¿El salto a Europa de Israel Reyes se complica?

El futuro de Israel Reyes en el Club América permanece incierto ante la falta de avances en su interés europeo

El defensor confía en que el club logrará sus objetivos esste año | Imago7

Tras la Copa del Mundo 2026, uno de los rumores que más llamaban la atención en el fútbol de estufa era el de la salida de Israel Reyes del Club América. El zaguero de 26 años de edad lleva tiempo siendo asociado con el fútbol del Viejo Continente y se reportaba que la A.S. Roma de Italia había presentado una oferta que en Coapa consideraron baja, pero que las negociaciones se mantenían en curso, aunque de eso, han pasado ya varias semanas.

Aunque el mercado de fichajes todavía tiene margen de maniobra por delante, en ‘La Loba’ no se han quedado de brazos cruzados frente a esta lentitud de negociaciones, un tema que ya se ha reportado con otros casos en el Club América. LEE LA NOTA COMPLETA

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