Barcelona se baja de la puja por Rodri y prioriza otros refuerzos

La directiva culé descarta invertir cerca de 70 millones de euros en el mediocampista del Manchester City

El Barcelona deja libre el camino en el caso Rodri | Reuters

El Barcelona no entrará en la puja por Rodri durante el mercado de fichajes, pese a las versiones que colocaron al mediocampista del Manchester City entre las posibles opciones para reforzar al equipo. De acuerdo a información del diario MARCA de España, la dirección deportiva considera que el centro del campo cuenta con suficientes alternativas y mantiene otras posiciones como prioridad.

La lesión de Frenkie de Jong generó dudas sobre la profundidad del plantel y provocó que el nombre del capitán de la selección española apareciera vinculado con el club culé; sin embargo, el área deportiva encabezada por Deco no contempla realizar una inversión elevada para cubrir una ausencia que, en principio, será temporal.

Rodri tiene un precio estimado de entre 70 y 75 millones de euros, una cantidad que el Barcelona no está dispuesto a destinar a la medular. El club ha concentrado sus recursos en la búsqueda de un delantero y un lateral, después de invertir en las incorporaciones de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu.

Hansi Flick dispone actualmente de Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Gavi, Marc Casadó, Fermín López y Dani Olmo para ocupar las tres posiciones del centro del campo. Además, Eric García y Andreas Christensen pueden actuar en esa zona en caso de que aumenten las bajas.

La cantidad de futbolistas disponibles también ha llevado al Barcelona a recomendar a Marc Casadó que busque un nuevo equipo. El mediocampista podría salir durante el verano para contar con mayor continuidad, aunque su situación no modifica la decisión de la directiva de evitar otro fichaje en esa posición.

Según la misma información, el único escenario que podría cambiar el plan sería una complicación en la recuperación de De Jong o una nueva lesión dentro de la plantilla. Mientras eso no ocurra, el cuerpo técnico trabajará con los jugadores disponibles y no solicitará la llegada de un sustituto.

Rodri también ha sido relacionado con el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich. No obstante, el futbolista tendría como prioridad incorporarse al conjunto blanco en caso de dejar el Manchester City, mientras el club inglés solicita una cifra cercana a los 75 millones de euros por su transferencia.

El Barcelona llegó a consultar la situación del mediocampista con su entorno, pero no estableció negociaciones con el Manchester City. Con la operación descartada, el Barça continuará enfocado en reforzar la delantera y la defensa antes del cierre del mercado.

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