenta un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco compromisos más recientes, mientras que los Potros registran dos triunfos, un empate y dos derrotas.

Atlante llega con uno de sus principales argumentos en Jhojan Julio, autor del histórico primer gol del club en la Leagues Cup durante la victoria ante Vancouver. El ecuatoriano también había convertido frente a Cruz Azul y se ha convertido en una de las alternativas ofensivas del conjunto dirigido por Miguel Herrera, acompañado por Luis Puente en el frente de ataque.

Otro de los nombres a seguir será Óscar Jiménez. El guardameta fue importante para conservar el cero frente a Vancouver, especialmente cuando el equipo canadiense logró superar el bloque defensivo del Atlante. Los Potros han mostrado capacidad para jugar sin dominar la posesión y aprovechar espacios mediante transiciones rápidas.

Real Salt Lake, en contraste, tiene elementos para asumir la iniciativa. Pablo Ruiz aparece como una pieza para manejar el mediocampo, mientras que Diego Luna puede ofrecer desequilibrio entre líneas después de comenzar en el banquillo ante Tigres y participar durante el segundo tiempo. La necesidad de puntos podría empujar al cuadro local a buscar el arco desde los primeros minutos.

La situación en la tabla también aumenta la importancia del resultado. Atlante comenzó la competencia con tres unidades, mientras que Real Salt Lake tiene solamente un punto, de modo que una segunda victoria colocaría a los Potros en una posición favorable antes de disputar su tercer compromiso contra Minnesota United. RSL cerrará su participación en esta ronda contra FC Juárez.

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Real Salt Lake vs Atlante y a qué hora juegan?

El Real Salt Lake vs Atlante se juega este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el America First Field de Sandy, Utah. El calendario oficial de Leagues Cup señala a Apple TV como la plataforma encargada de transmitir el encuentro en vivo.

Leagues Cup confirmó para su edición 2026 que los 62 partidos del torneo estarán disponibles mundialmente a través de Apple TV, mientras que determinados compromisos también tienen cobertura mediante cadenas de televisión abierta o de paga en México, Estados Unidos y Canadá. Para este encuentro, la transmisión oficial señalada en el calendario es Apple TV.

Partido: Real Salt Lake vs Atlante. Fecha: sábado 8 de agosto de 2026. Hora: 20:00 horas del centro de México. Estadio: America First Field, Sandy, Utah. Transmisión: Apple TV.

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Real Salt Lake vs Atlante

Real Salt Lake: R. Cabral; D. Yedlin, L. Engel, A. Katranis, J. Arias; S. Spierings, N. Caliskan, D. Luna, Z. Booth; M. Guilavogui, S. Solans.

R. Cabral; D. Yedlin, L. Engel, A. Katranis, J. Arias; S. Spierings, N. Caliskan, D. Luna, Z. Booth; M. Guilavogui, S. Solans. Atlante: Ó. Jiménez; W. Portales, D. Bagüí, E. Tercero, A. Quirós, E. Jiménez; E. Pizzuto, M. Fernández, L. Calzadilla; J. Charcopa, J. Julio.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Real Salt Lake vs Atlante, según la IA?

Tomando como referencia el momento reciente de ambos equipos, la localía de Real Salt Lake y los resultados obtenidos en la primera jornada, la estimación de IA coloca al Atlante con una ligera ventaja para llevarse el partido, con un marcador probable de 1-0. Se trata de una proyección y no de un resultado garantizado. Atlante llega después de vencer consecutivamente a Cruz Azul y Vancouver, mientras RSL acumula una victoria en sus cinco partidos más recientes.

La localía evita que exista una diferencia amplia en el pronóstico. De hecho, la previa oficial de Leagues Cup recogía un mercado que favorecía a Real Salt Lake con 57% frente a 21% para Atlante, un escenario distinto a la estimación editorial de IA basada principalmente en el momento deportivo reciente.

El escenario que puede inclinar el encuentro hacia los Potros pasa por resistir la presión inicial, cerrar espacios y explotar las transiciones con Julio y Puente. Pronóstico de IA: Real Salt Lake 0-1 Atlante, aunque un empate durante los 90 minutos aparece como otra posibilidad debido a la necesidad del cuadro estadounidense y a su condición de local. En caso de igualdad al finalizar el tiempo reglamentario, el formato de la Primera Fase contempla una tanda de penales para definir el punto adicional.

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