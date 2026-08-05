Abanderamiento y promesa de oro: México va por los boletos olímpicos de flag football

Las selecciones mexicanas competirán en Düsseldorf por cuatro plazas para el debut olímpico del flag football en Los Angeles 2028

Abanderamiento antes del reto mundialista de México | @Rommel_Pacheco

Las selecciones mexicanas de flag football fueron abanderadas antes de disputar el Mundial de la especialidad, que comenzará el próximo 13 de agosto en Düsseldorf, Alemania. Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (CONADE), encabezó este miércoles la ceremonia realizada en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), donde entregó el lábaro patrio a los 24 jugadores que representarán al país en las ramas femenil y varonil.

México espera obtener resultados positivos con ambos equipos, aunque la selección femenil llegará como la principal favorita para conquistar el título. El conjunto encabezará la competencia como número uno del ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Americano (IFAF), posición que refleja el trabajo realizado durante los últimos años.

“Tenemos años trabajando y construyendo lo que hoy somos, una potencia y una de las mejores selecciones del mundo”, declaró Silvia Contreras, capitana de la selección mexicana femenil. Las jugadoras enfrentarán una situación diferente, pues anteriormente llegaban a las competencias como perseguidoras de Estados Unidos y ahora deberán defender su posición como líderes internacionales.

Contreras reconoció la exigencia que representa disputar el Mundial como favoritas, pero también destacó la posibilidad de asegurar la clasificación olímpica: “Con presión, sí, pero con la ilusión de escuchar que México estará en Los Angeles 2028”, agregó la capitana del conjunto femenil antes de viajar a Alemania.

En la rama varonil, México llegará como la tercera mejor selección del ranking mundial, solamente detrás de Estados Unidos y Austria. Alonso Gaxiola, capitán del equipo nacional, anticipó un certamen exigente y respaldó la capacidad de los jugadores convocados: “Será un torneo bastante complicado, que llevamos esperando tiempo. Todos los que están aquí son los mejores del país y tienen la capacidad. Prometemos dos medallas de oro”, comentó.

Durante el abanderamiento, Rommel Pacheco reconoció que al comienzo de su gestión desconocía el nivel y el potencial que había alcanzado el flag football mexicano. Sin embargo, después de acercarse a la disciplina, el director de la CONADE destacó su crecimiento y los resultados obtenidos por las selecciones nacionales.

“Yo les puedo hablar muy bien de clavados; de flag he estado preguntando. Lo que es bueno y da resultados, ¿para qué lo cambiamos?”, declaró Pacheco. El dirigente también resumió el momento que atraviesa esta disciplina en el país: “El flag football ya no es una promesa, ya es una realidad”.

Finalmente, Pacheco envió un mensaje de motivación a los seleccionados y recordó que este Mundial tendrá un significado especial por la posibilidad de clasificar al debut olímpico del flag football: “Ustedes son referentes, son una inspiración. Por primera ocasión el flag tiene oportunidad de estar en Juegos Olímpicos. En este Mundial está ese ingrediente extra”, concluyó. El torneo de Düsseldorf 2026 entregará dos boletos por rama para Los Angeles 2028, sin contar a Estados Unidos, que ya tiene su lugar asegurado por ser el país anfitrión.

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