Matías Almeyda conmueve con mensaje a Messi tras triunfo de Monterrey en Leagues Cup

El técnico de Rayados valoró la remontada ante Inter Miami, explicó los ajustes tácticos y envió un mensaje de solidaridad a Lionel Messi

Matías Almeyda vivió una noche de contrastes después de la victoria de Monterrey sobre Inter Miami en la Leagues Cup 2026. El entrenador argentino celebró la reacción de sus jugadores y los tres puntos que mantienen con posibilidades al conjunto regiomontano, pero antes de analizar el encuentro dedicó un mensaje a Lionel Messi y su familia por el fallecimiento de Jorge Messi.

Rayados remontó para imponerse 2-1 al Inter Miami en el Nu Stadium, después de que Rodrigo De Paul puso en ventaja al conjunto de la MLS al minuto 32. Hugo Cuypers empató apenas comenzada la segunda mitad, al 47’, mientras que Diego Rossi apareció al 90’ para completar la remontada y darle a Monterrey su primera victoria en esta edición de la Leagues Cup.

Lionel Messi no disputó el encuentro y viajó a Argentina para acompañar a su familia. Antes del partido se realizó un homenaje en memoria de su padre, mientras que De Paul mostró una camiseta con el número 10 después de marcar el gol de Inter Miami.

Almeyda manda sus condolencias a Lionel Messi

El técnico también perdió a su padre | LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

Antes de hablar de fútbol, Matías Almeyda quiso expresar públicamente su solidaridad con Messi. El técnico relacionó el momento que atraviesa el capitán argentino con su propia experiencia tras perder a su padre y explicó que se trata de un dolor que trasciende cualquier rivalidad deportiva.

“Quisiera iniciar dando las condolencias a la familia Messi, por esta pérdida, este gran dolor que deben estar sintiendo. En nombre de mi familia y mío quisiera hacer público esto. Cuando me enteré de la noticia da tristeza, aquellos que perdimos a nuestros padres, no hace mucho perdí al mío, se me pasan un montón de cosas por la cabeza, no sabes qué pasa, por qué, sobre todo cuando se trata de alguien tan joven. Más allá que sea el padre de.. es el padre. Lo acompaño en este dolor, seguramente el corazón junto a su madre, sus hermanos, saben el dolor que sienten, aquellos que perdimos a nuestro papá el dolor es inexplicable, es muy triste. El ser humano está para recibir una vida, no para despedirla, es muy triste”.

El entrenador también descartó que la ausencia de Messi pudiera modificar el planteamiento que tenía preparado para enfrentar a Inter Miami. Para Almeyda, el contexto personal del futbolista argentino estaba completamente separado de la estrategia deportiva de Monterrey. “Yo sería muy malo en cambiar un plan aprovechando un momento, no, nada, íbamos a jugar igual, ni se me cruza por la cabeza. El dolor llega, no tengo contacto con Messi, pero el dolor llega, como cuando muere el padre de mi mejor amigo”.

Los problemas tácticos que detectó en Rayados

Ya sobre el desarrollo del encuentro, Almeyda reconoció que Monterrey tuvo dificultades principalmente en su posicionamiento, situación que permitió al Inter Miami encontrar espacios y generar transiciones durante distintos momentos del partido.

El técnico consideró que el problema no estuvo relacionado con la condición física ni con la capacidad técnica de sus futbolistas, sino con movimientos tácticos que todavía deben perfeccionarse conforme avance el trabajo con el plantel. “Nosotros estábamos tomando mal las ubicaciones, por eso ellos recibían siempre de segunda jugada, nuestra ubicación no era buena, el equipo estaba siendo ofensivo, pero hay que corregir en ubicación, lo vamos a lograr, tenemos jugadores inteligentes, no es físico, no es técnico, es táctico, se puede corregir, una vez que nos ordenamos poquito los jugadores marcan diferencia. Casemiro controla y mira adelante, donde llegas tarde… queda estudiado, provocaron contragolpes claros, son puntos a mejorar, pero en líneas generales el equipo lo hizo bien”.

Pese a esos inconvenientes, Rayados consiguió modificar su funcionamiento durante el encuentro. Cuypers empató al inicio del complemento y Rossi resolvió el partido en los minutos finales, una reacción que Almeyda destacó principalmente por la capacidad de sus jugadores para interpretar los cambios.

La entrega es una condición que Almeyda no negocia

Más allá del resultado, uno de los conceptos que el entrenador argentino busca establecer en Monterrey es la entrega. Almeyda señaló que el esfuerzo y el compromiso deben convertirse en elementos permanentes de su equipo, independientemente del rival o del momento del partido. “Ojalá que pueda transmitir eso (la entrega), la idea, parte de un tema de juego, debemos seguir creciendo, este equipo no se tiene que dejar de entregar nunca, está dentro de lo que no negocio, es la entrega, hay que dar más, por lo menos intentarlo, tenemos un gran equipo, hemos mejorado algunas cosas, otras seguir corrigiendo, valoro mucho el juego en equipo que hacen, todos se esfuerzan, nos ayudará a un crecimiento en conjunto”.

El técnico también destacó la importancia de la victoria porque Monterrey necesitaba sumar para mantener posibilidades de avanzar en una primera fase en la que solamente los cuatro mejores clubes de cada liga clasifican a los cuartos de final. “Teníamos que ganar para seguir teniendo posibilidad de seguir compitiendo, le valoro el esfuerzo a los jugadores, esta unión a los jugadores, enfrentamos a un rival difícil, la temperatura te pega un poco, fue un partido abierto, de ida y vuelta, era importante para nosotros pasar, las sensaciones son buenas”.

Con los tres puntos obtenidos frente al Inter Miami, Rayados mantiene abierta la pelea por avanzar a la fase eliminatoria y cerrará su participación en esta instancia frente al Nashville SC el miércoles 12 de agosto.

Almeyda ve a Monterrey creciendo a un paso rápido

Almeyda también habló sobre el proceso que intenta construir en Monterrey. El argentino consideró que la identificación con la camiseta, la entrega y la interpretación táctica son elementos esenciales, aunque reconoció que cualquier propuesta necesita estar acompañada de victorias para generar credibilidad.

“Hay muchos puntos que van llegando, por ahí es esa entrega, esa pasión, ese amor, respeto por lo que se identifican con una camiseta, la historia de un club, después hay diferentes propuestas en el fútbol, se entrenan, tienen que conseguirse victorias para ser creíble y eso es tiempo, pero creo que vamos a un paso rápido. Vamos modificando en el partido y no es fácil de lograr, les agradezco la interpretación a los jugadores, yo tengo que estar lúcido para transmitirles de la mejor manera, ahora lo estoy, porque estoy feliz donde estoy, cuando no estoy feliz no pienso más. Para lograr un funcionamiento casi perfecto es una vez que eres campeón”.

La remontada frente a Inter Miami representó un impulso para un Monterrey que había comenzado su participación en la Leagues Cup con derrota. Almeyda, sin embargo, evitó presentar el triunfo como un punto de llegada y puso el foco en los aspectos tácticos que todavía necesita corregir.

Para el entrenador, el crecimiento dependerá de mantener esa capacidad de adaptación y, sobre todo, una característica que ya estableció como indispensable: la entrega de un equipo que todavía busca acercarse al funcionamiento que pretende su técnico.

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