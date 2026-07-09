Piero Hincapié reconoce su error tras expulsión ante México: “Me olvidé de que no se podía tapar la boca”

El defensor reconoció que su expulsión ante el Tri fue un error provocado por la intensidad del partido y aseguró que la experiencia deja una lección para Ecuador

El central del Arsenal mostó su arrepentimiento | Reuters

Piero Hincapié volvió a referirse a uno de los momentos más comentados del partido entre Ecuador y México en el Mundial 2026. Durante un evento realizado en Quito, el defensor ecuatoriano habló sobre la expulsión que sufrió en los minutos finales del encuentro, luego de cubrirse la boca mientras intercambiaba palabras con Santiago Giménez.

La jugada ocurrió cuando Ecuador perdía 2-0 ante México en los dieciseisavos de final, resultado que terminó por marcar la eliminación del conjunto sudamericano. La acción fue revisada y derivó en tarjeta roja para Hincapié, en una decisión que generó debate por tratarse de una de las primeras aplicaciones de la norma que sanciona ese gesto dentro del torneo.

¡HINCAPIÉ SE VA EXPULSADO! ¡ROJA POR LEY PRESTIANNI! 🔴



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca. ¡No te pierdas el partido México vs Ecuador por @micanalcinco y @vix#ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/xySAqfmycb — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 1, 2026

Hincapié asume la responsabilidad por la expulsión

Lejos de entrar en detalles sobre lo que ocurrió en la cancha, Hincapié prefirió reconocer su equivocación y enfocar su mensaje en el aprendizaje que le dejó el episodio. El defensor aceptó que la intensidad del partido influyó en su reacción y que, en ese momento, perdió de vista una regla que ya estaba vigente durante la Copa del Mundo. “De los errores uno aprende. No quería hablar de esto, pero la expulsión fue un error. Por la calentura del partido me olvidé de que no se podía tapar la boca; me olvidé por completo”, declaró el futbolista ecuatoriano, al ser cuestionado sobre la tarjeta roja que recibió frente a México.

El zaguero también dejó claro que el episodio no cambia su compromiso con la selección de Ecuador. Hincapié reconoció que aún tiene aspectos por corregir en su carrera, pero aseguró que su entrega con el combinado nacional no está en duda, pese al momento que vivió en la eliminación mundialista.

“Tengo que mejorar muchas cosas. Un ser humano no es perfecto y puede equivocarse. Pero tengan por seguro que siempre voy a dar todo por esta camiseta”, añadió el defensor, quien evitó revelar el contenido del intercambio que sostuvo con el delantero mexicano antes de abandonar el terreno de juego.

Una enseñanza para Ecuador de cara al futuro

La expulsión de Hincapié se convirtió en uno de los temas que acompañaron el cierre de la participación ecuatoriana en el Mundial. El defensor fue sancionado en el tiempo agregado, cuando el partido ya estaba cuesta arriba para la Tri, que no pudo revertir los goles mexicanos y terminó fuera de la competencia.

Más allá de la acción individual, el futbolista señaló que el golpe también deja una lectura colectiva para Ecuador. Para Hincapié, la experiencia demuestra que en una Copa del Mundo cada detalle puede cambiar el rumbo de un partido, especialmente en una fase de eliminación directa. “Como grupo nos deja una enseñanza grande. En un Mundial las cosas no son fáciles y cada partido es una final. Eso es lo que nos llevamos de cara a lo que viene”, expresó el jugador, al hablar del balance que deja la derrota ante México y la forma en la que el plantel deberá procesar lo sucedido

Te puede interesar