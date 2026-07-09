Chivas tendría en la mira a un jugador proveniente de la MLS

Chivas confirmó la llegada de un nuevo jugador mexicoamericano para el siguiente torneo

Chivas tendría un nuevo fichaje | Instagram landonzunigapadron

Las Chivas Rayadas del Guadalajara continúan con sus trabajo de preparación de cara al Apertura 2026, donde se ha confirmado que estarán incorporando a un nuevo refuerzo para el siguiente torneo. De acuerdo a información de César Luis Merlo, Landon Zuniga será nuevo jugador del cuadro rojiblanco tras su paso por el Atlanta United, donde jugó en la MLS Next Gen, aunque solo tuvo un partido con el equipo estadounidense. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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